Hobot-2S, le laveur de vitres connecté idéal pour les très grandes surfaces

Introduction

Ce lundi, Hobot lance un nouveau robot laveur de vitres connecté en France. Le Hobot-2S est un modèle maxi format idéal pour les grandes surfaces à nettoyer comme les baies vitrées. Il compte pour cela sur ses doubles pulvérisateurs pour nettoyer deux fois plus vite et de manière encore plus fiable.

Spécialiste de l’électroménager intelligent, Hobot continue de s’implanter en France. Après son aspirateur-robot Hobot Legee 7 et son Hobot-388, le Taïwanais arrive avec son nouveau robot nettoyeur de vitres, le Hobot-2S.

Pratiquement deux fois plus grand que le précédent modèle lancé (24 x 24 x 7 cm), le Hobot-2S est un appareil carré doté de deux pulvérisateurs, des jets ultrasoniques qui peuvent pulvériser de l’eau ou du produit nettoyant spécifique pour mieux nettoyer vos vitres. Mais le doublement de ses capacités n’est pas son seul atout. Le robot laveur compte aussi sur son système de détection des bords de vitres et son fonctionnement intelligent pour faire briller vos fenêtres.

Grand format pour grande surface

Le Hobot-2S se présente sous la forme d’un robot carré doté d’une poignée centrale, d’un système de mise en marche Play/Pause pour être lancé automatiquement si vous ne vous en remettez pas à l’application Hobot compagnon. Mais sa force, notamment par rapport à la concurrence ou les autres produits maison, c’est la présence de chaque côté d’un réservoir et d’un pulvérisateur pour pouvoir doubler la dispersion de l’eau (ou du produit nettoyant Eziclean fourni) en une fine brume.

Hobot a breveté son système sous le nom Ultrasonic Water Spray, avançant une « imitation » du fonctionnement humain : souffler sur la vitre avant de la nettoyer. C’est ce geste que va répéter le robot en parcourant votre vitre et en « soufflant » son liquide pour nettoyer. Un choix judicieux plutôt que les traditionnelles gouttelettes pulvérisées qui peuvent avoir tendance à laisser des traces.

En dessous de l’appareil, on trouve deux bandes de roulement à chenilles pour qu’il puisse se mouvoir le long de la vitre. Une lingette en microfibres est à fixer correctement pour un nettoyage optimal dans les coins. Un cordon de sécurité de 4,5 m est également fourni. Car avant d’utiliser le Hobot-2S, il est préférable d’attacher le mousqueton à un objet fixe à l’intérieur ou au-dessus de la fenêtre à nettoyer et de prévoir une zone de sécurité en dessous si votre robot laveur est au-dessus du vide. Dans votre logement ou votre boutique, cela ne sera pas forcément pratique ni utile (sauf à vouloir éviter une chute malencontreuse du robot quand il s’éteint).

Parfait pour les coins et les vitres sans cadre

[app id=1064653]

Positionné dans un des coins de votre vitre au démarrage, il « s’accroche » littéralement à la vitre dès qu’il démarre grâce à sa très forte puissance d’aspiration (6,5 kg de force qui lui permet de rester en place verticalement jusqu’à 90° tout en montant ou descendant le long de la vitre sans glisser tant qu’il est en action). Cette puissance d’aspiration lui permet de commencer par éliminer la poussière et la saleté de la vitre avant de laver. Il est d’ailleurs possible d’utiliser le Hobot-2S pour un nettoyage à sec avec la même lingette microfibre, ou bien en lavage à l’eau. Sur la télécommande fournie ou sur l’app, vous pouvez choisir d’activer les pulvérisateurs ou non, de faire un double nettoyage, de sélectionner l’orientation du parcours du robot, etc.

Il va effectuer un circuit en zigzag pour nettoyer la surface. Il pulvérise le produit à intervalle régulier, à droite ou à gauche (ou bien vers le bas) selon son mouvement. Car son parcours se fait aussi bien latéralement que verticalement grâce à sa capacité à tourner sur lui-même. Il est également doté d’un système de capteurs aux quatre coins en dessous pour détecter les rebords de votre vitre et savoir s’arrêter pour tourner. Il sait alors détecter et gérer un léger soulèvement près du joint de fenêtre ou un rebord de fenêtre sans cadre. Automatiquement, il tourne pour poursuivre sa route. Hobot se targue de laver 80 % des coins de fenêtre, des angles toujours difficiles à atteindre.

Le Hobot-2S a la particularité d’embarquer un haut-parleur. Cela va surtout servir à entendre les annonces vocales du robot (à la configuration pour vous rappeler les mesures de base, en cours de nettoyage ou à la fin pour vous avertir…). Il est possible depuis l’app de modifier le message vocal par défaut en utilisant votre propre voix grâce à la fonction Creative Voice qui permet de personnaliser un peu son robot laveur. Ce n’est pas forcément extrêmement utile, mais cela fait partie de nombreuses fonctionnalités connectées ajoutées qui peuvent s’avérer plus intéressantes. Le constructeur asiatique promet des mises à jour du firmware comprenant notamment des rappels de nettoyage tous les trois mois pour que vos vitres restent impeccables.

Notre avis sur le Hobot-2S

Nous avons pu essayer ce nouveau Hobot-2S plusieurs jours. Il est d’un gabarit assez massif, bien qu’il ne soit pas très épais. Pour le rangement, il va falloir lui trouver une place conséquente. Mais il est moins bruyant que son prédécesseur. On apprécie aussi le fait qu’il circule assez rapidement pour un nettoyage express (12 cm/seconde, soit 1 m² en un peu plus de deux minutes).

Le Hobot-2S ne conviendra évidemment pas aux fenêtres de taille classique, car il lui faut de la surface pour s’exprimer et surtout circuler. La baie vitrée est idéale pour lui ou bien de larges surfaces en verre, des vérandas ou autres surfaces comme le carrelage, le marbre et même des surfaces légèrement rugueuses de vos murs qui ont besoin d’être nettoyées. Mais il est surtout capable de fonctionner sur des vitres de n’importe quelles épaisseur et forme. On apprécie que le produit de nettoyage soit fourni. Il n’est pas indispensable et de l’eau pure fera tout aussi bien l’affaire, à condition que vos vitres ne soient pas trop encrassées.

C’est peut-être là un point à bien avoir à l’esprit : le robot va nettoyer vos vitres… si elles ne sont pas trop sales. Les traces trop anciennes ou trop incrustées nécessiteront plusieurs passages avant d’être totalement nettoyées. Le Hobot-2S est un excellent appareil d’entretien. Si vous n’avez pas fait vos vitres depuis six mois, un nettoyage « à l’ancienne » au préalable, au lave-vitre et chiffon, sera peut-être utile avant de le laisser peaufiner le résultat.

On regrette que le laveur robot ne soit pas totalement autonome. Il doit être branché électriquement avec un long cordon d’alimentation (5 m) pour fonctionner. Si vous devez le charger pleinement avant utilisation, c’est pour éviter qu’il ne s’arrête soudainement et chute avec la pesanteur si jamais il se retrouvait sans alimentation. Mais cela ne servira pas à lui faire nettoyer totalement la surface, simplement à le maintenir en position durant 20 minutes avec une affreuse alerte sonore pour vous prévenir.

Les lingettes peuvent être nettoyées au lave-linge, mais pas de séchage en machine ou de repassage pour qu’elles restent efficaces ! Si vous pensez bien à les retirer et les laver après chaque utilisation, elles promettent plusieurs mois d’utilisation.

L’alternative plus compacte : le Hobot-388

Et si vous préférez un modèle plus compact et facile à utiliser, l’entreprise avait sorti il y a quelques mois le Hobot 388. Il n’embarque qu’un seul réservoir avec pulvérisateur et compte sur ses deux patins ronds pour progresser le long de la vitre. Comme pour le Hobot-2S, il s’en remet à la technologie d’aspiration motorisée pour nettoyer à la verticale.

Si vos fenêtres ont des dimensions plus standard, il sera parfait pour faire un nettoyage à sec ou humide. Comme son acolyte, il s’appuie sur l’application Hobot pour être lancé ou vous avertir quand le nettoyage est terminé, mais vous pouvez également lancer manuellement le lavage depuis l’appareil. Et le résultat est plutôt optimal.

Prix et disponibilités des Hobot-2S et Honot-388

Le robot laveur de vitres Hobot-2S est dès à présent commercialisé au prix de 479 euros sur le site d’Eziclean et auprès des magasins partenaires.

Le Hobot-388 est disponible à 399,99 euros sur le site du revendeur.