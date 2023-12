Le Samsung Galaxy A55 serait le premier smartphone d’un nouveau genre

Attendu très bientôt, le Galaxy A55 de Samsung serait le premier de la série A5x a profiter d'une partie graphique Xclipse. Pour rappel, cette dernière est issue d'un partenariat entre Samsung et AMD... fournisseur des puces intégrées aux Xbox Series X et PlayStation 5, entre autres.

Attendu en dĂ©but d’annĂ©e 2024, et donc très bientĂ´t, le Galaxy A55 de Samsung prendra la relève de l’actuel Galaxy A54 en adoptant, pour la première fois sur la gamme Galaxy A5x, un processeur mobile dotĂ© d’une partie GPU Xclipse. Co-signĂ©e par AMD, cette partie graphique devrait permettre Ă l’appareil d’ĂŞtre plus Ă l’aise en jeu que son prĂ©dĂ©cesseur, limitĂ© Ă un simple GPU Mali-G68 MP5.

Les dernières fuites entourant le Galaxy A55 laissent en effet entendre que l’appareil pourra miser sur un SoC Exynos 1480 (que Samsung n’a pas encore annoncĂ©). Cette puce permettra l’inclusion d’un GPU Xclipse au milieu de gamme. Une première.

Un mobile puissant et élégant ?

Un premier passage sur Geekbench nous renseigne un peu plus sur ce nouveau processeur et ses spĂ©cifications techniques. On dĂ©couvre notamment que la puce serait articulĂ©e autour de 8 cĹ“urs CPU (4 cĹ“urs hautes performances cadencĂ©s Ă 2,75 GHz et 4 cĹ“urs haute efficacitĂ© cadencĂ©s Ă 2,05 GHz), mais aussi et surtout autour d’un GPU Xclipse 530.  C’est surtout lui que l’on attend au tournant.

Pour le reste, le Galaxy A55 serait Ă©quipĂ© d’un Ă©cran Oled 120 Hz et Full HD+ de 6,5 pouces, de 8 Go de RAM, et fonctionnerait sous Android 14 dès le dĂ©ballage (avec la surcouche OneUI en prime, bien sĂ»r). On y trouverait en outre une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge 25 W (filaire). L’appareil regrouperait Ă©galement un module photo principal de 50 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx et un appareil macro de 5 Mpx, le tout dans un châssis de 161,1 x 77,3 x 8,2 mm selon les indiscrĂ©tions partagĂ©es par le leaker OnLeaks, souvent bien renseignĂ©.

Nous devrions en savoir plus sur l’appareil d’ici quelques semaines, cette fois par les canaux officiels. On attend ainsi de connaĂ®tre son placement tarifaire. Pour rappel, son prĂ©dĂ©cesseur est vendu en France aux environs de 500 euros.