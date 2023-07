Samsung The Freestyle : -50 % sur ce vidéoprojecteur petit et costaud durant les soldes

Lors du CES 2022, Samsung lançait un produit plutôt inhabituel dans son catalogue : un picoprojecteur. La firme sud-coréenne avait à ce moment-là déjà commercialisé un autre modèle, le Samsung The Premiere, mais le Samsung The Freestyle, en plus d'être beaucoup plus abordable, est radicalement différent. En plus d'être facilement transportable, ce picoprojecteur cache quelques atouts derrière sa lentille, et il voit son prix chuter de 999 euros lors de son lancement à 499 euros durant les soldes chez Rue du Commerce.

Autrefois réservés à une communauté de cinéphiles, les vidéoprojecteurs parviennent à se démocratiser doucement dans nos foyers, c’est qu’ils ont quelques avantages par rapport à un téléviseur classique. Ces appareils sont premièrement plus compacts et donc plus faciles à installer, la surface d’affichage est également plus grande et le système audio plus puissant. Et dernier avantage exclusif au Samsung The Freestyle : il est moins cher qu’un TV 4K, surtout avec sa réduction de 50 % chez Rue du Commerce durant les soldes d’été.

Le Samsung The Freestyle en quelques points

Un vidéoprojecteur compact et léger

Une définition en Full HD jusqu’à une diagonale de 100 pouces

Un son puissant et omnidirectionnel

Lancé à 999 euros puis proposé habituellement à 799 euros, le Samsung The Freestyle est maintenant disponible en promotion à 499 euros chez Rue du Commerce.

Un affichage géant pour se croire au cinéma

Niveau design, le Samsung The Freestyle est une vraie réussite, puisque ce picoprojecteur est également ergonomique. Il y a d’abord ses dimensions compactes (17 cm de hauteur sur 9,5 cm de diamètre pour un poids de 800 grammes) qui le rendent aisément manipulable et transportable ainsi que son support qui lui permet d’être pivotable sur 180°. Grâce à ce dernier, vous pouvez aussi bien diffuser une image sur un mur que sur le plafond de votre chambre.

Côté affichage, nous ne sommes pas sur de la 4K comme sur la plupart des TV du marché, mais sur de la Full HD (1920 x 1080 pixels) sur une surface allant de 30 pouces à 100 pouces. Pour le recul du picoprojecteur, il faudra compter entre 80 cm et 2,70 m. Mais afin de vous donner particulièrement détaillées et contrastées, le Samsung The Freestyle est compatible avec le format HDR. Pour ce qui est de la luminosité, Samsung annonce un pic de 230 cd/m², c’est suffisant pour une pièce peu éclairée, mais en plein soleil, les images ne seront pas très discernables.

Un Smart Vidéoprojecteur avec quelques fonctionnalités

Dans son utilisation, le Samsung The Freestyle fonctionne comme une Smart TV grâce à l’interface TizenOS. Il prend également en charge les appareils qui sont directement connectés via le Wi-Fi et sa connectique en HDMI, ce qui vous permet de l’utiliser aussi bien pour regarder un film ou une série que pour faire tourner un jeu sur PS5 ou Nintendo Switch. Précisons également que ce vidéoprojecteur est doté d’un micro, ce qui vous permet de l’utiliser conjointement avec un assistant vocal Alexa, Google Assistant ou Bixby.

Le Samsung The Freestyle est également compatible avec SmartThings, la solution domotique de Samsung, vous pouvez donc le contrôler depuis votre smartphone. En parlant de smartphone, il y a également la fonctionnalité Tap View qui vous permet de connecter ce dernier au vidéoprojecteur en le posant directement dessus. Enfin, le Samsung The Freestyle embarque un système sonore à 360° avec un haut-parleur de 5 W. Ce sera suffisant pour une pièce silencieuse, mais vous aurez un peu de mal à l’entendre dans une salle un peu bruyante.

