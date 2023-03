Les Sony WF-1000XM5 corrigeraient le principal défaut de leurs prédécesseurs

Deux ans après l'arrivée des WF-1000XM4 sur le marché, Sony serait sur le point de commercialiser ses nouveaux WF-1000XM5. Des visuels en fuite nous renseignent notamment sur le gabarit de ces nouveaux écouteurs sans fil... et bonne nouvelle, il serait plus compact.

Les habitudes de Sony en matière d’écouteurs sans-fil haut de gamme sont plutôt simples à cerner : la marque en lance généralement une nouvelle paire tous les deux ans. Selon toute logique, le constructeur nippon devrait donc dévoiler prochainement ses nouveaux WF-1000XM5 cette année… deux ans tout rond après les débuts de ses WF-1000XM4, commercialisés en 2021. Une piste qui prend cette semaine en épaisseur alors que la nouvelle génération d’intras haut de gamme de Sony a été certifiée par la FCC.

Suite à cette certification, obligatoire pour lancer un appareil électronique sur le marché américain, quelques photos ont fuité. Suffisamment pour nous faire une idée assez précise du design adopté par les WF-1000XM5, mais aussi pour constater que Sony les rendrait plus compacts que leurs prédécesseurs. Une nouveauté fort bienvenue alors que les XM4 souffraient, justement, d’un encombrement un peu trop important.

Sony WF-1000XM5 : ce serait pour très bientôt…

Parmi les autres changements visibles sur les trois clichés partagés, le passage à deux broches pour la recharge à l’intérieur du boîtier (contre trois auparavant) et l’adoption d’une batterie 5V / 230 mAh plus importante que celle des XM4 : leur boîtier se contentait en effet d’une batterie 5V / 140 mAh seulement. Cette modification pourrait induire une recharge plus rapide pour les écouteurs.

Source : Sony via GSMArena

On aperçoit aussi un déplacement du voyant de recharge. Autrefois installé dans le boîtier, il se positionne maintenant en façade de ce dernier. Le boîtier des XM5 conserverait pour le reste un revêtement mat, mais pourrait être un peu plus petit que celui des XM4. Difficile toutefois d’en être certains à ce stade, d’autant que la batterie y serait plus costaude.

Reste à savoir quand pourraient arriver ces nouveaux WF-1000XM5. La coutume est en général de considérer qu’une certification par la FCC est annonciatrice d’un lancement prochain. Dans ces conditions, nous ne serions pas surpris de voir Sony officialiser ses nouveaux écouteurs dans les prochaines semaines. Pour rappel, les WF-1000XM4 avaient pour leur part été commercialisés en juin 2021.

