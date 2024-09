CMF Watch Pro : la première montre connectée Nothing devient plus intéressante à moins de 60 € pendant les French Days

La CMF Watch Pro, toute première montre connectĂ©e lancĂ©e par la marque Nothing, est un modèle abordable qui a plusieurs atouts… et quelques points nĂ©gatifs. On la recommande donc bien plus facilement quand elle est en promotion, comme en ce dernier jour des French Days : Amazon la propose ainsi Ă 59 euros au lieu de 69 euros.

Dans son catalogue CMF, sa marque dĂ©diĂ©e aux produits abordables, Nothing propose des Ă©couteurs sans fil, des smartphones ou encore des montres connectĂ©es, dont la première a d’ailleurs Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e sous le nom de CMF Watch Pro. Cette dernière, qui a rĂ©cemment Ă©tĂ© remplacĂ©e par la CMF Watch Pro 2, a de bons arguments, mais aussi plusieurs dĂ©fauts, comme le manque de fiabilitĂ© de certaines mesures liĂ©es Ă la santĂ©. D’oĂą sa note moyenne lors de notre test. On la conseille donc bien plus quand son prix baisse, et que son rapport qualitĂ©/prix s’amĂ©liore un peu. En ce dernier jour des French Days, elle bĂ©nĂ©ficie justement d’une rĂ©duction de 10 euros.

Les points essentiels de la Nothing CMF Watch Pro

Un design moderne

Une dalle Amoled de 1,96 pouce

De nombreuses fonctionnalités de santé

Au lieu de 69 euros, la Nothing CMF Watch Pro est aujourd’hui disponible en promotion Ă 59 euros sur Amazon grâce au code promo FD10.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant la Nothing CMF Watch Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un joli design original

La Nothing CMF Watch Pro prĂ©sente un design plutĂ´t moderne avec son boĂ®tier mi-rectangulaire, mi-carrĂ©, qui a en plus l’avantage d’ĂŞtre particulièrement grand puisqu’il intègre une dalle de 1,96 pouce. Les bords de ce boĂ®tier ne sont pas arrondis, contrairement Ă ceux de la plupart des montres inspirĂ©es de l’Apple Watch, mais droits, comme sur les nouveaux iPhone. Bref, on a droit ici Ă un look assez industriel, affirmĂ© et vraiment agrĂ©able Ă regarder. Le tout est aussi certifiĂ© IP68 : la montre est donc rĂ©sistante Ă la poussière et Ă l’immersion.

Comme prĂ©cisĂ© plus haut, la CMF Watch Pro embarque une grande dalle de 1,96 pouce, qui est en plus Amoled et qui bĂ©nĂ©ficie d’une luminositĂ© maximale de 600 cd/m². C’est très correct pour ce prix. L’Ă©cran est donc lisible en toutes situations, mais attention, en plein soleil, ce sera moins Ă©vident de lire confortablement les informations de la montre. Notez aussi que la montre n’est pas Ă©quipĂ©e d’un capteur de luminositĂ© automatique. Par ailleurs, la CMF Watch Pro est dotĂ©e d’un mode Always-On très efficace et rĂ©actif, et sa gestion du basculement entre le cadran de veille et la rĂ©activation de l’affichage est tout bonnement excellente. Toutefois, le cadran de veille du mode Always-on est Ă©blouissant dans l’obscuritĂ©, malgrĂ© l’activation du mode nuit…

Plusieurs fonctionnalitĂ©s de santĂ©, mais…

CĂ´tĂ© suivi de la santĂ©, la CMF Watch Pro renferme de nombreux capteurs : accĂ©lĂ©romètre, capteur optique conçu pour mesurer le taux d’oxygĂ©nation du sang (SpO2) (qui n’est cependant relevĂ© en continu que durant la nuit…) et le nombre de battements cardiaques par minute… On a aussi droit au suivi du sommeil, mais pas aux Ă©lectrocardiogrammes, ce qui n’est pas franchement Ă©tonnant sur cette gamme de prix. Gros bĂ©mol tout de mĂŞme sur le capteur optique de frĂ©quence cardiaque, insuffisamment fiable.

CĂ´tĂ© sport, la tocante intègre 110 modes et peut donc reconnaĂ®tre une foule d’activitĂ©s. Le GPS intĂ©grĂ©, qui est compatible avec les systèmes GPS / Glonass / Galileo / QZSS et Beidou, offre quant Ă lui un bon tracĂ©, mais lors de notre test, la montre avait du mal Ă dĂ©terminer notre position. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, la CMF Watch Pro se rĂ©vèle particulièrement endurante : avec le mode Always-On et plusieurs capteurs activĂ©s en continu, elle a rĂ©ussi Ă atteindre les 72 heures de fonctionnement. C’est vraiment bien pour son prix. La montre est par ailleurs totalement rechargĂ©e en 1 heure et 50 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet de la Nothing CMF Watch Pro.

