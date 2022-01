Laptops, écrans, tablettes, accessoires : voici les offres des soldes d’hiver de Rue du Commerce

C’est aujourd’hui que Rue du Commerce donne le coup d’envoi de ses soldes d’hiver. L’occasion pour le commerçant en ligne de proposer des réductions sur bon nombre d’articles, et plus particulièrement des ordinateurs, tablettes et autres écrans pour PC. Suivez le guide.

Comme le veut la coutume, le mois de janvier rime avec soldes d’hiver. C’est un moment privilégié pour s’équiper d’appareils à bon prix et démarrer l’année du bon pied. À partir d’aujourd’hui, et jusqu’au 8 février prochain, de nombreuses enseignes, physiques ou en ligne, vous proposent de nombreuses réductions sur leurs linéaires. C’est par exemple le cas de Rue du Commerce, chez qui vous pouvez trouver une large sélection de produits high-tech en soldes.

PC portables ou fixes, tablettes, écrans pour PC et autres composants ou périphériques issus de grandes marques (Corsair, MSI, Alienware, Asus et bien d’autres) bénéficient ainsi de réductions allant de 15 à 30 %. Découvrez ci-dessous notre sélection des meilleures offres disponibles chez Rue du Commerce durant les soldes d’hiver.

Le Asus TUF Gaming F15-TUF506HCB-HN148 à 899,99 euros (au lieu de 1049,99 euros)

Si vous cherchez un PC portable taillé pour le jeu, efficace et accessible, le Asus TUF Gaming F15-TUF506HCB-HN148 est sans doute fait pour vous. Construit autour d’un Intel Core i5 et d’une GeForce RTX 3050, il embarque aussi 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go pour accueillir tous vos jeux. Une configuration somme toute correcte qui permet de faire tourner aisément la plupart des jeux, à condition de ne pas être trop gourmand sur les options graphiques.

Cet Asus TUF Gaming peut aussi compter sur un écran FHD de 15 pouces capable de couvrir 100 % du gamut sRGB, lui procurant une jolie qualité d’image et un rendu des couleurs fidèles. Cette dalle dispose aussi d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz qui lui assure une fluidité de tous les instants en jeu.

Point important, ce PC portable est vendu sans OS, il vous faudra donc installer vous-même une licence Windows. Le Asus TUF Gaming, généralement vendu 1049,99 euros, est en ce moment disponible à 899,99 euros, soit une jolie économie de 150 euros.

Le Asus Vivobook R415FA-EK054T à 549,93 euros (au lieu de 649 euros)

Le Vivobook R415FA-EK054T de chez Asus est une excellente machine dédiée à la productivité, idéale par exemple pour les étudiants ou les travailleurs qui n’ont pas besoin de beaucoup de puissance. Ce portable de 14 pouces peut compter sur une dalle Full HD équipée d’un traitement antireflet afin d’éviter la fatigue visuelle lors de longues sessions de travail.

Dans ses entrailles, il renferme un processeur Intel Core i5-10210U suppléé par 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go, ce qui est tout à fait suffisant pour supporter la plupart des tâches du quotidien. D’autant plus qu’il est bien achalandé niveau connectique, avec 1 port HDMI, deux ports USB 2.0 et 1 port USB 3.2. Avec à peine 1,6 kg sur la balance et moins de 2 cm d’épaisseur, ce Vivobook est aisément transportable et pourra vous accompagner dans tous vos déplacements.

Durant les soldes d’hiver de Rue du Commerce, vous pouvez découvrir le Asus Vivobook à 549,93 euros au lieu de 649 euros.

L’écran gamer Alienware AW2521HFA à 229,99 euros (au lieu de 351,99 euros)

Lorsque vous jouez sur PC, il est important de posséder un écran capable de suivre la cadence. L’Alienware AW2521HFA en est assurément capable. Cette dalle IPS dotée d’une définition de 1920 par 1080 pixels (ou FHD) assure une couverture à 99 % du gamut sRGB pour un rendu des couleurs éclatant et fidèle.

Elle dispose aussi d’un temps de réaction de 1 ms et d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz, assurant une fluidité parfaite même au cœur de l’action. Très polyvalent, cet écran vous permettra d’obtenir des images fluides et sans saccades désagréables grâce à sa compatibilité avec les technologies FreeSync d’AMD et G-Sync de Nvidia.

Côté connectique, cet écran gamer dispose d’un DisplayPort, de deux ports HMDI et d’un port USB 3.0 fort utile. Vous pourrez aussi personnaliser votre expérience de bout en bout grâce à des LED RGB placées sur l’arrière de l’écran, et ajuster au mieux la position de votre moniteur. Vous pourrez ainsi choisir l’angle de la dalle ainsi que sa hauteur pour un confort d’utilisation accru.

Habituellement proposé à 351,99 euros, l’écran gamer Alienware 25 pouces est en ce moment proposé à 229,99 euros chez Rue du Commerce.

La tablette Samsung Galaxy Tab S5e 64 Go à 319 euros (au lieu de 449 euros)

Sortie en 2019, et notée 7 sur 10 en nos colonnes, la Samsung Galaxy Tab S5e se positionne encore aujourd’hui comme une excellente tablette. Fine et légère, dotée d’excellentes finitions, la Galaxy Tab S5e se démarque surtout par son excellent écran Super AMOLED qui délivre une image d’excellente facture. Couleurs éclatantes, contraste infini et luminosité parfaitement ajustée lui permettent d’afficher une image agréable à l’œil, avec des couleurs fidèles à la réalité.

Côté performances, cette tablette peut compter sur un Snapdragon 670 qui, quoiqu’un peu daté, s’en sort haut la main avec les tâches du quotidien. Il sera toutefois un peu à la peine sur les jeux 3D, surtout dans leurs réglages les plus élevés. Pour le reste, rien à redire sur les prestations de cette Galaxy Tab S5e qui dispose d’une autonomie allant jusqu’à 2 jours, et qui reste un plaisir à utiliser.

Pendant la période des soldes d’hiver, Rue du Commerce vous propose de découvrir la Samsung Galaxy S5e avec une réduction de 130 euros, qui la fait tomber à 319 euros.

Vous pourrez aussi trouver cette même tablette dans sa livrée argent au tarif de 319 euros, au lieu de 449 euros en temps normal.

Découvrez tous les bons plans disponibles durant les soldes d’hiver de Rue du Commerce

C’est aujourd’hui que débutent les soldes d’hiver chez Rue du Commerce. Actuellement, et jusqu’au 8 février prochain, le commerçant en ligne vous invite à découvrir des offres sur une large sélection de produits high-tech, et plus particulièrement des PC portables, des tablettes, et des périphériques et accessoires pour PC. Vous pourrez ainsi retrouver :