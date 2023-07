Cette enceinte Bluetooth 3 en 1 cache deux petites enceintes pour créer un cocon immersif

Sony a dévoilé la HT-AX7, une nouvelle enceinte connectée vendue avec deux petits satellites à placer à votre convenance. Nous avons pu prendre rapidement en main l'engin.

Sony est une marque incontournable en matière d’audio. Si on attend des nouvelles des futurs Sony XM5, dont les visuels ont fuité récemment, c’est pour un produit au concept assez novateur que la firme nippone nous a conviés.

La Sony HT-AX7, en plus de faire honneur à l’amour de Sony pour les noms simples, est un ensemble de trois enceintes Bluetooth. Une principale et deux satellites, on pourrait dire. Ne vous y méprenez pas, si l’enceinte principale a la forme d’une barre de son, il n’en est rien, puisqu’elle n’intègre pas de port HDMI. Sony nous a expliqué que cet appareil était surtout destiné à « consommer du contenu, sur une tablette par exemple, ou bien à écouter de la musique seul ou accompagné ». Un paradoxe quant on sait que la gamme « HT » de Sony est justement celle de ses barres de son, à l’instar de la Sony HT-A5000.

Le Sony HT-AX7 // Source : Frandroid Le Sony HT-AX7 // Source : Frandroid Le Sony HT-AX7 // Source : Frandroid Le Sony HT-AX7 // Source : Frandroid Le Sony HT-AX7 // Source : Frandroid

Car c’est une autre particularité de la HT-AX7. Ses deux enceintes, qui lui donnent un look de Mickey Mouse, peuvent donc être détachées à l’envi. Deux choix s’offrent alors à vous. Soit vous voulez vous faire une session d’écoute en solo, alors il faut les placer, l’une à droite et l’autre à gauche et appuyer sur le bouton Sound Field. Là, Sony promet que l’appareil vous plonge dans une bulle d’écoute. Il ne s’agit pas d’un système Dolby Atmos, mais bien d’une décomposition du signal sonore effectuée par l’appareil pour le répartir entre les trois enceintes et vous immerger.

L’autre option qui s’offre à vous est de vouloir utiliser les trois appareils comme trois enceintes différentes. Là, vous pourrez éparpiller les trois appareils dans un appartement par exemple, qui passeront alors sur un son mono.

Après une rapide prise en main, c’est chouette, mais trop cher

Nous l’avons brièvement testé et… le concept est chouette, mais c’est sûrement trop cher pour son propre bien. Concrètement, nous avons pu essayer trois scénarios différents. Revenons dessus.

L’écoute sur la terrasse

Plongé dans un concert de Coldplay, sur une terrasse au-dessus des artères londoniennes, nous avons pu apprécier la capacité de cet appareil à couper des sons extérieurs. L’expérience fut agréable et l’on a bien l’effet bulle. En revanche, la qualité d’écoute n’était pas à tomber par terre. Agréable, mais pas mémorable.

Contenu audiovisuel

L’autre cas que voulait mettre en avant Sony, c’est la possibilité de sonoriser correctement une séance de cinéma avec une tablette en main. En clair, nous avions un iPad entre les mains et nous pouvions profiter du mode Sound Field qui va spatialiser les sons. Sur un extrait de James Bond, nous avons trouvé le rendu des voix assez étrange, vraiment déformé.

En revanche, les bruits propres aux films d’action, balles et autres tôles froissés nous ont semblé plutôt sortir grandis de l’expérience. Un autre extrait montrait un point d’un match de tennis. J’ai trouvé qu’ici, l’enceinte donnait vraiment du coffre au silence policé d’un match de Wimbledon, seulement interrompu par les bruits de raquette et le râle des joueurs.

Enceinte pour soirée

La dernière démo visait à reproduire la situation d’une soirée en intérieur dans un salon relativement grand (30 à 40 m²) — du moins pour un appartement londonien. Les deux satellites ont été placés à une extrémité tandis que l’enceinte principale a été placée au centre sur la table de la cuisine. J’ai trouvé cela pratique pour sonoriser une soirée au pied levée. Cependant, j’ai trouvé la prestation, du peu que j’ai pu en voir, pas nécessairement époustouflante. Cela met en valeur la polyvalence de ce nouveau produit. En revanche, le son était clairement plus riche sur l’enceinte principale que sur les deux satellites, ce qui n’étonnera personne.

Le reste des capacités

Pour fonctionner, le HT-AX7 intègre deux speakers, qui au lieu d’être rond sont légèrement étendus vers les côtés. Il y a aussi deux radiateurs passifs pour les basses. Les deux satellites intègrent chacun un haut-parleur à large angle de diffusion.

Le Sony HT-AX7 // Source : Sony Le Sony HT-AX7 // Source : Sony Le Sony HT-AX7 // Source : Sony Le Sony HT-AX7 // Source : Sony

Sony promet 30 heures d’autonomie sur une charge complète. Dix minutes de charge permettent en théorie de récupérer jusqu’à 2,5 heures d’écoute. Rappelons qu’il s’agit d’un appareil destiné surtout à une écoute nomade, qui doit être utilisé avec un smartphone, une tablette, voire un projecteur nomade. Les satellites viennent par ailleurs se recharger en les posant sur l’enceinte principale grâce à des connecteurs magnétiques aimantés.

Prix et disponibilités

La HT-AX7 sortira en septembre 2023. Elle coutera environ 600 euros.

Cet article a été rédigé dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Sony à Londres.