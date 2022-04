Xiaomi 12 Ultra : le dos en céramique ne serait pas la seule option

Les contours du Xiaomi 12 Ultra se révèlent rumeur après rumeur. On apprend aujourd'hui que des versions avec dos en verre ou cuir végan seraient à l'étude.

Xiaomi a lancé en France ses Xiaomi 12 et 12 Pro, mais nous attendons encore des nouvelles officielles d’un modèle encore plus premium, le Xiaomi 12 Ultra.

La semaine dernière, nous apprenions que le constructeur chinois avait décidé de s’associer avec le spécialiste de la photo Leica. Mais pour se différencier sur l’ultra haut de gamme, la photo n’est pas le seul élément à prendre en compte et Xiaomi nous réserverait peut-être une surprise.

Une version un plus résistante

Selon le site chinois IT Home qui relaie une information du leaker Digital Station, qui s’est montré fiable à plusieurs reprises concernant la marque chinoise, le Xiaomi 12 Ultra proposerait trois choix de matériaux pour son dos : céramique, verre ou cuir végan. Si cela venait à se confirmer, la version céramique devrait, selon toute vraisemblance, se vendre plus cher, puisqu’il s’agit d’un procédé plus compliqué, rendant le smartphone à la fois plus résistant et plus lourd.

Pour le reste du téléphone, de précédentes fuites ont laissé entendre qu’il tablerait sur un Snapdragon 8 Gen 1 Plus, une version un peu plus performante de la puce de Qualcomm (qui n’a pas encore été annoncée). Le capteur principal pourrait bien être le dernier ISOCELL HP1 de Samsung, doté d’une définition de 200 mégapixels, pour une taille de 1/1,22 pouce.

Il faudra toutefois attendre l’annonce officielle pour connaître les détails de ce flagship. Le Xiaomi 12 Ultra pourrait montrer le bout de son protubérant module photo au détour du mois de juin. Si son lancement suit celui des précédents Xiaomi 12, il faudra certainement attendre une poignée de semaine avant de le voir débarquer en boutique française.

