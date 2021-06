Toujours plus : comment Xiaomi veut dépasser les 200 Mpx sans perdre en luminosité

Selon le leaker Digital Chat Station, le prochain téléphone haut de gamme de Xiaomi serait doté d’un capteur de 192 mégapixels, combiné à un nouveau procédé de pixel binning encore plus sophistiqué.

La course aux pixels se poursuit de plus belle dans le domaine des smartphones. Alors que certains téléphones s’équipent de capteurs de 108 mégapixels, Xiaomi aimerait de son côté poser de nouvelles bases et montrer de quel bois il se chauffe en intégrant un capteur de… 192 mégapixels sur son prochain flagship.

Toujours plus loin

Cette indiscrétion nous provient du leaker Digital Chat Station, relayé par Android Authority. Au regard des dernières innovations photographiques réservées au Mi 11 Ultra, qui a eu droit à un capteur au format 1/1,12 pouce — soit le plus grand du marché à l’heure d’écrire ces lignes –, on pourrait croire que le Mi 12 Ultra serait un bon candidat aux 192 Mpx.

Dans un registre plus technique, le constructeur asiatique ferait appel à une technique de pixel binning encore plus aboutie que celle d’aujourd’hui. Qui dit plus de pixels dit pixels plus petits compte tenu de la future taille du capteur utilisé, qui n’atteindra probablement pas les sommets, souci de place oblige.

Ce faisant, le téléphone captera moins de lumière. Cela pourrait lui compliquer la tâche en faible luminosité.

Xiaomi peut changer d’avis d’ici la sortie

C’est là que le fameux procédé de pixel binning signé Xiaomi interviendrait : il lui permettrait en effet de combiner 16 pixels en un, pour ainsi capter une quantité de lumière suffisante pour ses photos. Ces éléments sont tout de même à accueillir avec prudence, le potentiel Mi 12 Ultra n’arrivant qu’en 2022. Des changements peuvent d’ici là avoir lieu.

Pour aller plus loin

Il se murmure aussi que les prochains flagship de la marque auraient logiquement le droit au successeur de l’actuel Snapdragon 888, connu sous le nom de code SM8450 selon Evan Blass. Cette puce aurait notamment le droit à une finesse de gravure de 4 nm, et forcément des performances encore plus avancées pour les téléphones du millésime 2022.