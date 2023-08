Nothing CMF Watch Pro et Buds Pro : une montre et des écouteurs à prix cassé, cette fuite dévoile tout

La nouvelle marque CMF créée par Nothing devrait bientôt présenter sa première montre connectée et des écouteurs sans fil. Une fuite dévoile en avant-première les futurs produits.

Au début du mois d’août, Nothing a annoncé la création de sa sous-marque CMF. Son objectif est de proposer des produits à petit prix, à commencer par une montre connectée et des écouteurs sans fil, avant la fin de l’année. Ce n’est pas sans rappeler la stratégie de la marque Redmi, sous marque de Xiaomi spécialisée également dans le rapport qualité-prix.

On en sait désormais plus sur les premiers produits de CMF by Nothing, grâce à une fuite publiée sur Telegram et relayée par GSMArena.

Une montre sans WearOS

Le produit phare de cette première gamme de trois produits sera la CMF Watch Pro, une montre connectée. Elle devrait être dotée d’un écran Amoled de 1,96 pouce avec fonction Always-On Display, d’un taux de rafraichissement à 50 Hz et d’une luminosité de 600 cd/m². Son boitier serait en aluminium et proposerait une résistance à la poussière et à l’eau IP68.

La montre ne tournerait pas sous Google Wear OS, mais un petit système propriétaire capable de proposer 100 cadrans différents et 110 activités physiques. On retrouverait au moins un GPS, un capteur de rythme cardiaque et de saturation d’oxygène dans le sang (SpO2). La montre serait également capable de faire un suivi du sommeil, de la respiration et du stress. La batterie de 330 mAh serait susceptible de faire tenir la montre 13 jours sans le Always On Display.

La CMF Watch Pro aurait un prix très compétitif de 4 500 roupies, soit 50 euros HT environ.

Des écouteurs et un chargeur 65 W GaN

Deuxième produit à faire l’objet d’une fuite : les écouteurs CMF Buds Pro. On nous promet ici 11 heures d’autonomie en lecture de musique, une réduction de bruit active de 45 dB, une certification IP54 et une charge rapide via le boitier de 460 mAh.

Pour l’audio, il faudra attendre de les avoir dans les oreilles pour juger, mais l’image publiée mentionne une « ultra bass technology », trois microphones par écouteur et l’utilisation de drivers dynamiques 10 mm. Ces écouteurs seraient commercialisés à 3500 roupies, soit 40 euros environ.

CMF proposerait enfin un petit chargeur 65 W GaN à 3000 roupies, soit 33 euros. Il serait capable de proposer jusqu’à 65W sur ses deux ports USB-C et 36 W sur son port USB-A. Bon point, le chargeur prendrait en charge le protocole 18 W de Samsung pour charger rapidement un produit du fabricant coréen.

L’annonce de ces trois produits est attendue pour le 26 septembre 2023.

