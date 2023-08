Portrait, paysage, animaux, architecture… voici votre photo favorite en noir et blanc

Voici votre photo favorite de la sixième édition du concours photo Frandroid, sur le thème du noir et blanc.

Pour la sixième édition du concours photo Frandroid, on a changé un peu d’angle avec un thème plus général : le noir et blanc.

Pour ce concours, peu importait le sujet de la photo tant qu’elle est capturée — ou retouchée — en monochrome. Il faut dire que la photographie noir et blanc a de nombreux avantages. Certes, les clichés peuvent avoir un aspect un peu daté, mais ça peut être l’occasion de mettre en avant les lumières, de pousser les contrastes pour des ambiances dramatiques ou de se concentrer sur les ombres ou sur les formes davantage que sur la couleur. Ce n’est pas pour rien si de nombreux photographes continuent, même en 2023, à privilégier ce rendu ou que certains constructeurs, comme Pentax ou Leica, proposent des appareils avec des capteurs uniquement noir et blanc. Nous avons finalement retenu les clichés de Cédric, Jean Rony, Dimitri et Delphine.

Delphine est arrivée en première position avec la photo de zèbres prise à l’Olympus OM-D E-M5 Mark II, ci-dessus. Voici ce qu’elle indiquait alors :

Un groupe de zèbres se délectant dans l’ambiance brumeuse du petit matin au Kenya

Derrière, Dimitri arrive en deuxième place, suivi de Cédric et, enfin, de Jean Rony.

Comme chaque quinzaine, nous lancerons un nouveau concours photo dès demain, avec un nouveau thème.

Photo de Dimitri : chaussures

Jeux d’enfants, chaussures laisse là suspendu dans le temps. J’ai voulu faire un jeu avec les ombres et lumière. Le sujet, les chaussures se trouvent dans la frontière de ce jeu de lumière. Photo prise à Nantes par moi, avec un Sony A7 III.

Photo de Dimitri prise au Sony A7 III.

Photo de Cédric : château

Photo prise au château de Montréal en Ardèche à l’iPhone 11. Des lignes, des courbes, des pierres, des gens

Photo de Cédric prise à l’iPhone 11.

Photo de Jean Rony : Notre-Dame de Cap-HaĂŻtien

Comme le souligne le photographe Kadir Van Lohuizen : « Je préfère photographier en noir et blanc qu’en couleurs. Le noir et blanc va à l’essentiel. La couleur aurait distrait l’histoire que je voulais raconter ». Photographier en noir et blanc me permet de visualiser autrement de manière plus créative. J’ai utilisé un Huawei Mate SE…pour cette prise, ensuite je l’ai rééditée sur Lightroom pour en revenir au noir et blanc. Cette photo, je l’ai prise en voyant comment la cathédrale était imposante en taille, et en plus il y a la statue symbole de fierté pour l’indépendance du pays. Une superbe composition épique…La Cathédrale Notre Dame icône de la ville, la statue d’un héros se positionnant sur une place majestueuse.

Photo de Jean Rony Valbrun prise au Huawei Mate SE.

