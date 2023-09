Nothing CMF : l’annonce des premiers produits low cost est imminente

Nothing existe depuis peu, mais a déjà lancé une marque plus accessible, baptisée CMF, pour proposer des produits à petits prix. Alors qu'on attend une montre connectée et des écouteurs, une date de conférence a été confirmée.

C’est confirmé. On sait avec certitude quand les premiers produits de Nothing CMF seront annoncés. Pour rappel, une fuite révélait déjà beaucoup de choses sur les produits attendus. Au programme, des écouteurs, une montre connectée et un chargeur 65 W.

N’attendez pas un nouveau smartphone CMF, cela ne semble pas prévu pour tout de suite.

Nothing CMF donne rendez-vous fin septembre

Le site de CMF confirme donc que l’annonce de ces nouveaux produits sera le 26 septembre. Les écouteurs seraient les CMF Buds Pro, et la montre connectée serait la CMF Watch Pro. Et il n’y aurait pas besoin de payer très cher pour obtenir ces appareils.

Ces produits Nothing CMF à prix réduit se placeraient sous la barre des 100 euros en Inde d’après les dernières fuites. Reste à connaître les tarifs exacts auxquels auraient droit l’Europe et la France si ces produits sortent bel et bien par chez nous.

CMF, la marque des accessoires de Nothing ?

L’identité visuelle de la marque CMF tourne autour d’une couleur orange très prononcée, visible sur les écouteurs, la montre, mais aussi sur le chargeur de 65W. Ces différents produits ne viendront pas révolutionner le marché, mais ils pourraient être compétitifs avec un très bon rapport qualité/prix.

En outre, il sera intéressant de voir si ces différents appareils connectés seront compatibles avec d’autres marques que Nothing. Aussi, avec un OS propriétaire pressenti sur la montre, est-ce que des fonctionnalités seront réservées aux Phone (1) et Phone (2) ? La notion d’écosystème pour ces différents appareils sera donc un point important à suivre.

Rappelons que Nothing a été fondé fin 2020, à l’initiative d’anciens responsables de OnePlus. La vision de la marque était de proposer à nouveau des produits technologiques enthousiasmants pour un tarif raisonnable. Dans cette même idée de proposer de la technologie à un prix faible, Nothing a ensuite lancé CMF. Cette sous-marque ne propose pas encore de produits, mais une annonce prochaine va remédier à cela.

