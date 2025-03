Un Samsung Galaxy S25 acheté, une Galaxy Tab S6 Lite offerte : le bon deal de la semaine de Bouygues Telecom

Le Samsung Galaxy S25 fête à peine son premier mois de commercialisation qu’il a déjà droit à une excellente offre. Jusqu’au 26 mars prochain pour tout achat de n’importe quel Galaxy S25, Samsung et Bouygues Telecom vous offrent une tablette Galaxy TabS6 Lite 2024 d’une valeur de 450 euros environ.

Le Samsung Galaxy S25 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Vous avez attendu un peu avant de craquer pour le Samsung Galaxy S25 ? Vous avez bien fait. En mars, Samsung et Bouygues Telecom s’associent pour faire baisser le prix d’achat du flagship coréen et vous offrir une belle tablette d’une valeur de 450 euros.

Pour profiter de cette nouvelle offre et d’une remise sur le Galaxy S25, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur cette page de la boutique de Bouygues Telecom, de choisir un Samsung Galaxy S25 (classique, Plus ou UItra) et de l’associer à un forfait 5G 200 Go. Vous aurez ainsi droit :

à une tablette Samsung Galaxy TabS6 Lite 2024 d’une valeur de 450 euros

à un prix très bas sur le Galaxy S25 et un étalement de paiement sur 24 mois

une offre de remboursement différée (ODR) de 80 euros sur le Samsung Galaxy S25

à un bonus de reprise de votre ancien smartphone de 200 euros

à un accès à Gemini Advanced et de 2 To de stockage supplémentaire dans Google One sans frais pendant 6 mois

Cette offre est temporaire et prendra fin le 26 mars prochain. Attention, les tablettes Samsung sont offertes dans la limite des stocks disponibles !

Samsung Galaxy S25 : tout le savoir-faire de Samsung dans un appareil polyvalent

Acheter un Samsung Galaxy S25 c’est acheter une valeur sûre. Avec son expérience de plus de 15 ans dans le domaine, Samsung sait faire des smartphones bons dans tous les domaines.

Vous aimez les petits smartphones ou vous êtes plutôt du genre à vouloir de l’espace sur l’écran ? Dans tous les cas, Samsung a la taille qui vous convient : le Samsung Galaxy S25 est un petit gabarit avec son écran de 6,2 pouces alors que l’écran du Samsung Galaxy S25 Ultra approche les 7 pouces (6,9 pouces exactement). Ajoutez à cela des matériaux premium, une prise en main confortable et des dalles OLED aux couleurs chatoyantes et vous tenez des appareils qui respirent la qualité une fois en main.

Le Samsung Galaxy S25+ et sa nouvelle interface OneUI 7 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Plus que le design ou les performances, Samsung a mis cette année l’accent sur l’expérience utilisateur. La nouvelle interface, One UI 7, a été encensée par la presse : plus moderne, avec des couleurs beaucoup plus naturelles et des icônes plus facilement compréhensibles, Samsung a enfin trouvé le bon équilibre pour l’interface de ses téléphones.

L’écran du Samsung Galaxy S25 Ultra // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Mais c’est surtout l’intégration de l’IA, via l’assistant Google Gemini qui impressionne : Gemini est capable de comprendre des instructions complexes et de les mettre en œuvre en allant piocher ici dans les applications de contact, là de cartographie ou ici de messages. Des fonctionnalités IA avancées et inédites, que l’on ne retrouve encore chez aucun autre smartphone.

Une tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) offerte avec le Samsung Galaxy S25

Acheter un Samsung Galaxy S25 pendant ce mois de mars est vraiment intéressant, car Samsung et Bouygues Telecom offrent une tablette d’une valeur de 450 euros en plus. Cette tablette est la Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) (version Wi-Fi), sortie l’année dernière. Il s’agit d’une tablette de 10,4 pouces dotée d’un écran LCD et surtout fournie avec un stylet.

Cette tablette de très bonne facture est aujourd’hui recommandée par Frandroid dans son guide des meilleures tablettes tactiles de 2025. Si vous recherchez un appareil dédié au dessin, la prise de notes ou pour regarder des vidéos dans un canapé, c’est une excellente candidate.

Un forfait premium pour accompagner le Galaxy S25

Pour accompagner votre futur Samsung Galaxy S25, Bouygues Telecom propose de l’associer à un forfait mobile digne de ce nom. Il s’agit du forfait 5G 200 Go. Affiché à 35,99 euros la première année, puis 45,99 euros (engagement 24 mois), il comprend :

enveloppe de data de 200 Go en France métropolitaine, mais aussi en Europe, dans les DOM et en Suisse ;

une enveloppe de data de 35 Go est également utilisable dans 15 autres destinations internationales (dont les États-Unis, le Canada, la Chine, Israël, le Japon ou la Corée du Sud) ;

une deuxième carte SIM Internet est offerte pour utiliser le forfait sur un second appareil ;

les appels et SMS sont illimités depuis et vers la France métropolitaine, l’Europe, dans les DOM et en Suisse.

À tout cela s’ajoute également un SAV disponible en boutique, mais aussi le prêt gratuit d’un téléphone équivalent en cas de panne, de perte, de vol ou de casse.

En souscrivant à ce forfait et en choisissant un étalement de paiement sans frais, le Samsung Galaxy S25 revient ainsi à 149,90 euros (+ 8 euros par mois pendant 24 mois) une fois l’ODR de 80 euros appliquée.