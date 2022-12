Test de la Sony HT-A5000 : une barre taillée pour le son immersif

Modèle intermédiaire d’une série de trois barres de son compatibles avec les films et séries en Dolby Atmos ou DTS:X — et même la musique en 360 Reality Audio — la barre de son Sony HT-A5000 fait le pari d’un son vertical et surround 5.1.2 enveloppant, sans enceintes additionnelles. Mission accomplie, mais le manque d’infra-grave et la résolution sonore moyenne sont déroutants.

Présent dans pratiquement tous les films et séries du moment, notamment en streaming, le Dolby Atmos offre sur le papier une expérience sonore hyper immersive, avec sons venant du plafond, qu’il est très difficile de reproduire chez soi avec une barre de son. Sony a pris le problème à bras le corps et bardé la Sony HT-A5000 de technologies de spatialisation du son, afin de délivrer un son enveloppant, sans l’appui d’enceintes surround supplémentaires. Pas moins de neuf transducteurs sont ainsi embarqués dans la barre de son, dont deux tweeters à guides d’ondes pour positionner finement les effets surround, notamment au plafond. La barre Sony HT-A5000 propose ainsi un son 5.1.2, plus généreux que la HT-3000 qui fonctionne en mode 3.1.2, mais moins que la grande HT-7000 et sa restitution en 7.1.2.

La barre de son HT-A5000 est en outre compatible avec le streaming musical via AirPlay 2 ou Chromecast, dispose d’un récepteur Bluetooth LDAC et peut également lire les fichiers audio HD.

Sony HT-A5000 Fiche technique

Modèle Sony HT-A5000 Nombre de canaux 5.1.2 Puissance 450 watts Audio spatial Dolby Atmos, DTS:X Nombre de port HDMI 2 HDMI e-ARC Oui Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Caisson de basse Intégré Enceintes arrières Non Dimensions 140 x 67 x 1210 mm Prix 799 € Fiche produit Voir le test

La barre de son testée a été prêtée par le constructeur.

Sony HT-A5000 Design

La barre de son Sony HT-A5000 est plutôt imposante, avec son mètre vingt de longueur. Cependant, sa hauteur reste mesurée, avec 6,7 cm seulement et 14 cm en profondeur, ce qui permet de la poser devant un téléviseur sans gêner le visionnage. Côté lignes, c’est plutôt classique, avec une coque en ABS aux coins arrondis, flanquée en façade d’une fine grille acoustique, pour protéger les transducteurs et l’afficheur LED à défilement. La face supérieure reçoit également deux grilles de protection pour les transducteurs verticaux, et accueille aussi une zone de contrôle tactile, pour piloter la barre. À l’arrière se trouvent deux niches de connecteurs, ainsi qu’une grille d’aération pour refroidir l’amplification.

Sony livre une grande télécommande, avec près de 30 boutons pour contrôler le barre, mais aussi un caisson de basses et des enceintes optionnelles.

Il est toujours instructif d’aller jeter un œil à l’agencement interne d’une enceinte et la Sony HT-A5000 ne déçoit pas. Tout y est proprement organisé, les composants électroniques sensibles recouverts de résine pour éliminer toute vibration et les tubes bass-reflex recouverts de mousse acoustique, là encore pour éviter qu’à fort volume la barre n’émette de bruit parasite. C’est bon signe.

Cette barre compte au total 9 transducteurs, dont 5 identiques rectangulaires de 5×4 cm environ, deux oblongs de 10×4 cm (woofers) et 2 tweeters à guide d’ondes. Ils sont mis en œuvre dans en système 5.1.2, soit 5 canaux horizontaux, un canal de grave LFE/.1 et deux canaux verticaux pour le Dolby Atmos, le DTS:X ou le son 360 Reality Audio. Ils sont positionnés ainsi :

3x large-bande en façade pour les canaux gauche, centre et droit (LCR)

2x tweeters à guide d’ondes pour les canaux arrière surround gauche et droit (SL, SR)

2x large-bande en face supérieure, orientés vers le plafond pour les effets verticaux

2x woofers en face avant pour les sons graves (avec résonateurs bass-reflex débouchant sur les flancs)

Nous reviendrons plus loin sur les particularités de ces transducteurs et leurs performances.

Sony HT-A5000 Connectique

La barre Sony HT-A5000 est équipée de deux prises HDMI : une entrée compatible 4K 120 Hz / 8K HDR et une sortie supportant les protocoles ARC et eARC de retour audio depuis un téléviseur. Elle est donc parée pour recevoir de l’audio multicanal aux formats Dolby et DTS, notamment les variantes immersives Dolby Atmos et DTS:X. Une entrée audio numérique optique Tosklink est présente, pour connecter un téléviseur d’ancienne génération ou bien un lecteur DVD. On trouve également une prise USB-A (5V/1A), compatible avec les périphériques de stockage externes (format FAT16/32, exFAT et vFAT) pour la lecture de fichiers audio. La liste des formats supportés est intéressante : MP3, OGG, FLAC, ALAC (16/24 bits) et DSD.

Le connecteur S-Center Out, pour lequel un câble est fourni, permet de confier la reproduction du canal central à un téléviseur Sony Bravia équipé d’une entrée S-Center In. Cette option est particulièrement intéressante avec les téléviseurs disposant de la technologie Acoustic Surface, qui transforme la dalle de l’écran en transducteur en la faisant vibrer.

La Sony HT-A5000 est équipée d’un contrôleur Bluetooth et gère les codecs SBC, AAC et LDAC, ce dernier offrant une qualité audio supérieure. Le contrôleur Wi-Fi présent permet de contrôler la barre avec l’app Sony Music Center, mais aussi de streamer de la musique avec les protocoles AirPlay 2, Chromecast, Alexa Cast et 360RA (spécifique à Tidal pour le son 360 Reality Audio).

Le contrôleur Wi-Fi est également exploité lorsque les enceintes surround optionnelles Sony SA-RS3S et/ou les caissons optionnels Sony SA-SW3 ou SA-SW5 sont présents.

Sony HT-A5000 Fonctionnalités

Pour restituer valablement les formats immersifs Dolby Atmos ou DTS:X, et même le Dolby Digital ou le DTS 5.1, le fabricant a développé des algorithmes de spatialisation qui virtualisent la présence d’enceintes surround et de plafond.

Sony Vertical Surround Engine et S-Force Pro Front Surround

Pour positionner des sons sur les côtés et au-dessus de l’auditeur, Sony a recours à deux technologies maison, baptisées S-Force Pro Front Surround et Sony Vertical Surround Engine. La première permet de positionner certains sons sur les côtés et même en arrière de l’auditeur, tandis que la seconde cherche à placer des sons au-dessus du point d’écoute. Grâce à un décalage du sens de propagation de certaines fréquences (variation de phase), des sons sont perçus par l’auditeur légèrement au-dessus de lui et sur ses côtés. Ces deux technologies s’appliquent quel que soit le format audio décodé.

Dès qu’on appuie sur le bouton Sound Field de la télécommande, la scène sonore s’agrandit, quoiqu’on écoute. Sony propose les technologies alternatives d’upmix Dolby Virtual Speaker et DTS Neural:X, qui, d’après mes écoutes, sont moins performantes que la technologie maison.

360 Spatial Sound Mapping : une option onéreuse

D’après Sony, la barre HT-A5000 peut offrir une scène sonore encore plus immersive et riche, grâce au traitement 360 Spatial Sound Mapping. Il ne peut en revanche être activé qu’en présence des enceintes Wi-Fi optionnelles Sony SA-RS3S, vendues 500 € la paire, ou des Sony SA-RS5 (avec transducteurs verticaux Atmos supplémentaires), vendues 800 € la paire.

Une calibration acoustique pour améliorer l’immersion

Avant de goûter aux joies de l’immersion sonore made in Sony, il faut procéder à une brève calibration acoustique, afin d’analyser la géométrie de la pièce et mieux positionner les sons surround et verticaux. La barre émet une série de sons médiums et aigus, qu’elle mesure au moyen de ses microphones intégrés.

Dès la première mise sous tension, il est conseillé d’effectuer la calibration de la barre. La calibration ne dure qu’une poignée de secondes. Des réglages plus fins sont proposés dans le menu OSD.

La différence avant/après est saisissante. En revanche, aucune mesure de la réponse en fréquence de HT-A5000 n’est effectuée pour tenir compte de l’acoustique de la pièce : il faut donc s’en remettre aux réglages de tonalité, malheureusement très limités.

Menu OSD et app vieillotte

La Sony HT-A5000 est une barre de son à l’ancienne, avec un menu OSD sur sortie HDMI tout droit sorti d’un ampli home-cinéma de la précédente décennie. Il faut donc utiliser l’écran de son téléviseur pour le paramétrage initial et interrompre le visionnage en cours pour accéder aux réglages qui ne figurent par sur la télécommande. Il existe bien une app de contrôle, Sony Music Center, mais elle ne propose qu’une fraction des possibilités offertes par le menu OSD.

Une démo 360 Reality Audio est proposée. Trois services de streaming sont compatible (petit bug de logo pour Tidal… ou est-ce qu’un logo noir sur fond noir…) Le titre musical lu en streaming est automatiquement affiché.

Impossible par exemple d’effectuer la calibration acoustique avec l’app, ni de choisir le mode d’upmix surround (Sony Vertical Surround Engine, DTS Neural X ou Dolby Virtual Speaker), et encore moins le volume de chaque canal… Autre bémol, la lecture musicale en streaming est interrompue lorsqu’on presse le bouton Home ou Retour de la télécommande. Il faut alors rétablir la connexion AirPlay ou Chromecast depuis le smartphone. Espérons que Sony travaille sur une nouvelle app, car la concurrence a pris une longueur d’avance.

Les réglages proposés par l’app Sony Music Center sont limités au choix des entrées Au paramétrage Chromecast et à l’activation du mode nuit.

Consolation pour les possesseurs de téléviseurs Sony Bravia, l’OS du téléviseur peut afficher les réglages de la barre Sony HT-A5000 avec une présentation plus moderne, en surimpression du programme visionné et en bas de l’écran.

Musique en 360 Reality Audio avec Tidal et Amazon Music

Sony étant à l’origine du format immersif 360 Reality Audio (360 RA), il n’a pas manqué de l’intégrer à la barre HT-A5000. Pour rappel, les titres en 360 RA contiennent des métadonnées de positionnement des sons, qui permettent avec un appareil compatible de créer une scène sonore 3D. Les abonnés à Tidal HiFi+ ou Amazon Music (Deezer a jeté l’éponge) pourront donc écouter les morceaux au format 360 RA de ces services, avec une immersion optimisée. Depuis l’app Tidal, il suffit de sélectionner le périphérique Sony 360RACast. Depuis l’app Amazon Music, c’est le protocole Alexa Cast qu’il faut choisir. Dans ces conditions, les métadonnées 360 RA sont bien transmises à la barre et exploitées pour créer une scène sonore plus immersive (on y reviendra plus loin).

Sony HT-A5000 Audio

Les transducteurs et amplificateurs utilisés dans la barre Sony HT-A5000 ont été développés par Sony. On retrouve des ainsi des haut-parleurs X-Balanced et des amplis numériques S-Master HX. Ces composants ont déjà fait leurs preuves sur de nombreuses enceintes Bluetooth du fabricant. Les transducteurs utilisent des membranes rectangulaires composites, avec des suspensions qui leur permettent de jouer fort et monter haut en fréquence, d’autant que les moteurs (aimants) sont largement dimensionnés. Pour positionner les effets sonores au-dessus et sur les côtés de l’auditeur, Sony utilise deux tweeters avec un guide d’onde horizontal et perforé.

Selon Sony, la barre HT-A5000 serait équipée d’un caisson de basses intégré. C’est un tantinet exagéré. Disons-le tout de suite : le point faible de cette enceinte, c’est précisément sa reproduction des basses fréquences. Je l’ai installée un peu partout chez moi et, quelle que soit la pièce, le grave est faiblard. En diffusant un son de test (bruit rose), on constate que la barre décline très vite sous 80 Hz, ce qui est surprenant au regard de son grand gabarit. Il ne peut s’agit que d’une volonté délibérée du fabricant, tant on peut faire du grave dans moins de volume, surtout avec une amplification capable de sortir plus de 400 W. Bref, l’exploration du registre grave est très limitée et la barre reproduit avec trop peu d’intensité les basses fréquences, pour donner un semblant de crédibilité aux scènes d’action. Idem en écoute musicale : basses, batterie et percussions sont décharnées.

La télécommande permet d’augmenter un peu le volume des basses fréquences, mais on ne gagne que du haut-grave et le son devient alors caricatural. Rapidement le constat tombe : les caissons de basses optionnels que propose Sony pour la HT-A5000 — Sony SA-SW3 à 500 € et SA-SW5 à 800 € — sont pratiquement obligatoires pour profiter d’un son charpenté.

Signature sonore

J’ai écouté la barre de son Sony HT-A5000 dans un salon de 30 m2 et une plus petite pièce sous combles, avec une Apple TV 4K (2022) pour source principale, et un téléviseur LG. Au programme, quelques extraits de films et séries depuis Netflix, Amazon Prime Vidéo. Pour les contenus en Dolby True HD et DTS:X, j’ai utilisé un lecteur Blu-Ray.

Faute d’un grave solide et profond, la signature sonore manque inévitablement de générosité. Pour autant, la balance tonale n’est pas déséquilibrée, car le médium est équilibré, précis, et l’aigu assez discret. L’absence de tweeters tournés vers l’auditeur limite cependant la résolution des hautes fréquences et nuit à la précision du message. En matière de punch et d’écarts dynamiques, le son de la HT-A5000 est très consensuel.

Une spatialisation verticale valable

La restitution du Dolby Atmos ou du DTS:X, soit d’un son qui vient du plafond, reste un Everest pour la plupart des barres de son. Pas pour la Sony HT-A5000, qui s’en sort avec un certain brio, puisqu’elle parvient à positionner un « ciel sonore » au-dessus de l’auditeur. Le peuplement de ce ciel est toutefois limité et les sons ne circulent pas de manière très perceptible.

Pour autant, lorsqu’on visionne un film ou une série en Dolby Atmos, avec des scènes démonstratives, on ne peut qu’être séduit. Dans Mad Max Fury Road, la scène de la poursuite dans la tempête de sable illustre bien les capacités de la barre : ça fuse d’un peu partout et oui, certains effets circulent bel et bien au plafond (de l’avant vers l’arrière).

Des sons surround derrière le point d’écoute

L’autre point fort de la Sony HT-A5000, ce sont les dimensions de sa scène sonore. Il y a une belle profondeur dans l’axe frontal et une largeur appréciable. Surtout, la barre parvient à positionner des sons de part de d’autre de l’auditeur et même derrière lui ; d’ailleurs pas besoin d’une piste en Dolby Atmos ou DTS:X : un film ou une série en Dolby 5.1 suffisent.

Comme pour les effets verticaux, les effets surround ne sont pas d’une folle précision, mais le bain sonore est tout de même plaisant. Sony promettait un son surround autour de l’auditeur avec la barre HT-A5000 : mission accomplie.

Bonne restitution des dialogues

La restitution des voix est convaincante et les dialogues s’extirpent facilement des scènes chargées d’éléments sonores. L’épreuve des films des années 1930/40, aux prises de son acres, est passée haut la main par la Sony HT-A5000. Il n’y a guère qu’avec certains programmes de la TNT que le mode de renforcement des dialogues est utile.

Peu recommandable pour la musique

Les capacités musicales de la Sony HT-A5000 peinent à convaincre. En cause, le manque de grave et une spatialisation trop typée cinéma lorsque le mode Sound Field est actif. Avec des titres en stéréo (Apple, qualité CD), le son est étriqué et concentré au centre de la barre. En activant le mode Sound Field, l’espace est mieux exploité, mais l’agencement des plans sonores est douteux. Depuis Tidal avec des titres en 360 Reality Audio, ce constat est flagrant. Space Oddity de David Bowie plante une scène si profonde que la voix de l’artiste est à peine audible. Sur d’autres titres, les voix sont mieux placées, mais certains sons surgissent avec un volume excessif et il semble peu probable que soit l’intention de l’artiste ou de l’ingénieur du son. Dommage.

Sony HT-A5000 Prix et date de sortie

La barre de son Sony HT-A5000 est proposée au prix de 799 €. Annoncée initialement en septembre 2021, la barre de son est disponible depuis septembre 2022.