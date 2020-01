Pick-up électrique : Karma veut mettre des bâtons dans les roues de Tesla et compagnie

Le segment des pick-up électriques voit débarquer de plus en plus de concurrents : après Tesla, General Motors, Ford et Rivian, au tour de Karma de s’inviter à la fête. Un concept devrait ainsi faire l’objet d’une présentation d’ici le dénouement du cru 2020.

Si le créneau des SUV électriques demeure probablement l’un des plus prisés du moment, celui des pick-up prend doucement, mais sûrement, de l’importance. En témoignent les multiples annonces observées au cours des deux dernières années, au cours desquelles des acteurs de poids tels que General Motors, Ford, Rivian ou encore Tesla ont tous placé leurs pions.

Nouvelle plateforme inédite

À cette poignée de noms vient s’ajouter un nouveau constructeur : Karma Automotive. Anciennement nommée Fisker, l’entreprise, justement fondée par Henrik Fisker, n’a su éviter la faillite en 2013, avant que le groupe chinois Wanxiang ne jette son dévolu dessus en 2014. Depuis, le fabricant tend à développer des véhicules électriques de luxe, à l’image de la Revero, épaulée par une version GT sortie en novembre 2019.

Et à en croire le chef des opérations de la société, en la personne de Kevin Pavlov, Karma compte dévoiler un concept de pick-up zéro émission d’ici la fin de l’année 2020, apprend-on dans les colonnes de Bloomberg. Pour l’occasion, une nouvelle plateforme à quatre roues motrices serait développée, laquelle servirait à concevoir un SUV haut de gamme lui aussi électrique.

Guerre des prix

Karma compte-t-il dévier de sa philosophie tarifaire en proposant un véhicule relativement abordable ? C’est toute la question. Mais toujours selon M. Pavlov, le pick-up coûtera moins cher que la Revero commercialisée à… 135 000 dollars. Encore heureux.

Le Tesla Cybertruck le plus onéreux tutoie les 69 000 dollars, lorsque la version dite « intermédiaire » du Rivian R1S navigue lui aussi autour de ce tarif. Les prix, futurs nerfs de cette nouvelle guerre électrique.