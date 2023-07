Pour votre aspirateur, vous êtes plutôt robot, traineau ou balai ?

Dyson vient de présenter un nouvel aspirateur balais capable également de laver vos sols. Mais êtes-vous plutôt aspirateur balai, traineau, ou robot ?

Personne — ou presque — n’aime faire le ménage. C’est chronophage et on aimerait passer ce temps précieux déjà très limité par le capitalisme à s’adonner à nos loisirs ou passer du temps avec nos proches. Heureusement, l’aspirateur a muté ces dernières années pour devenir un véritable objet high-tech, bien plus efficace que le vieux balai en paille.

Cette semaine, Dyson a par exemple présenté un nouvel aspirateur balai capable de laver le sol en plus d’aspirer les poussières. Il vient ainsi concurrencer les nombreux aspirateurs-robots laveurs, ou bien la célèbre huile de coude.

Pour autant, tout le monde n’apprécie pas ces formats, pas toujours aussi efficaces qu’un bon aspirateur-traineau traditionnel. Les modèles pensés pour les chantiers sont notamment très prisés, car très efficaces malgré leur gabarit imposant.

Quel aspirateur êtes-vous ?

C’est donc l’occasion de vous poser LA question qui nous brûle les lèvres et hante nos nuits (OK, c’est peut-être un peu trop…). Quel type d’aspirateur préférez-vous ? Plutôt balai, robot ou traineau ? Dites-nous tout !

Évidemment, n’hésitez pas à justifier votre choix dans les commentaires de cet article pour nous expliquer votre préférence. Après tout, tout le monde n’aura pas les mêmes arguments de préférer un modèle ou l’autre.

