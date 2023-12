La nouvelle montre connectée abordable de Nothing est déjà moins chère

Nothing existe depuis peu, mais a déjà lancé une marque plus accessible, baptisée CMF. Elle propose des produits à petits prix, comme la Watch Pro qui tombe déjà à 66 euros contre 69 euros sur AliExpress.

À la manière de Xiaomi avec sa marque Poco, Nothing décide de lancer sa marque CMF qui a pour but de présenter des produits à des prix accessibles. Il en existe déjà deux, des écouteurs sans fil et une montre connectée. Cette dernière opte pour un design soigné et maîtrisé, tout en proposant un bon rapport qualité-prix. Si Nothing a déjà sorti des produits convaincants, ceux estampillés CMF semblent tout aussi intéressants et si ça vous tente, la Watch Pro perd déjà quelques euros de son prix de base.

La CMF Watch Pro, c’est quoi ?

Un look similaire à l’Apple Watch

Un écran Amoled de 1,96 pouce avec l’Always-On Display

Un GPS intégré et de nombreux capteurs pour suivre sa santé

Au lieu de 69,99 euros, la montre connectée CMF Watch Pro by Nothing est actuellement proposée à seulement 66 euros sur AliExpress avec le code promo FRESWATCH.

Une montre aux airs d’Apple Watch

Même avec sa marque CMF, Nothing puisse son inspiration du côté de la firme californienne, Apple. La CMF Watch Pro opte pour un boîtier rectangulaire, avec des tranches droites et arrondis sur les côtés qui n’est pas sans rappeler l’Apple Watch. Son design minimaliste et son cadre en alliage aluminium la rendent très jolie à votre poignet.

Elle s’équipe à l’avant d’un écran Amoled de 1,96 pouce avec une définition de 410 × 502 pixels. Il est suffisamment confortable pour lire les informations inscrites sur la montre, notamment grâce sa luminosité qui monte jusqu’à 600 cd/m².

De nombreux capteurs et une autonomie annoncée musclée

La CMF Watch n’échappe à la règle et propose, comme les autres, un tas de fonctionnalités. La tocante s’équipe d’un capteur de rythme cardiaque et de saturation d’oxygène dans le sang (SpO2). Elle est aussi capable de faire un suivi du sommeil, de la respiration et du stress. Côté sport, on retrouve 110 activités physiques, mais surtout un GPS intégré pour faciliter ses entraînements en extérieur et obtenir un suivi plus précis.

Sur la partie autonomie, la CMF Watch Pro s’appuie sur une batterie de 330 mAh, qui d’après le constructeur est capable de faire tenir la montre 13 jours, sans le mode Always-On activé bien sûr. Nous n’avons pas encore eu l’occasion de la tester, il est donc difficile de vous affirmer leur dire. En tout cas, il faudra forcément voir ce chiffre à la baisse.

Si la Nothing CMF Watch Pro ne correspond pas à vos attentes, ou vous souhaitez tout simple découvrir d’autres références, nous vous invitons à aller jeter un œil à notre article regroupant les meilleures montres connectées du moment.

