Le Xiaomi 12 Ultra ne devrait finalement pas créer la surprise en photo

En se basant sur les prédictions de Digital Chat Station, le Xiaomi 12 Ultra devrait peu ou prou reprendre la même configuration photo de son prédécesseur. Alors qu’un capteur de 192 mégapixels était potentiellement attendu.

Alors que les Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12X ont livré tous leurs secrets, sauf leur prix français que l’on attend encore, la version Ultra est le petit dernier de la gamme à encore faire de la résistance. Ce qui est somme toute normal, puisque Xiaomi a pour habitude de le révéler au grand public de manière décalée.

Rappelez-vous : l’an passé, le Mi 11 Ultra avait été officialisé en mars, alors que les Xiaomi Mi 11 et compagnie avaient été lancés en France en février. Bref, attendez-vous à patienter encore quelques mois avant que le Xiaomi 12 Ultra ne pointe le bout de son nez. Et d’ici là, la seule chose que nous puissions faire est de guetter les fuites à son sujet.

Pas de grand changement ?

Cela tombe bien, puisque le leaker Digital Chat Station (via Weibo), très actif sur l’actualité Xiaomi, croît connaître la future configuration photo de l’Ultra. Et pour ceux qui s’attendaient à de grands changements, la déception pourrait être de mise puisque le constructeur chinois devrait faire preuve de conservatisme d’une génération à une autre.

Sans citer explicitement le Xiaomi 12 Ultra, mais en publiant à la place une photo du Mi 11 Ultra, Digital Chat Station évoque une triple caméra de 50 + 48 + 48 mégapixels, qui pourrait correspondre au capteur principal, ultra grand-angle et téléobjectif, respectivement. Soit la même configuration que la génération précédente.

Prudence

Conçu avec Samsung, le premier nommé faisait d’ailleurs une taille de 1/1,12 pouce, soit le capteur le plus grand du marché à l’époque. Dans l’idée, donc, le Xiaomi 12 Ultra devrait reprendre cette même formule si l’on se base sur les éléments de Digital Chat Station.

Il convient de tout de même d’accueillir ces affirmations avec des pincettes, le leaker en question n’étant pas tout le temps exemplaire dans ces prédictions. On pourrait même penser que l’intéressé se contredit par rapport à son passif.

En juin 2021, Digital Chat Station avançait que le prochain téléphone haut de gamme de Xiaomi — l’Ultra, en l’occurrence — pourrait avoir droit à un capteur de 192 pixels, combiné à un nouveau procédé de pixel binning encore plus sophistiqué. Sauf que sa sortie médiatique du jour montre qu’il pense le contraire.

Quatre capteurs à l’arrière ?

Aussi, d’autres bruits de couloir misent sur un quadruple capteur photo notamment composé de deux zoom optiques. Mais là encore, ces présages nous viennent tout droit d’un leaker qui doit encore faire ses preuves.

On peut tout de même s’attendre à ce que Xiaomi change de fournisseur pour l’intégration de son capteur principal, comme ce fut le cas sur le Xiaomi 12 Pro – un Sony IMX707, et non plus un Samsung Isocell GN2, rappelle Android Authority. Mais pour le reste, la donne ne pourrait pas beaucoup changer.

