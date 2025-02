Crysis 4 ne verra pas le jour de si tôt : le studio licencie en masse

Le projet Cyrsis 4 est officiellement mis en pause chez Crytek, qui annonce le licenciement d’une soixantaine de salariés.

Crysis Remastered // Source : Crytek

Comme un dernier rappel avant la grève générale annoncée pour ce jeudi 13 février en France, la crise du jeu vidéo se prolonge et trouve un nouvel écho chez le studio Crytek.

On les connait avant tout comme les développeurs et créateurs du premier Far Cry et de la série Crysis qui a marqué profondément l’Histoire du montage du PC de jeu avec sa question « est-ce qu’il pourra faire tourner Crysis ? ». Plus récemment le studio était au développement dans d’autres univers avec Ryse Son of Rome et Hunt Showdown.

Le studio Crytek annonce ce mercredi 12 février le licenciement de 15% de ses effectifs, soit environ 60 personnes. Du même coup, c’est le projet Crysis 4 qui est mis au frigo. le studio préfère continuer le développement de Hunt Showdown 1896.

Une mauvaise nouvelle pour les moteurs de jeu

Derrière cette annonce se cache un autre problème grandissant dans l’industrie du jeu vidéo : la mainmise d’Epic Games sur la question des moteurs de jeux, à travers la suprématie d’Unreal Engine.

Crytek est, en effet, également connu pour la création du CryEngine, un moteur de jeu particulièrement ambitieux utilisé par Amazon sous le nom Lumberyard, dans des jeux comme Star Citizen, Prey ou Kingdom Come Deliverance.

Cette semaine, le concurrent Unity a également annoncé une 6e vague de licenciement, dépassant le cap des 3500 licenciements pour ce qui était présenté jusqu’à récemment comme le principal rival de l’Unreal Engine.

Plusieurs studios majeurs comme Halo Studios (anciennement 343 Industries), CD Projekt Red (pour The Witcher 4), ou encore Riot Games pour Valorant ont adopté l’Unreal Engine en lieu et place de moteurs de jeux développés en interne.