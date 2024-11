Devialet Dione : cette barre de son au look atypique et aux performances incroyables se paye le luxe d’être à -500 € pour la Black Friday Week

La Devialet Dione est la première barre de son de la célèbre marque française qui met son savoir-faire en matière d’audio au service des cinéphiles avertis, d’autant qu’elle est à -25 % pendant la Black Friday Week.

Devialet est une marque française (cocorico) réputée pour proposer du matériel audio haut de gamme. On les connait surtout pour leurs enceintes Phantom et leur look futuriste combiné à des performances à couper le souffle. Et bien prenez toute cette technologie de pointe et insufflez-la dans une barre de son pour obtenir la Devialet Dione, un produit haut de gamme sur lequel vous pouvez économiser pas moins de 500 euros chez Boulanger pendant la Black Friday Week.

Ce qui caractérise la Devialet Dione

La petite boule centrale, dédiée aux voix

Une puissance de 950W RMS pour sonoriser une pièce de 30m²

Deux caissons de basse directement intégrés et d’une efficacité redoutable

On ne va pas se mentir, la Devialet Dione est un produit très haut de gamme qui, même en promotion, reste cher. Pour la retrouver à son meilleur prix, il faut aller faire un tour chez Boulanger où elle est disponible à 1 500 euros au lieu de 2 000 euros.

De l’audio ultra haut de gamme dans votre salon

La barre de son Devialet Dione est originale à plus d’un titre. Son look, déjà , avec cette intrigante boule centrale qui semble s’être écrasée dans la barre, avec un effet « enfoncé » qui peut diviser, mais qui est indéniablement atypique. Cette petite boule n’est pas là que pour faire joli : c’est d’ici que sortiront les voix et les dialogues des personnages de vos films, séries et jeux vidéo. Une belle manière de les mettre en avant et de les détacher de la musique et des effets sonores.

Une autre originalité de la Devialet Dione, c’est qu’elle intègre deux caissons de basse directement dans la barre. Pas besoin de plus de place que celle qu’elle prend déjà , ce qui représente tout de même 120 x 16,5 x 8,8 cm pour 12 kg. Prévoyez donc un peu de place devant votre TV, sur le meuble, parce qu’il faut quand même la placer. Mais après, ce n’est que du bonheur.

Une puissance de 950W RMS qui crève le plafond

La Devialet Dione se relie à votre TV via une prise HDMI unique (pour le retour audio), une entrée audio numérique optique Toslink avec câble fourni, mais aussi un câble Ethernet avec contrôleur WiFi. Elle prend en charge le protocole Spotify Connect et est compatible avec AirPlay 2 ainsi que Bluetooth.

Vous profitez d’un son 5.1.2 avec une puissance de 950W RMS. Autant dire que peu d’appareils lui arrivent à la cheville. En plus de ça, elle dispose de nombreuses fonctionnalités, La Devialet Dione offre de nombreuses fonctionnalités. Elle dispose notamment d’un système de calibration acoustique pour s’adapter à la pièce où elle est utilisée. La Devialet SPACE technology permet de convertir les signaux audio stéréo en 5.1.2 surround sonore.

De plus, la Dione est équipée d’un système d’adaptation automatique du volume pour optimiser l’intelligibilité du message sonore et de réduire les écarts dynamiques trop importants. Enfin, un mode nuit est disponible pour réduire le volume des basses fréquences et tasser la marge dynamique, afin de ne pas déranger le voisinage.

La Devialet Dione est passée entre les mains expertes de notre testeur qui l’a disséquée dans tous les sens et vous offre son verdict dans notre test dédié.

