Vous n’aimez pas les SUV ? Voici la nouvelle Opel Astra électrique, en break et berline

Quelques semaines avec la Peugeot 308, c'est au tour de l'Opel Astra de s'offrir une inédite déclinaison électrique. Et sans grande surprise, les deux compactes partagent les mêmes caractéristiques techniques, avec deux versions : berline et break.

Opel, comme tous les autres constructeurs automobiles deviendra bientôt une marque 100 % électrique. Et c’est l’année 2028 qui a été retenue pour la fin des motorisations thermiques dans sa gamme, alors que l’Union Européenne veut de toutes façons interdire la vente des voitures à combustion interne dès 2035.

Jusqu’alors, la firme allemande ne proposait que deux modèles électriques, à savoir la Corsa-e et le Mokka-e. Mais voilà qu’elle commence tout doucement à rattraper son retard, avec l’arrivée d’une nouvelle alternative tout juste dévoilée.

De discrets changements

Si l’Opel Astra se décline en plusieurs versions thermiques et hybrides rechargeables, comme sa cousine technique, la Peugeot 308, on savait depuis plusieurs mois qu’une variante 100 % électrique était également prévue. C’est désormais chose faite, alors que la firme allemande, rachetée par PSA en 2017 et désormais intégrée au groupe franco-italien Stellantis vient de dévoiler ses caractéristiques.

Au premier abord, difficile de voir la différence entre l’Astra thermique et cette nouvelle arrivante, qui se décline en berline et en break Sports Tourer. En effet, et comme pour la Corsa-e, les designers ont tenu à garder un style proche des versions embarquant un moteur essence ou diesel. Seuls le discret logo « e » apposé à l’arrière ainsi que les jantes exclusives de 18 pouces permettent de distinguer cette Astra Electric. Le faciès, arborant le fameux Opel Vizor est quant à lui reconduit.

À bord, la présentation demeure totalement inchangée, puisque nous retrouvons le Pure Panel, cette grande dalle numérique associant un combiné digital et un écran tactile de 10 pouces chacun. Ce dernier profite de nouvelles fonctionnalités exclusives à cette version électrique, comme l’affichage de l’état de charge de la batterie ainsi que l’autonomie.

Le communiqué de la marque précise que le conducteur peut aussi profiter d’un affichage tête haute, ainsi que de la reconnaissance vocale. Les sièges ergonomiques proposés en options sont quant à eux agréés par AGR, l’association allemande pour la santé du dos.

Profitant de batteries logées sous le plancher, comme sur la pluapart des voitures électriques actuelles, cette Opel Astra affiche un volume de coffre oscillant entre 516 et 1 553 litres dans sa version break. Pour rappel, le modèle thermique varie entre 540 et 1 630 litres, tandis que les dimensions intérieures de la compacte électrique n’ont pas été annoncées.

Pas de surprise

Reposant sur la même plateforme EMP2 que la Peugeot e-308 récemment officialisée, la nouvelle Opel Astra Electric en reprend également la motorisation. Pas de grande révolution donc, puisque cette nouvelle arrivante dans la gamme embarque un moteur de 115 kW, soit l’équivalent de 156 chevaux, tandis que le couple diffère légèrement puisqu’il est affiché à 270 Nm sur l’Allemande, contre 260 pour la Française.

Si le 0 à 100 km/h n’a pas été précisé, la firme souligne que la vitesse maximale est limitée à 170 km/h. La batterie NMC 811 (nickel, cobalt et manganèse) de 54 kWh (51 kWh utiles) est également reconduite, permettant à la compacte et au break de parcourir jusqu’à 416 kilomètres selon le cycle d’homologation mixte WLTP. La consommation est quant à elle affichée à 12,7 kWh/100 km et varie bien sûr selon le mode de conduite choisi, parmi Eco, Normal et Sport.

Si le communiqué d’Opel ne le confirme pas, cette Astra Electric reprend en toute logique l’architecture 400 volts de la e-308, ce qui ne lui permet pas de profiter d’une recharge très rapide en comparaison avec les Hyundai Ioniq 5 et autres Kia EV6 dotées d’un système 800 volts. Il faut alors compter 30 minutes pour remplir la batterie à 80 %, à une puissance maximale de 100 kW, contre 18 minutes pour les Coréennes. À noter que la compacte est livrée de série avec un chargeur embarqué triphasé de 11 kW, lui permettant alors de pouvoir se brancher à une wallbox à domicile.

Rivalisant avec les MG 4 et MG 5 dans sa version Sports Tourer, mais également avec les Renault Mégane E-Tech et autres Volkswagen ID.3, cette nouvelle Opel Astra Electric aura donc fort à faire pour se distinguer sur ce marché concurrentiel. Si son prix n’est pas encore connu, la marque annonce qu’elle sera disponible à la commande à partir du printemps 2023.

Il faudra sans doute attendre la prochaine génération, qui reposera probablement sur une toute nouvelle plateforme STLA conçue par Stellantis et dédiée aux modèles électriques pour profiter d’une architecture 800 volts.

