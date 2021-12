Le Xiaomi 12 Ultra opterait pour un design audacieux et clivant pour mettre le paquet sur la photo

Lets Go Digital a publié des rendus 3D du Xiaomi 12 Ultra en se basant sur une photo de coque de protection fournie par un leaker finlandais. D’après ces éléments, le téléphone miserait sur un quadruple capteur photo pour nous en mettre plein la vue.

Alors que l’introduction officielle du Xiaomi 12 est plus ou moins imminente du côté de la Chine, l’attention des leakers se concentre désormais sur la version la plus haut de gamme du modèle, le Xiaomi 12 Ultra. Ce dernier n’est pas attendu avant plusieurs mois, mais fait déjà parler de lui plus ou moins régulièrement.

Le leaker finlandais RODENT950, aka « Teme », pense d’ailleurs avoir mis la main sur une photo de sa coque de protection dénichée sur le réseau social Weibo. À partir de là et de quelques informations complémentaires fournies par l’intéressé, le site Lets Go Digital a produit des rendus 3D de ce à quoi pourrait ressembler le produit.

Pincettes

Avant toute chose, il convient tout de même de tempérer cette fuite. « Teme » a certes visé dans le mile à plusieurs reprises dans le passé, mais ses sources ne sont jamais très bien définies. D’ailleurs, il s’était trompé en annonçant un partenariat entre OnePlus et Leica pour la série OnePlus 9, qui s’est en fait appuyée sur le savoir-faire d’Hasselblad.

D’après les rendus mis en ligne par Lets Go Digital, le Xiaomi 12 Ultra changerait complètement de philosophie par rapport à son prédécesseur. Exit le petit écran externe à l’arrière qui permettait notamment de se prendre en selfie avec le capteur principal, et place à un énorme module rond venant accueillir tous les capteurs.

Le téléphone profiterait d’ailleurs d’un système de caméra très avancé, avec un total de quatre capteurs. Le principal, un Samsung ISOCELL GN5 de 50 mégapixels, combinerait avec un ultra grand-angle – probablement de 48 mégapixels – et d’au moins un zoom optique. Pour rappel, le Mi 11 Ultra a droit à un téléobjectif x5.

Vers un double zoom optique ?

Il se murmure d’ailleurs que la quatrième et dernière caméra pourrait elle aussi proposer un grossissement optique complémentaire, un peu à la manière du Samsung Galaxy S21 Ultra (x3 et x10). Un moyen ici de renforcer sa polyvalence et de concurrencer comme il se doit les cadors du segment.

Sur les rendus, une petite mention Leica est facilement reconnaissable. Vous l’aurez compris : le leaker mise sur une collaboration entre ce spécialiste de la photo et le constructeur chinois, qui aimerait muscler son jeu sur ce domaine pour proposer la meilleure expérience du marché.

Un téléphone plus équilibré ?

Ces évolutions esthétiques sont en tout cas rassurantes si elles viennent se confirmer. En effet, l’imposant module photo du Xiaomi Mi 11 Ultra avait tendance à créer un déséquilibre marqué une fois le téléphone en main. L’appareil, trop lourd au niveau de sa façade arrière supérieure, penchait très facilement vers le sol.

Pour le reste des caractéristiques, on imagine facilement qu’il ne fera pas marche arrière vis-à-vis de son prédécesseur. Autrement dit, un écran AMOLED, QWHD+ et de 120 Hz devrait être de la partie. On peut en revanche se demander si sa charge rapide passera le cap des 120 W, comme le fait le Xiaomi 11T Pro.

