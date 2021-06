Galaxy Book Go : Samsung lance un PC à puce ARM à moins de 300 euros

Samsung a présenté ce jeudi un nouveau PC portable équipé de Windows 10 et d'un processeur ARM, le Samsung Galaxy Book Go. Celui-ci est proposé à moins de 300 euros HT.

On l’attendait pour la conférence du 28 avril dernier, finalement Samsung a décidé de repousser un peu plus l’annonce de son Galaxy Book Go. C’est ce vendredi que le constructeur coréen a présenté son nouveau PC portable équipé d’une puce Qualcomm, le Samsung Galaxy Book Go.

À l’instar des MacBook M1, le Galaxy Book Go de Samsung embarque ainsi un processeur basé sur l’architecture ARM, et non pas une puce x86 comme ceux produits par Intel ou AMD. Il s’agit en fait d’un SoC Snapdragon 7c de deuxième génération. Gravée en 8 nm, cette puce intègre un processeur huit cœurs Kryo 468 à 2,55 GHz ainsi qu’un GPU Adreno 618.

Outre le Snapdragon 7c Gen 2, le nouveau Galaxy Book Go profite également d’un écran Full HD de 14 pouces avec une technologie d’affichage LCD TFT. On y retrouve également 4 ou 8 Go de RAM LPPR4X ainsi que 64 ou 128 Go de stockage. La connectique n’a pas été oubliée par Samsung, puisque son Galaxy Book Go propose non seulement deux prises USB-C, mais également un emplacement pour carte microSD, une prise USB-A 3.0 et une prise casque 3,5 mm. La webcam intégrée permet quant à elle un enregistrement en 720p. Du côté des connexions sans fil, il faut compter sur du Wi-Fi ac et du Bluetooth 5.0, sans connexion en 4G ou en 5G.

Qui dit puce ARM dit généralement très grande efficacité énergétique. Le Samsung Galaxy Book Go ne devrait pas faire exception. Le PC est par ailleurs équipé d’une batterie de 42,3 Wh.

Un PC portable sous Windows 10

Du côté du logiciel, le PC portable de Samsung embarque la version ARM de Windows 10. Il profite également de certaines fonctions de l’écosystème Samsung comme la possibilité de contrôler son smartphone de la même marque à partir de l’application Votre Téléphone de Microsoft.

Enfin, il n’y a pas que sur la présence d’une puce ARM que Samsung semble s’être inspiré des MacBook. Le design du PC portable rappelle également fortement les PC portables d’Apple. C’est le cas notamment au niveau du clavier noir, de la coque grise et du large pavé tactile.

Le Samsung Galaxy Book Go a pour l’heure été annoncé aux États-Unis où il sera commercialisé à un tarif pour le moins attractif de 349 dollars, soit 286 euros HT. Aucune disponibilité n’a été annoncée pour la France, mais compte tenu de l’annonce, en avril, du retour de Samsung sur le marché des PC en Europe, on peut imaginer une disponibilité du PC sur le vieux continent.