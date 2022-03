Xiaomi 12 Ultra : le constructeur s’associerait à Leica pour vous proposer des photos de meilleure qualité

Le site XDA Developers a mis la main sur l'éditeur de photo de MIUI dans lequel certaines lignes de code suggèrent un partenariat entre Xiaomi et Leica pour intégrer certains filtres.

Depuis plusieurs années, les partenariats entre les constructeurs de smartphones et les fabricants d’appareils photo ou d’objectifs se multiplient. Si les débuts ont été timides avec Carl Zeiss partenaire de Nokia, la tendance s’est accélérée ces trois dernières années. Désormais, on a droit à des modules photo OnePlus et Oppo estampillés Hasseleblad, à des smartphones Vivo profitant d’un logo Zeiss ou à des partenariats, depuis 2016, entre Huawei et Leica.

Refusant de se laisser distancer, Xiaomi pourrait à son tour entrer dans la danse des partenariats photo. Comme l’a repéré le site XDA Developers, le constructeur chinois pourrait lui aussi s’associer au fabricant allemand Leica. Le site a en effet découvert, au sein de l’application de retouche de MIUI, quelques lignes de code suggérant des modes proposés directement par Leica. On peut ainsi y découvrir trois filtres distincts : Leica Monochrom, Leica Monochrom HC (High Contrast), Leica Natural et Leica Vivid. Ces trois filtres pourraient être intégrés prochainement, via une mise à jour ou sur un nouveau smartphone, à la retouche des clichés capturés par un téléphone Xiaomi.

D’après XDA Developers, ces nouveaux filtres pourraient être réservés à un futur smartphone premium de Xiaomi. On pense notamment au Xiaomi 12 Ultra qui pourrait succéder au Xiaomi Mi 11 Ultra de l’an dernier et n’a pas été dévoilé en même temps que les Xiaomi 11 et Xiaomi 11 Pro. Pour rappel, le Xiaomi 11 Ultra de 2021 mettait la barre particulièrement haute pour la qualité de ses photos et son capteur particulièrement large.

Un partenariat qui tombe à pic

Par ailleurs, le site spécialisé indique qu’un nouveau partenariat entre Xiaomi et Leica tomberait à pic pour le constructeur allemand d’appareils photo. Il faut dire que son partenariat actuel avec Huawei a pris du plomb dans l’aile depuis trois ans avec l’embargo américain sur la marque chinoise. Les ventes de smartphones de la firme se sont particulièrement taries en Europe et Leica peut avoir besoin d’un nouveau partenaire connaissant davantage de succès. Ça tombe bien, les ventes de smartphones Xiaomi se sont envolées ces dernières années, le constructeur ayant atteint la troisième place des meilleures ventes de smartphones ces dernières années.

Surtout, Xiaomi était à la recherche d’un partenariat dans le monde de la photo. En janvier 2020, Chang Cheng, alors vice-président de Xiaomi, demandait sur le réseau social Weibo avec quelle marque photo les clients de la marque verraient bien Xiaomi s’associer. Si Nikon et Canon arrivaient alors en troisième position, Hasselblad arrivait en tête. Néanmoins, le partenariat entre Oppo et OnePlus avec Hasselblad semble avoir effacé tout espoir, tandis que les chutes des ventes de Huawei pourrait redonner des ailes à Xiaomi.

