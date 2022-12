Ce vélo électrique tout chemin et mixte veut rendre vos balades en campagne les plus agréables possibles

Le Winora Yucatan X12 Pro est un vélo électrique de trekking qui se concentre à la fois sur le confort, mais aussi sur la polyvalence. Le tout à un prix qui n’est pas donné non plus.

Basé à Sennfeld, en Allemagne, le constructeur Winora conçoit des vélos depuis plus de 100 ans déjà. L’une de ses dernières nouveautés se nomme Yucatan X12 Pro, comme le relaie le site spécialisé eBike News. Ce vélo électrique appartient à la catégorie des trekkings, qui cherchent à se positionner sur plusieurs usages.

Un VAE trekking, ou tout chemin, est aussi bien capable de se mouvoir en ville que sur des petits sentiers battus situés en zone plus rurale. Pour ce faire, il opte généralement pour une panoplie d’équipements intéressante d’un côté et des accessoires pour le confort de l’autre, le tout avec une puissance et une endurance plus que décente.

Le Winora Yucatan X12 Pro se dote par exemple du moteur Yamaha PW-X3, d’un poids de 2,75 kg mais surtout d’un généreux couple de 85 Nm – à l’image du Performance Line CX de Bosch. Avec ça, les démarrages et les reprises bénéficient d’une excellente vivacité. Forcément, le moteur central est ici associé à un capteur de couple.

Le confort avant tout

Avec ce type de capteur, l’assistance électrique transmise à l’utilisateur est proportionnelle à la force qu’il met dans les pédales. Conséquences : le comportement électrique du cycle est dynamique, réactif et naturel. A contrario du capteur de rotation, que l’on retrouve généralement sur des vélos électriques entrée de gamme.

La fiche technique du véhicule se contente d’indiquer la capacité de la batterie, de 720 Wh, sans préciser l’autonomie théorique. Mais sur le papier, cet accumulateur semble capable de fournir un rayon d’action relativement grand, comparé à des batteries plus petites que l’on croise régulièrement.

Pour accentuer le confort de son engin, Winora a ajouté une fourche suspendue RockShox d’un débattement de 100 mm. De quoi amortir les chocs et les petites aspérités de la route sans encombre, sans qu’une flopée de vibrations ne soit transmise à l’avant du vélo. Pour la selle, il faut compter sur une Selle Royal Essenza.

Cadre haut et cadre bas

Pour peaufiner le tout, des pneus Schwalbe Johnny Watts de 27,5 pouces ont été chaussés sur les roues, complétés par des freins à disque hydrauliques Shimano (les Deore M6120) qui devraient, à n’en pas douter, apporter une excellente qualité de freinage. Une transmission Shimano Deore XT à 12 vitesses est aussi de la partie.

Pour bien s’adapter à la ville, l’arrière du vélo comporte un porte-bagages compatible avec le système MIK : grâce à ça, vous pouvez accrocher un siège avant ou une sacoche prenant également en compte cette norme relativement répandue.

La dernière bonne nouvelle concerne le type de cadre proposé : un cadre haut d’un côté, un cadre bas de l’autre, pour convenir au maximum de personnes. Le tout à 4199 euros tout d même.

