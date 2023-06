Concours photo : votez pour votre cliché préféré sur le thème de la musique

Il est temps de voter pour votre photo favorite à l'occasion de la deuxième édition du concours photo de Frandroid, sur le thème de la musique.

La semaine dernière, nous vous annoncions le thème du deuxième concours photo régulier de Frandroid. Après le concours sur le thème du soleil, le sujet imposé était cette fois-ci celui de la musique.

Le thème semble vous avoir moins inspiré puisque les participations ont été moins nombreuses que sur le premier concours. Probablement que le thème, plus abstrait, a été plus compliqué à saisir. Dont acte, on tâchera de trouver des sujets plus parlants pour les prochaines éditions.

Après une semaine durant lesquels vous avez pu nous envoyer vos soumissions, nous avons finalement sélectionné les photos de Jules, Renaud, Gaëtan et Franck. Un petit point à noter, alors que la première édition faisait la part belle aux photos prises au smartphones, trois des quatres photos sélectionnées cette fois ont été capturées avec un appareil photo dédié, reflex ou hybride.

Photo de Jules : micro

N’étant pas un musicien, je n’ai que très peu de photos sur le thème de la musique mais j’espère que celle-ci vous plaira. Cette photo a été prise par mon Pixel 6a au Printemps dernier. Ce micro appartient à un ami guitariste qui chante également. J’ai retouché cette photo à l’aide de Snapseed, LightX et de Google Photos..

Photo de Vincent, capturée au Google Pixel 6a

Photo de Renaud : concert

Photographie prise lors des Fêtes celtiques de Montardon (Petite commune des Pyrénées Atlantiques à côté de Pau) cette année. Faite avec un Nikon D610.

Photo de Renaud, capturée au Nikon D610.

Photo de Gaëtan : piano

Photo prise durant une exploration urbex, dans un manoir abandonné aux alentours de Rennes. Le piano était là, tout seul au milieu d’une immense pièce vide. La photo n’a été que très légèrement développée sur Lightroom (essentiellement du contraste).

Photo de Gaëtan, capturée au Panasonic Lumix GH5.

Photo de Franck : diorama

Cette photo à été composée à l’occasion d’un défi club. Rouleaux de carton ondulé pour le fond, un petit coffret à dessous de verres pour le piano, j’ai confectionné les personnages avec du fils électrique habillés de cordelette, les visages sont des bouchons de bouteilles, siège et chapeau avec des bouchons et capsules, la guitare faite pour cette occasion. La scène est éclairée par différents mini spots colorés, et le tout avec un peu de patience.

Photo de Franck, capturée au Canon EOS 5D Mark III

À vos votes :

Maintenant que vous avez fait connaissance avec les quatre propositions, il ne vous reste plus qu’à voter pour votre photo favorite.

Vous avez jusqu’au mardi 4 juillet à midi pour sélectionner la photo qui vous plait le plus dans le sondage ci-dessous.

Chargement Quelle photo sur le thème de la musique vous plait le plus ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Photo de Jules (micro)

Photo de Renaud (concert)

Photo de Gaëtan (piano)

Photo de Franck (diorama)

