Samsung lance The Freestyle, un vidéoprojecteur orientable à 180 degrés, léger et compact

Samsung vient d'annoncer au CES 2022 un vidéoprojecteur conçu pour être transporté facilement et s'adapter à de nombreuses situations. Nous vous présentons The Freestyle.

Samsung a enfin lancé son tant attendu Galaxy S21 FE. Un jour plus tard, la firme coréenne a décidé de profiter du CES 2022 pour lancer un produit sur laquelle on l’attendait beaucoup moins : The Freestyle, un rétroprojecteur conçu surtout et avant tout pour la flexibilité et la portabilité.

Il s’agit d’un appareil plutôt compact (155,8 mm x 93 mm) et léger (800 grammes) capable de se connecter avec à peu près tout ce que vous voulez au même titre qu’une Smart TV. Nous l’avons vu brièvement en amont de sa présentation en train de faire tourner des jeux de PS5, de Nintendo Switch, mais aussi une box TV Orange ou encore un smartphone en duplication d’écran. Grâce à sa connectivité en Wi-Fi direct, il peut être connecté à un PC directement. Un port mini HDMI et un port USB-C viennent compléter la connectivité. Signalons aussi la présence d’un micro qui permettra d’utiliser la commande vocale via Bixby, l’assistant vocal de Samsung.

De multiples utilisations possibles

Samsung Electronics semble avoir plutôt bien pensé son produit pour qu’il s’adapte à de nombreuses situations. À commencer par son support qui lui permet d’être tourné à 180 degrés. On peut par exemple imaginer projeter un film au plafond tout en étant bien allongé dans son lit.

Autre atout : l’ajustement du trapèze se fait automatiquement. Avec un appareil aussi nomade, c’est intéressant. Lors de la démonstration à laquelle nous avons pu assister, The Freestyle avait par exemple été posé de travers sur un livre, et pourtant, le rendu de l’image était parfaitement droit. Un traitement des couleurs permet également de s’adapter si vous n’avez pas de mur blanc chez vous.

Une des utilisations auxquelles pense Samsung en proposant ce produit est notamment celle des professionnels en déplacement, qui ont besoin d’un appareil pour projeter. On pense par exemple à des personnes travaillent dans l’éducation ou le bâtiment.

Full HD et enceinte connectée

Côté technique, il ne faudra pas attendre plus que du Full HD en définition. Nous ne connaissons pas la fréquence de rafraichissement, et Samsung n’a pas pu nous la donner lorsque nous leur avons demandé. En revanche, The Freestyle est compatible HDR10 et peut afficher une image allant de 30 à 100 pouces. Il vous faudra toutefois un peu de recul, 2,7 mètres pour la taille la plus grande. La luminosité maximale espérée est relativement faible, puisqu’elle culmine à 230 cd/m².

Une enceinte intégrée assure la partie son. Elle est censée restituer le son à 360 degrés, façon enceinte connectée, mais nous n’avons pas vraiment pu juger de la qualité du son, sinon que dans une salle un peu bruyante, nous avions quelques difficultés à l’entendre.

Prix et disponibilité du The Freestyle

The Freestyle sera disponible à partir du 17 février 2022, et en précommande à partir du 20 janvier. Comptez tout de même la bagatelle de 999 euros pour mettre la main dessus.

