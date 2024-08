Finalement, macOS ne sera pas bridé en Europe

Alors qu’Apple semblait avoir mis l’Europe de côté pour le déploiement de ses outils d’IA, la firme américaine fait marche arrière avec macOS 15.1.

La sortie de la dernière bêta de macOS 15.1 cachait quelque chose, et pour cause : elle intègre les tant attendus outils d’Apple Intelligence, le nom choisi par la firme de Cupertino pour désigner sa suite d’outils basés sur l’intelligence artificielle.

Mais un détail a échappé à beaucoup, mais pas à Numerama : contrairement à iOS et iPadOS, macOS ne bloque pas l’accès à ces fonctionnalités en Europe.

Une exception européenne

Alors qu’Apple avait clairement indiqué que ses outils d’IA ne seraient pas disponibles en Europe sur iPhone et iPad, voilà que macOS fait figure d’exception. Comme l’a judicieusement repéré Numerama, il est tout à fait possible d’activer Apple Intelligence sur un Mac en Europe, à condition de s’inscrire sur une liste d’attente. Cette différence de traitement n’est pas anodine et révèle les subtilités de la réglementation européenne en matière de technologies.

La raison de cette disparité est simple, mais lourde de conséquences : macOS n’est pas considéré comme un « gatekeeper » (ou contrôleur d’accès) selon la définition de la Commission européenne. Ce statut, attribué à iOS et iPadOS, soumet ces systèmes d’exploitation à des règles plus strictes en matière de concurrence et de protection des données. macOS, échappant à cette catégorisation, bénéficie d’une plus grande liberté dans le déploiement de nouvelles fonctionnalités, y compris celles basées sur l’IA.