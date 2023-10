Cartographie, Amoled, VFC… cette nouvelle montre peut faire mal à Garmin pour un prix bien plus accessible

La nouvelle Suunto Race propose des fonctions proposées d'ordinaire à un tarif bien plus élevé chez Garmin.

Si Garmin domine largement le marché des montres connectées dédiées aux sportifs, le constructeur américain est talonné par plusieurs marques, dont Coros qui émerge rapidement depuis quelques années, ou Suunto qui revient en force ces deniers temps. Le constructeur finlandais, à qui l’on doit notamment la Suunto Vertical ou la Suunto 9 Peak Pro, a dévoilé ce vendredi une nouvelle montre dédiée à la course à pied, la Suunto Race.

Fait plutôt rare pour une montre de sport, cette Suunto Race n’est pas dotée d’un écran MIP transflectif, mais, comme la Forerunner 265 ou la Suunto 7 avant elle, d’un affichage Amoled. Ici, on retrouve un diamètre de 1,43 pouce avec une « haute définition ». De quoi permettre un affichage plus détaillé, lisible dans l’obscurité et, surtout, bien plus détaillé. Néanmoins, les affichages Oled ont généralement pour défaut une autonomie moindre. En l’occurrence, Suunto répond à cette faiblesse par l’intégration d’une grosse batterie promettant, sur le papier, jusqu’à 26 jours d’autonomie en utilisation quotidienne.

Une montre avec cartographie et suivi de la VFC

Du côté du suivi de santé et d’activité sportive, la Suunto Race peut bien évidemment mesurer la fréquence cardiaque, mais également suivre la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) afin d’estimer votre niveau de stress et de récupération. C’est une première chez Suunto.

La montre est de plus dotée d’un suivi GNSS multibandes et de la cartographie intégrée, apparue sur la Suunto Vertical cette année. Une fonction d’ordinaire réservée aux modèles plus avancés, comme la Forerunner 965 chez Garmin — la Forerunner 265 en est quant à elle dépourvue.

La Suunto Race sera disponible dès le 17 octobre en deux versions : acier ou titane. Pour le modèle acier, il en coûtera 449 euros. La version titane sera quant à elle proposée à cent euros de plus, pour 549 euros. Rappelons que sa principale concurrente, la Garmin Forerunner 965, s’affiche quant à elle à 650 euros.

Dans notre test complet, nous ne manquerons pas de comparer cette nouvelle Suunto Race aux modèles concurrents, mais aussi à la Suunto Vertical. Les deux montres semblent en effet partager beaucoup de caractéristiques, à l’exception de la technologie d’écran et du suivi de la VFC.