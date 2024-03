Samsung ressuscite sa Galaxy Tab S6 Lite en 2024

Samsung ressort sa Galaxy Tab S6 Lite dans une nouvelle version 2024. L'idée est claire : proposer une réédition plus évoluée techniquement, tout en gardant un prix contenu.

En 2020 nous testions la Samsung Galaxy Tab S6 Lite, une tablette tactile commercialisée par Samsung à partir de 349 euros. Deux ans plus tard, le modèle 2022 débarquait sur le marché (vendue à partir de 449 euros). La marque semble être attachée à ce modèle puisqu’elle sort cette fois-ci une autre réédition, dans une version 2024 un peu améliorée.

Le S Pen est livré avec cette Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Ce que met en avant Samsung, c’est le fait que son stylet, le S Pen, soit inclus avec sa « nouvelle » tablette Galaxy. De quoi aussi mettre en avant Samsung Notes, son application de notes, qui offre de la transcription ou la possibilité de dessiner des croquis. Le S Pen peut se recharger en contact avec la tablette grâce à un système d’aimant (qui sert aussi à le fixer).

Pour le reste du design, plusieurs coloris seront disponibles : le gris anthracite, le rose et le vert. La tablette pèse 465 grammes dans sa version Wi-Fi et 467 pour la version LTE. Le tout dans un châssis de 154,3 par 244,5 par 7 mm. Cette Galaxy Tab S6 Lite (2024) est équipée d’un écran de 10,4 pouces avec des bordures de 9 mm d’épaisseur. Il propose une définition de 2000 par 1200 pixels (WUXGA+).

Une autonomie qui se veut au rendez-vous

Deux configurations de stockage sont proposées : 64 ou 128 Go (avec 4 Go de RAM). Ces derniers peuvent être étendus jusqu’à 1 To supplémentaire via une carte microSD. Sur le volet photo, on trouve deux capteurs photo : celui à l’arrière de 8 Mpx et celui à l’avant de 5 Mpx.

Côté autonomie, Samsung indique que l’on pourra compter sur 14 heures en lecture vidéo grâce à une batterie de 7040 mAh. En plus de ça, deux haut-parleurs AKG sont présents et offrent la compatibilité avec le Dolby Atmos.

Prix et disponibilité de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Bien que Samsung déclare dans son communiqué de presse que la tablette est « disponible dès aujourd’hui », il n’en est rien, en tout cas sur son magasin en ligne. Sur la version mondiale de ce communiqué, on apprend qu’elle sera disponible à la vente ce 28 mars. On peut supposer que le prix sera aux alentours des 450 euros, comme c’était le cas pour la version 2022.