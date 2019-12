Le constructeur californien Tesla a effectué une mise à jour de son calendrier quant à la production de son pick-up électrique Cybertruck. La version Tri Motor AWD (All Wheel Drive) devrait ainsi voir le jour dès l’année 2021.

Tesla s’adapte et ajuste son programme. Au regard de l’incontestable succès enregistré par son pick-up électrique Cybertruck, présenté dans le cadre d’une conférence haute en couleurs dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 novembre, le fabricant californien a décidé de modifier son planning. Son véhicule tout droit sorti du futur a pour rappel recensé 200 000 précommandes en l’espace de trois jours seulement.

La version Tri Motor avancée

À l’époque, Elon Musk s’était fendu d’un message Twitter pour présenter la répartition des réservations : 17 % pour la version Propulsion (un seul moteur), 42 % pour la Dual Motor AWD (All Wheel Drive, quatre roues motrices) et 41 % pour la Tri Motor AWD. Autrement dit, les déclinaisons les plus onéreuses mais aussi les plus avancées techniquement (puissance, autonomie) ont davantage séduit le grand public.

De ce fait, la firme d’outre-Atlantique revoit son programme. Au départ prévu dans le courant de l’année 2022, le modèle équipé de trois moteurs débarquera finalement d’ici la fin du cru 2021, rapporte Electrek. Une information confirmée sur le site officiel de la marque. Cette rectification s’explique notamment par le nombre élevé de réservations attribué à cette déclinaison. Les Cybertruck Propulsion et Dual Motor sont quant à eux prévus pour la fin des années 2022 et 2021, respectivement.

Pas son premier coup d’essai

Cette modulation du calendrier en rappelle d’ailleurs une autre. Selon des analystes de Deutsche Bank, citant des sources industrielles taïwanaises, le SUV électrique Model Y pourrait lui aussi pointer le bout de son nez plus tôt que prévu. Dès le premier trimestre 2020 en l’occurrence, contre l’automne de la même année selon les premières estimations. Autant de nouvelles qui raviront les fans les plus invétérés.