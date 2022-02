Ce TV Samsung compatible 4K HDR de 65 pouces est à un excellent prix

Vous avez comme projet de changer votre téléviseur ? Nous avons l’offre qu’il vous faut : le TV Samsung UE65AU8005 2021 de 65 pouces est aujourd’hui disponible à 629 euros chez Boulanger, contre 949 euros habituellement.

Les téléviseurs compatibles 4K et HDR sont de moins en moins chers. Certaines marques proposent des références intéressantes sans pour autant faire monter les prix, comme Samsung et son TV LED de 65 pouces qui non seulement propose la 4K et HDR10, mais apporte aussi tous les atouts d’une Smart TV. Et aujourd’hui, ce grand téléviseur devient plus beaucoup abordable grâce à plus de 300 euros de réduction.

Le TV Samsung en quelques mots

Une dalle LCD de 65 pouces (127 cm)

Une définition 4K UHD avec du HDR, HDR10+, Dolby Digital Plus

La compatibilité avec le mode ALLM

Initialement à 949 euros, le TV LED Samsung UE65AU8005 2021 de 65 pouces ne coûte plus que 629 euros chez Boulanger, grâce à une remise cumulée à une ODR valable jusqu’au 20 février 2022.

Une grande TV qui assure une bonne immersion

La renommée de Samsung sur le marché des téléviseurs n’est pas à refaire. Avec ce modèle 2021, le constructeur sud-coréen prouve son savoir-faire en proposant un design pratiquement sans cadre qui se fondra parfaitement dans votre intérieur. De plus, avec ses pieds fins, l’écran semble presque flotter au-dessus de votre meuble télé ou sur votre mur. Ce téléviseur offre donc une finesse d’écran et un cadre métal argenté qui rendent l’ensemble plutôt sobre et élégant. Il vous faudra prévoir de la place pour accueillir ce grand téléviseur, car il en impose avec sa diagonale de 65 pouces. Sa dalle est très agréable à regarder, avec des bordures quasi inexistantes pour une meilleure immersion.

D’ailleurs, cette TV s’articule autour d’une dalle LCD de grande qualité, déployant une résolution 4K UHD (3840 x 2160 pixels) pour profiter de vos films et de votre télévision au maximum. Il dispose également des compatibilités HDR et HDR10+ pour offrir une qualité d’affichage encore plus optimale devant vos contenus préférés. Couplez ça à la technologie sonore Dolby Digital Plus et vous vous retrouvez avec un excellent combo pour être comme au cinéma, mais à la maison. De son côté, le processeur Crystal Processor assurera l’upscaling de vos contenus en 4K pour une qualité d’image excellente en toute circonstance.

Une TV fluide avec son interface maison

Ce téléviseur s’appuie sur le système de Smart TV Tizen de Samsung, qui offre plusieurs fonctionnalités bien pratiques. Vous pouvez diviser l’écran entre deux sources pour regarder un match de football et une vidéo YouTube en simultané, par exemple. On retrouve évidemment les classiques applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Bixby seront de la partie pour toutes vos requêtes vocales. Et si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

Enfin la connectique est assez complète avec trois ports HDMI et deux ports USB. Malheureusement pas de port HDMI 2.1 … Mais que les joueurs et joueuses se rassurent (un peu) : cette télé intègre un optimiseur de jeu, qui s’occupe d’ajuster les paramètres d’images et d’optimiser les graphismes pour chaque type de jeu. Vous aurez aussi droit à la fonction ALLM (soit Auto Low Latency Mode) qui réduira la latence.

