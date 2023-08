Poissons, bâteaux, vague, plage… participez à notre concours photo sur le thème de la mer

C'est l'heure de participer à la nouvelle édition du concours photo Frandroid. Pour cette nouvelle quinzaine, le thème est celui de la mer.

Ce mardi, nous vous révélions la grande gagnante de la sixième édition du concours photo Frandroid : la photo de zèbres en noir et blanc d’Élodie. Il est désormais temps d’annoncer une nouvelle édition.

L’été arrive à sa fin et si vous avez eu la chance de partir en congés sur la côte, c’est votre occasion de briller. En effet, pour cette sixième édition, le thème imposé est celui de la mer.

Bien évidemment, il s’agit comme à chaque fois d’un thème sélectionné pour vous guider dans vos candidatures, et non pas d’un sujet imposé. N’hésitez donc pas à jouer avec ce thème avec des photos de bateau, de plage, de plongée sous-marine ou prises à l’intérieur des rouleaux de vagues. Et petit conseil, personne ne se rendra compte que votre photo prise depuis un grand lac n’est pas une photo de mer, n’hésitez pas à participer non plus.

Comment participer au concours photo Frandroid

Pour participer au concours photo de Frandroid, il vous suffit d’envoyer votre photo par mail à concoursphoto@frandroid.com avant le 6 septembre à 9h00. La photo peut être capturée aussi bien au smartphone qu’avec un appareil photo numérique, argentique, un drone ou une action cam.

Pensez bien à accompagner votre photo d’un petit texte descriptif pour donner le contexte de la photo, indiquer quel appareil photo a été utilisé et ce que la photo vous évoque. Vous pouvez également indiquer les comptes vers vos réseaux sociaux si vous souhaitez qu’on les partage.

La semaine prochaine, la rédaction de Frandroid sélectionnera les quatre photos finalistes et ce sera ensuite au tour des lecteurs et lectrices de choisir la photo gagnante.

Bonne inspiration à toutes et à tous.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.