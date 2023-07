Dyson : ce nouvel aspirateur balai promet aussi de laver votre sol en profondeur

Dyson a révolutionné le marché de l'aspirateur, mais il était encore totalement absent d'un marché encore assez jeune, celui des aspirateurs tout-en-un capables de laver les sols. Avec son Dyson V15 Detect Submarine, le constructeur anglais entend bien devenir la nouvelle référence pour un intérieur toujours plus propre et sain.

Dyson a totalement bousculé le marché de l’aspirateur-traîneau pour commencer, avant de le faire avec celui des aspirateurs balais. Il a réussi à chaque fois à se positionner avec des produits haut de gamme, allant aujourd’hui des purificateurs d’air aux ventilateurs, en passant par les chauffages, les appareils pour se sécher les mains ou encore les lisseurs de cheveux. Le constructeur anglais revient à ses premiers amours, le traitement des sols avec un Dyson V15 Detect Submarine, un tout-en-un capable aussi bien d’aspirer que de nettoyer les sols en profondeur.

Une brosse sous pression

Ce nouveau produit est basé sur le dernier aspirateur balai Dyson V15. Il se voit ajouter une nouvelle brosse lavante qui comme toujours chez Dyson est un concentré de technologies. Ainsi, elle dispose d’une brosse anti-démêlante qui a déjà fait ses preuves depuis le V11.

À cela s’ajoute un rouleau motorisé en microfibres qui est dédié aux liquides renversés et les taches tenaces. Le système d’humidification du rouleau comprend huit étapes, passant par une chambre pressurisée pour une distribution et humidification optimale sur toute la largeur du rouleur.

Au réservoir d’eau propre de 300 ml — ce qui devrait permettre de nettoyer 110 m² de sol selon Dyson — s’ajoute un second dédié à l’eau sale de 360 ml.

Dyson ne lésine pas non plus sur la partie aspiration avec un moteur tournant à 125 000 tours/min pour une aspiration de 240 watts d’air. Nous avons toujours la filtration des particules microscopiques, 99,99 % des particules jusqu’à 0,3 micron sont capturées. En mode lavage comme aspiration, vous aurez également accès à un rapport sur le nettoyage effectué, dont le type de particules.

Le Dyson V15 Detect Submarine veut corriger les défauts des produits concurrents et qui sont déjà bien installés. Toutefois, proposé à 849 euros, il est en moyenne 50 à 25 % plus cher que ses concurrents les plus proches et tout en affichant un gabarit moins imposant et beaucoup plus de technologies. À voir si ces dernières font vraiment la différence.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).