Oups, Orange dévoile les Samsung Galaxy A35 et A55 par erreur : le lancement est imminent

La branche belge de l'opérateur Orange a publié, sans doute par erreur, les fiches produits des Galaxy A35 et Galaxy A55 de Samsung. Le lancement des deux smartphones semble imminent.

La gamme Galaxy A chaque année propose parmi les meilleurs smartphones du marché en termes de rapport qualité/prix pour qui souhaite le confort d’une grande marque comme Samsung. En 2024, ce sont les Galaxy A55 et A35 qui sont particulièrement attendus. On a déjà eu le droit à plusieurs fuites pointant vers le début d’année, mais les choses se concrétisent fortement aujourd’hui.

En effet, les Galaxy A35 et Galaxy A55 sont apparus sur le site d’Orange. Pas l’opérateur national en France, mais Orange Belgique. On peut supposer que les compatriotes d’Omar Belkaab ont fait une erreur en publiant trop tôt les fiches produits en question.

Couleurs, caractéristiques et design

Malheureusement, Orange ne dévoile pas le prix et la date de sortie des deux smartphones. On peut toutefois se douter que la sortie approche si le nécessaire a été mis en place par Orange pour lancer la commercialisation. En attendant, la page confirme toutefois plusieurs informations sur les futurs produits. On peut ainsi sélectionner un coloris noir ou violet pour le téléphone.

On peut lire que le Samsung Galaxy A55 proposera un module à trois appareils photo : 50 mégapixels, 12 mégapixels et 5 mégapixels, avec un capteur à l’avant de 32 mégapixels. Il tourne sous Android 14 avec une puce Exynos 1480 et 6 Go de RAM. Son châssis est résistant à l’eau et la poussière avec une certification IP67. Enfin, il proposerait un écran Super Amoled de 6,6 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels et une batterie de 5000 mAh à recharger par USB-C.

De son côté, le Samsung Galaxy A35 proposerait aussi un triple module photo (50, 18 et 5 mégapixels) avec un capteur à l’avant de 13 mégapixels. Sa puce serait une Exynos 1380 épaulée par 6 Go de RAM. La certification est toujours IP67. L’écran serait de 6,6 pouces avec la même définition 2340 x 1080 pixels et la même batterie de 5000 mAh.

Notez qu’il arrive que les distributeurs publient des erreurs dans leurs fiches produits. Il faut donc encore garder des pincettes concernant ce qu’on peut lire ici. Rendez-vous sans doute dans les jours ou semaines à venir pour y voir plus clair.