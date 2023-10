On connaît enfin le prix de l’Opel Astra électrique, et c’est une excellente surprise face à la Peugeot e-308

Quelques mois après sa révélation, la nouvelle Opel Astra électrique dévoile enfin ses tarifs pour la France. Avec un ticket d'entrée affiché à 40 990 euros, la compacte électrique est nettement plus intéressante que sa cousine, la Peugeot e-308.

Comme tous les constructeurs présents en Europe, Opel va devoir accélérer sur l’électrification, alors que les modèles thermiques seront interdits à la vente dès 2035. Mais la firme possède heureusement déjà une gamme assez bien fournie, avec ses Corsa et Mokka-e ainsi que ses Combo-e Life et autres Zafira-e Life.

Un prix avantageux

Mais voilà qu’une autre alternative fait enfin son arrivée dans le catalogue. Il s’agit de l’Opel Astra Electric, qui vient enrichir la gamme de la compacte, déjà composée de versions thermiques et hybrides rechargeables. À vrai dire, cela faisait un petit bout de temps que la firme travaillait sur une telle variante, puisque cette dernière était déjà évoquée depuis le mois d’août 2022.

Mais l’arrivée de cette version n’était en fait pas vraiment une surprise, car la compacte partage ses dessous avec la Peugeot 308, qui possède, elle aussi, une variante zéro-émission. Nous avons d’ailleurs pu prendre son volant quelques jours plus tôt. Il était donc logique qu’Opel offre le même traitement à sa compacte. Quelques mois après l’avoir essayée, cette dernière nous donne des nouvelles et dévoile désormais sa gamme de tarifs.

Et bonne surprise, ces derniers sont bien moins élevés que ceux de la Peugeot e-308, qui démarre pour rappel à partir de 43 900 euros. Un prix assez haut, qui n’avait pas manqué d’interpeller. Heureusement, les clients pourront se tourner vers l’Astra, qui affiche un ticket d’entrée à 40 990 euros dans sa version d’entrée de gamme. Et bonne nouvelle, le site de la marque affiche déjà une belle remise de 1 500 euros.

Il est possible d’obtenir la compacte pour 39 490 euros, un montant duquel il faut ensuite déduire le bonus écologique de 5 000 euros. Ce dernier devrait subsister l’an prochain, puisque l’Astra est fabriquée en Allemagne. Un argument de taille par rapport à certaines de ses rivales comme la Tesla Model 3, qui sera privée d’aides gouvernementales, car assemblée en Chine et aux États-Unis.

Une dotation intéressante

Dans sa version d’entrée de gamme, la nouvelle Opel Astra électrique offre une dotation assez intéressante, bien que légèrement moins fournie que la 308. Les clients pourront notamment profiter du régulateur de vitesse non adaptatif et des radars de stationnement avant et arrière. À cela s’ajoute également les jantes de 18 pouces, le freinage automatique d’urgence ainsi que trois ports USB et le démarrage sans clé.

Il est aussi possible d’opter pour la finition GS plus haut de gamme, qui affiche quant à elle un prix de départ à 42 990 euros. Là encore, Opel applique une remise pour descendre à 41 490 euros. Pour ce tarif-là, les équipements sont évidemment plus nombreux. La compacte est en effet livrée de série avec la vision panoramique à 360 degrés, le régulateur de vitesse adaptatif ou encore la climatisation automatique bizone.

Tout ça pour un prix inférieur à celui d’une Peugeot e-308 Allure, ce qui devrait faire du mal à cette dernière. D’autant plus que les deux cousines partagent également la même motorisation. Pour mémoire, l’Opel Astra embarque en effet un moteur électrique de 156 chevaux et 260 Nm de couple, que l’on retrouve aussi sous le capot des Jeep Avenger, DS 3 E-Tense et autres Fiat 600e récemment testée. Comme la e-308, une version break devrait en plus arriver par la suite.

La compacte reprend la batterie de 54 kWh bruts (51 kWh) déjà bien connue au sein du groupe Stellantis. Cette dernière lui offre une autonomie de 418 kilomètres en cycle mixte selon l’homologation WLTP. La recharge s’effectue de 10 à 80 % en une trentaine de minutes sur une borne de 100 kW en courant continue et demande 5h45 sur une wallbox de 11 kW en courant alternatif.