Acheter un vélo électrique avec un prêt gratuit est désormais possible

Depuis la mi-juin, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose un prêt à taux zéro pour l’achat d’un vélo mécanique ou électrique, neuf ou d’occasion. Ces prêts peuvent varier entre 3 et 48 mois, sans aucun frais de dossier quelle que soit la durée.

En France, le prix moyen d’un vélo électrique chatouille les 2000 euros depuis plusieurs années déjà. Une somme considérable que tout le monde ne peut pas se permettre de dépenser en une fois, malgré les aides à l’achat. Pour remédier à ce problème, le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale a décidé de mettre en place un prêt à taux zéro.

La nouvelle a été officiellement annoncée il y a plusieurs semaines, avant que ce fameux prêt à taux zéro ne soit disponible à la mi-juin. L’idée est simple : pouvoir payer son vélo mécanique ou électrique, qu’il soit neuf ou d’occasion, au travers de mensualités préétablies sur une durée de 3 à 48 mois.

Cerise sur le gâteau : l’entreprise française ne vous facture aucun frais de dossier. À noter que cette solution est financée par le dividende sociétal du groupe.

Quels vélos sont éligibles ?

Beaucoup de catégories de vélos sont éligibles à cette offre : les vélos mécaniques, électriques, de ville, VTT, de course, gravel, cargo et autres tricycles. En revanche, les deux-roues classés dans la catégorie « cyclomoteur » sont exclus. En filigrane, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale écarte donc les speedbikes.

Quelles personnes peuvent accéder au prêt à taux zéro ?

N’importe quelle personne peut profiter de ce prêt à taux zéro, que ce soit les particuliers ou les professionnels. L’offre est proposée par les caisses des 14 fédérations Crédit Mutuel Alliance Fédérale, ainsi que les agences du CIC (Crédit Mutuel est actionnaire). Pour les familles, ce prêt peut être utilisé pour acquérir jusqu’à 4 vélos par foyer.

Jusqu’à quels montants le prêt peut-il grimper ?

Le prêt à taux zéro proposé par le Crédit Mutuel se limite à certains prix d’achat : jusqu’à 6000 euros pour les particuliers, contre 10 000 euros pour les professionnels. Ce qui reste des sommes très conséquentes, qui couvrent une très grande majorité du marché.

Quel est le montant des mensualités ?

Les mensualités varient selon le prix d’achat du vélo neuf ou d’occasion. Crédit Mutuel présente trois exemples articulés à chaque fois autour d’un vélo électrique :

VAE de 1000 euros : 27,78 €/mois, sur une durée de 36 mois ;

VAE de 2500 euros : 69,45 €/mois, sur une durée de 36 mois ;

VAE de 4000 euros : 111,12 €/mois, sur une durée de 36 mois.

Évidemment, les mensualités peuvent varier selon le prix de votre vélo et le nombre de mensualités actés avec le Crédit Mutuel. À noter que l’assurance Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie est totalement facultative. Mais si vous êtes intéressés, elle ne vous coûterait que 54,11 euros sur la durée du prêt, dans le second exemple cité.

Frandroid a rédigé un dossier complet sur les assurances pour vélo électrique, avec les petits pièges à éviter.

