Pendant les soldes, ces téléviseurs Xiaomi perdent jusqu’à 300 euros

Les soldes viennent à peine de commencer que Xiaomi propose déjà de belles réductions sur ses meilleurs téléviseurs. Avec ou sans 4K, ses smart TV profitent de belles remises pouvant atteindre 300 euros sur certains modèles. Qui a dit que changer de TV devait se faire au prix fort ?

Le coup d’envoi des soldes a sonné. C’est le moment idéal pour s’offrir un nouveau TV à moindre coût et, pourquoi pas, d’opter pour la marque Xiaomi. Référence en matière de smartphones, le groupe chinois est aussi très présent sur le marché des smart TV et affiche en ce moment de belles remises sur ses modèles phares de 2021 et 2022.

Voici notre sélection des meilleures offres TV Xiaomi du moment :

Xiaomi Q1E 55 pouces : le QLED a rarement été aussi abordable

Avec une large diagonale d’écran de 55 pouces, le Xiaomi Q1E offre une très belle fiche technique pour les utilisateurs les plus exigeants, le tout sous la barre des 400 euros pendant les soldes. À ce prix très avantageux, vous pourrez profiter d’un bel écran QLED en 4K prenant en charge la gamme colorimétrique DCI-P3, une gamme utilisée comme référence par l’industrie du cinéma. Le Q1E propose ainsi le meilleur des deux mondes : des couleurs justes et des contrastes profonds.

À cela s’ajoute la compatibilité avec les normes Dolby vision et HDR10+ qui assurent que le contenu vidéo dont vous profiterez soit dans la meilleure qualité possible. Côté son, le téléviseur Q1E s’offre la compatibilité Dolby Atmos et fournit ainsi une qualité sonore enveloppante avec des basses profondes et des aigus équilibrés.

Notons enfin que cet Android TV prend en charge Google Assistant. De quoi se passer définitivement d’une télécommande en commandant son téléviseur oralement. En ce moment, le Xiaomi TV Q1 E 55 pouces passe de 799 euros à 399 euros à la Fnac.

Xiaomi A2 de 43 pouces : la 4K à moins de 400 euros

Officialisé en juin dernier, le TV A2 de 43 pouces de Xiaomi a rapidement été salué pour son design discret et son écran immersif aux bordures ultra fines. Outre sa conception soignée, il ne manque pas d’arguments et offre notamment une belle qualité d’image. 4K UHD, Dolby Vision, HDR10, mais aussi HGL. Tout y est. En prime, le TV A2 de Xiaomi embarque la technologie MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation) du constructeur, qui permet d’apporter plus de fluidité aux images en mouvement, un point appréciable pour les amateurs de sport.

Côté audio, ce TV A2 de 43 pouces va à l’essentiel et propulse un son compatible Dolby Audio et DTS-HD à l’aide de ses deux haut-parleurs de 12 W. Enfin, ce TV présente l’avantage de tourner sous l’interface Android TV, d’être compatible avec l’assistant vocal de Google et d’avoir une double connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Et grâce au Chromecast intégré, vous pouvez diffuser en un clic des contenus depuis votre smartphone ou votre tablette.

Durant les soldes, le TV A2 de 43 pouces de Xiaomi bénéficie chez Fnac et Darty d’une belle remise de 90 euros, ramenant son prix à 359 euros.

Le Fire TV 43 pouces perd 40 euros pendant les soldes

Ceux qui ont opté pour un TV compatible avec leur assistant vocal Alexa d’Amazon seront ravis de constater qu’ils n’ont pas été oubliés. Avec son Fire TV 43 pouces, Xiaomi se place comme un concurrent sérieux aux TV dotés du même OS (signé Amazon) puisque pendant les soldes, il passe à 359 euros. Pour ce prix, les principales applications de streaming sont intégrées au téléviseur comme Amazon Prime Vidéo, Disney+ ou encore Netflix.

Fourni avec Fire OS 7, le téléviseur Xiaomi est donc compatible avec l’assistant vocal Amazon Alexa et peut ainsi être contrôlé à distance. Parmi les autres atouts de ce téléviseur, on ajoutera l’intégration de la technologie MEMC qui permet de maximiser la fluidité des contenus, la présence de la double technologie Dolby Audio et DTS-HD Dual pour un rendu sonore performant. Vous pourrez enfin partager vos contenus depuis n’importe quel appareil Android ou Apple grâce à la présence de Miracast et AirPlay intégré à ce téléviseur.

Pendant les soldes, le Fire TV 43 pouces de Xiaomi passe de 399 euros à 359 euros sur Amazon.

Xiaomi TV P1E de 32 pouces : l’essentiel pour moins de 200 euros

Avec sa diagonale de 32 pouces, ce smart TV Xiaomi P1E est idéal pour équiper une pièce secondaire comme une chambre ou une cuisine. Très abordable, il est aussi adapté aux petits budgets qui recherchent l’essentiel. Ce TV LED affiche en Haute Définition (1366 × 768 pixels) avec un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. En matière de son, il prend en charge les codecs les plus classiques comme le Dolby Audio, le DTS-HD Dual Decoding, mais aussi le DTS Virtual:X pour un son 3D plus immersif.

Et malgré son prix très contenu, ce TV Xiaomi P1E est connecté et compatible avec le Wi-Fi et le Bluetooth. Ce smart TV peut alors accueillir toutes vos applications de streaming vidéo préférées comme Netflix, Prime Vidéo, Disney+, ou encore le nouveau Paramount+.

À l’occasion des soldes d’hiver, le smart TV Xiaomi P1E de 32 pouces voit son prix passer de 229 à 189,90 euros chez Amazon.