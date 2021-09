Prise en main du EPOS H3 Hybrid : le casque gaming qui se transforme pour sortir de chez vous

Introduction

Un excellent micro-casque gaming qui ne vous cantonne pas à ne l’utiliser que face à votre console ou votre PC, c’est le rêve de tous ceux qui veulent un produit au moins deux-en-un. Après son très bon casque H3, EPOS élargit la gamme en lançant le H3 Hybrid. Un modèle aussi inspiré au niveau de l’audio, offrant de multiples connectivités, une perche détachable, pour s'utiliser à la maison ou en dehors. Le tout à moins de 200 euros.

Avec son casque H3, EPOS s’était doté d’un modèle parfait et puissant pour les joueurs en quête d’une expérience audio haut de gamme. Mais le casque était uniquement filaire.

Pour aller séduire ceux qui rêvent de casque sans fil qu’ils peuvent utiliser loin de leur console ou de leur PC, l’ancien acolyte de Sennheiser lance ce mardi le H3 Hybrid pour enrichir sa gamme avec un produit qui mise sur la polyvalence et la connectivité, sans compromis sur la qualité du son.

Le H3 Hybrid, comme son nom l’indique, est capable de s’adapter à toutes les situations. Il reprend les excellents fondamentaux du H3, son design ergonomique est agréable à porter, ses performances audio excellentes. Mais le H3 Hybrid monte en gamme en ajoutant la connexion Bluetooth et de nombreuses possibilités pour être encore plus polyvalent et facile à utiliser au quotidien, quel que soit votre besoin.

Un design toujours aussi efficace

Ce casque gaming à circuit acoustique fermé est composé d’un arceau rembourré qui permet de le porter longtemps sans sentir de pression. Celui-ci est ajustable aisément avec plusieurs crans sur les réglettes en acier. Les oreillettes ovales inclinées sont bien pensées pour s’adapter à la majorité des oreilles. Mais les plus grandes les trouveront peut-être un peu petites et étroites. Les mousses à mémoire de forme des coussinets, qui sont, eux, interchangeables, sont appréciables et semblent se « mouler » autour de l’oreille, renforçant un peu plus une isolation passive impeccable, notamment quand vous êtes en conversation durant votre partie.

Le micro-casque H3 Hybrid // Source : EPOS Le micro-casque H3 Hybrid // Source : EPOS L’arceau du H3 Hybrid est rembourré et agréable à porter même longtemps // Source : EPOS Le casque H3 Hybrid dispose d’un cache pour cacher l’emplacement de la perche micro une fois ôtée // Source : EPOS

Le H3 Hybrid s’apparente à un produit de qualité, aux excellentes finitions en noir ou en blanc, même si l’ensemble des écouteurs et attaches à l’arceau sont en plastique, assez robuste il faut avouer. On aime aussi la double articulation des écouteurs qui renforce l’ergonomie et permet d’ajuster encore mieux le casque à chaque morphologie en étant parfaitement positionné.

Sur l’oreillette droite, on trouve une molette rotative pour le volume sonore. Elle est facile d’accès et d’utilisation. Sur la tranche, un seul bouton intelligent pour jumeler le casque en Bluetooth et opter pour différents profils audio configurés.

À gauche, le micro prend place et bascule pour s’activer ou se désactiver lorsqu’on le remonte. Mais cette fois, grâce à sa partie aimantée, il est possible de le détacher pour utiliser alors le H3 Hybrid comme un simple casque audio. Il s’agit du même micro que l’on trouvait sur le H3, une perche assez solide et fine, notamment à son extrémité. Elle est surtout toujours d’une bonne taille pour venir poser le micro au plus près de votre bouche sans gêner et bien capturer le son. À noter que le casque dispose d’un micro supplémentaire sur l’écouteur gauche pour utiliser aussi le casque sans la perche.

Si vous ne voulez pas utiliser votre casque avec la perche accrochée, EPOS a eu la bonne idée de fournir un cache qui vient se positionner à l’endroit de l’attache une fois celle-ci ôtée. Sur la tranche de l’oreillette, il y a un port USB-C pour recharger le casque (le câble USB-C/USB-A est dans la boîte) et le port jack 3,55 mm pour brancher le câble à votre appareil (PC Windows, Mac, smartphone, tablette, Nintendo Switch…) ou bien sur une manette de jeux PlayStation (PS4 ou PS5) ou Xbox (One et Series X|S).

C’est toujours tout ce que l’on trouve sur le casque. EPOS n’a pas fait le choix de contrôles sur les oreillettes ou d’un bouton permettant d’équilibrer le son entre le jeu et le chat comme cela existe aussi parfois.

Le son toujours aussi bon

Le H3 Hybrid s’appuie sur le DAC maison et sur un amplificateur intégré au casque pour faciliter la connexion sans fil si vous souhaitez connecter le micro-casque à votre PC Windows, Mac, smartphone ou tout autre produit compatible. Cela peut se faire avec le câble USB fourni qui promet aucun décalage entre le jeu et l’audio. Le micro-casque peut d’ailleurs s’utiliser avec la Gaming Suite EPOS sur PC.

Le logiciel permet d’obtenir un son Surround 7.1 EPOS adapté (réglage des niveaux de réverbération) et de personnaliser l’audio en fonction de ses goûts grâce à son égaliseur complet à 9 bandes, avec 4 préréglages optimisés et des profils de votre choix. Vous pouvez ensuite les sélectionner grâce au bouton de fonction du casque. La Gaming Suite offre également de nombreux modes de réglages pour le micro afin de l’adapter aux types de voix (fortes ou faibles) et mieux mixer le son de votre voix avec l’audio du jeu.

Sur console et pour les jeux prenant en charge l’audio multicanal, le H3 Hybrid permet un son Surround binaural à vos oreilles via le câble analogique. EPOS annonce aussi une fiabilité et une latence réduite lorsque vous passez par la connexion Bluetooth, tout en utilisant le micro perche et le micro intégré à l’écouteur.

Le second micro va également faire parler la qualité audio du casque lorsque vous prenez les appels avec votre smartphone pour votre quotidien et que vous n’avez pas aimanté la perche. Si les deux sont activés, la qualité audio monte en gamme et le casque proposera un son optimal.

Autonomie variable

La marque annonce une autonomie de 37 heures pour son casque Bluetooth qui peut se recharger pleinement en 1h30, tout en étant branché en USB pour jouer. Si vous utilisez le câble analogique, l’autonomie sera de 24 heures, mais avec une meilleure qualité audio. En mêlant les deux types de connexion, ne comptez plus que 19 heures d’écoute audio.

Multiples connectivités et multi-possibilités

La force de ce H3 Hybrid réside bel et bien dans ses multiples connectivités qui lui permettent de s’adapter à tous vos besoins, que ce soit d’un casque pour travailler, pour des appels, pour jouer, pour votre musique, avec ou sans fil, et même en USB sur un PC. Et la connexion Bluetooth peut rester active même si le casque est branché en USB ou en analogique. Cela a un atout : vous permettre de mixer l’audio du chat sur une application tout en ayant l’audio de votre jeu via un câble branché à votre ordinateur ou console.

Le casque peut donc répondre aux souhaits de tous les joueurs, de tous les moments, que ce soit pour jouer et travailler chez soi ou servir de casque dans la rue. C’est là sa principale différence avec le casque H3 à la perche et qui était un casque réservé au jeu vidéo. La polyvalence du H3 Hybrid est sa force, sans faire de compromis sur la qualité audio, digne fruit de l’héritage Sennheiser d’antan.

Nos premiers tests audio sont plutôt encourageants et l’on reste sur la même proposition sonore que sur le H3 qui était déjà très bon sur ce point, savoir-faire maison oblige. La connexion en Bluetooth à un ordinateur ou un smartphone est simple et rapide, la qualité audio aussi bonne.

Prix et disponibilité du EPOS H3 Hybrid

La polyvalence a un coût. Le casque gaming est d’ores et déjà disponible en noir ou en blanc à 179 euros sur le site d’EPOS et auprès de certains revendeurs partenaires. C’est 60 euros de plus que le H3 à son lancement.