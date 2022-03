Devialet s’attaque aux barres de son avec un produit tout-en-un Dolby Atmos

Après les enceintes et les écouteurs, Devialet porte son savoir-faire vers une nouvelle catégorie de produits : les barres de son. La Devialet Dione se veut un produit tout-en-un, sans satellite ni caisson de basse, puissant et polyvalent, compatible Dolby Atmos.

Après s’être attaqué au marché des écouteurs en lançant ses Gemini, avoir multiplié les partenariats avec Huawei ou Belkin, et n’avoir plus à prouver son savoir-faire sur celui des enceintes avec notamment ses Phantom, Devialet se lance un nouveau challenge en investissant une catégorie de produit supplémentaire.

Ce mardi, le spécialiste français du son a annoncé l’arrivée de la Devialet Dione, sa toute première barre de son. Un mouvement intéressant à l’heure où les téléviseurs de plus en plus plats ont besoin d’un soutien de poids audio pour valoriser la qualité de leur image de plus en plus belle.

17 haut-parleurs et pas de caisson de basse

Et pour ses premiers pas sur ce segment audio, Devialet n’y va pas par quatre chemins : Dione est une barre de son tout-en-un avec la promesse de se muer en véritable home cinéma 5.1.2, sans satellite ni caisson de basse à ajouter. « Une barre de son ultraperformante qui se suffit à elle-même », martèle l’entreprise, avec la promesse de faire aussi bien pour votre expérience vidéo que musicale. Elle a nécessité trois ans de réflexion et deux ans de R&D avant d’arriver au résultat final.

Dione est une barre de son au look presque classique pour un produit Devialet. Un long format de 120 cm de long sur 16,5 cm de large et 7,7 cm de hauteur avec un corps central en aluminium anodisé et un tissu acoustique tout autour. La petite boule centrale est là pour rappeler sa filiation avec les Phantom et Reactor.

On trouve, sur le côté, un panneau avec les contrôles tactiles (volumes, connexion Bluetooth, marche-pause, allumage, micro). Une diode LED permet de savoir quand la barre est active. Elle s’adapte à la luminosité ambiante pour se faire très discrète, voire disparaître lorsque la pièce est dans une lumière plus sombre ou plongée dans le noir.

Un format finalement assez compact pour abriter en son sein 17 haut-parleurs répartis tout le long sans perte d’espace, car le design de Dione a été étudié au plus près. On trouve ainsi huit subwoofers à haute excursion (134 mm) répartis par lot de quatre autour de cette étrange sphère rotative. Ils vont délivrer des basses profondes, marque de fabrique de Devialet, et particulièrement graves (jusqu’à 24 Hz). Ils sont disposés en configuration push-push pour limiter les vibrations mécaniques, une structure déjà présente sur les enceintes Phantom.

Les woofers sont dotés de la technologie maison de traitement du signal SAM et de celle d’amplification analogique-numérique ADH. De quoi compenser aisément l’absence de caisson de basse dans toutes les situations audio avec des équivalents canaux sonores 5.1.2 pour proposer un son spatialisé et emplissant la pièce. La barre de son sera ainsi à même de gérer n’importe quel format audio multicanal grâce à sa technologie SPACE qui convertit tout signal sonore de contenu audio (musique ou vidéo) en 5.1.2. Cela permet évidemment une forte compatibilité avec le Dolby Atmos et ses déclinaisons de spatialisation sonore. Si la barre de son propose donc cinq voies horizontales et deux voies verticales, elle n’est cependant pas compatible avec le format DTS:X, mais seulement avec la solution de Dolby.

De chaque côté, aux extrémités, quatre haut-parleurs large bande de 41 mm (8 au total) créent des mediums dynamiques. Mais la spécificité de Dione, c’est aussi cette étrangère sphère qui trône en son sein et attire immédiatement le regard. Elle sert de voix centrale en quelque sorte.

Une étrange sphère centrale

Baptisée ORB, elle embarque un haut-parleur actif et deux radiateurs passifs. La sphère peut pivoter (avec douceur !) à 180° pour être toujours positionnée face aux spectateurs, quelle que soit sa position d’installation. Car Dione peut se poser à l’horizontale sous votre TV, la sphère à l’avant, ou bien fixée au mur. Il faudra alors positionner la sphère vers le haut pour mieux l’orienter à hauteur d’utilisateur.

La sphère centrale ORB enrichit l’immersion sonore // Source : FRANDROID – Melinda DAVAN-SOULAS La sphère ORB, spécificité de la barre Dione // Source : FRANDROID – Melinda DAVAN-SOULAS Le dos de la sphère centrale ORB de la Devialet Dione // Source : FRANDROID – Melinda DAVAN-SOULAS

Pour parfaire l’immersion et le son à 360° dans n’importe quelle position, Devialet a breveté sa technologie ADE (Advanced Diemnsional Experience) qui permet à l’algorithme d’offrir une restitution sonore optimale dans n’importe quelle position. Ainsi, au mur comme à plat, le fonctionnement des haut-parleurs et leur diffusion sonore s’adaptent pour optimiser l’immersion. Autre technologie maison, l’Adaptative Volume Level permet, en temps réel de régler le niveau sonore d’un contenu vidéo et de l’harmoniser pour éviter les trop gros écarts entre les dialogues et la musique de fond ou les bruitages.

La barre de son est équipée d’un prise HDMI 2.1 eARC avec CEC, d’un port optique (Toslink) et est compatible Spotify Connect, AirPlay 2, Bluetooth 5.0 et UPnP. Car Dione veut aussi attirer en son sein ceux qui n’auraient pas de système audio dans leur salon en proposant aussi un statut d’enceintes stéréo.

En écoute de films à grand spectacle, on en prend en effet plein les oreilles avec un son puissant qui remplit toute la pièce. Mais, de nos premiers courts essais, c’est finalement la capacité de Dione à séparer les voix et la musique d’ambiance, les détails d’une scène, qui nous a le plus bluffés. La barre de son est capable de gérer les différents niveaux sonores d’un contenu avec fluidité, à mettre en avant les dialogues sans noyer le fond, niveler. En système audio, le savoir-faire est aussi là. Cela méritera une écoute approfondie, mais les premiers contacts sont intéressants.

Pas de télécommande, mais une app à tout faire

Pour piloter la barre de son, vous pouvez utiliser l’application Devialet (la même que celle pour les enceintes et les écouteurs). Elle va vous servir également à configurer la barre de son Dione, peaufiner vos réglages audio, mais aussi à lancer la Room calibration. Cela va permettre, à l’aide d’un signal audio, d’optimiser le son par rapport à la structure de la pièce.

L’app donne aussi la possibilité de régler les modes d’écoute. Le mode Cinéma convertit un contenu stéréo en expérience multicanale 5.1.2. Le mode Spatial bascule les pistes stéréo en son tridimensionnel pour les contenus émanant de source audio stéréo sans fil (AirPlay 2, Bluetooth, Spotify Connect, UPnP).

Le mode Voix met en valeur les dialogues et les voix, mais aussi les commentaires audio, dans des documentaires, des podcasts ou tout contenu d’information où il est important que le tout soit intelligible sans gommer pour autant la musique de fond ou le détail des éléments. Le mode Musique offre une configuration stéréo et désactive les effets de spatialisation qui pourrait nuire à la qualité d’un titre. Les modes Cinéma et Musique sont activés par défaut dès que les sources sont reconnues.

Aucune télécommande n’est fournie avec la Devialet Dione. Elle se pilote via les contrôles tactiles, l’app ou bien la Devialet Remote, accessoire que l’on trouve auprès de la marque ou avec les enceintes Phantom.

À noter que le panneau de contrôles tactiles intègre un bouton pour désactiver les micros… alors qu’il n’y a pas d’assistant vocal embarqué. « Pour le moment », nous répond-on de manière sibylline chez Devialet. Pas d’assistant vocal Google, Amazon ou autre à signaler, mais on se garde l’hypothèse dans un coin de l’esprit au sein du concepteur. De même, la Devialet Dione n’est pas prévue pour le moment pour fonctionner avec des enceintes Phantom ou Reactor en multiroom ou multicanaux. « Mais pourquoi pas à l’avenir », avance la marque.

Prix et disponibilité de la Devialet Dione

La barre de son Devialet Dione est disponible dès à présent à l’achat en France au prix de 2190 euros sur le site de Devialet, mais aussi auprès de partenaires comme Boulanger ou encore Auchan. Elle est en précommande dans le reste du monde.

Un tarif qui reste néanmoins au-dessus de beaucoup de concurrents du marché, notamment la barre Sonos Arc, la future Panorama 3 de Bowers & Wilkins ou la Smart Soundbar de Bose. Elles sont toutes annoncées à moins de 1000 euros, mais avec, il est vrai, moins de technologies spécifiques embarquées.

