Avec ces robots Aiper, vous n’aurez plus jamais à nettoyer votre piscine vous-même

Marre de passer votre vie à nettoyer votre piscine au lieu de buller à l’intérieur ? Le moment est peut-être venu d’investir dans un aspirateur robot pour vous décharger de cette corvée. Et la bonne nouvelle c’est qu’Aiper, le premier constructeur sur le marché, solde ses meilleurs modèles pour les Prime Day.

Voilà la scène : vous êtes tranquillement en train de vous prélasser dans votre piscine quand soudain, votre main rentre en contact avec un petit amas de cheveu gluants, ruinant d’un seul coup tous vos efforts pour vous détendre. Une situation particulièrement désagréable, mais qui reste malheureusement assez commune, y compris lorsque l’on est assidu dans l’entretien de sa piscine. Cheveux, insectes, feuilles et autres détritus du genre sont légion lorsque l’on possède une piscine, en particulier une piscine extérieure. Suffisamment pour qu’une bonne vieille épuisette ne suffise pas à les purger entièrement.

Et c’est là qu’intervient Aiper. La société spécialisée dans la création de robots sans fils dédiés à l’entretien des piscines propose en effet un large éventail d’appareils dont le seul but est de vous faciliter la vie. Des produits pensés dans les moindres détails pour maintenir la propreté de votre installation, de son eau, et donc, votre tranquillité d’esprit et votre confort d’utilisation. Des produits qui profitent aussi des Prime Day pour devenir plus abordables que jamais, Aiper ayant décidé de baisser le prix de ses modèles les plus récents.

Voici tous les produits Aiper actuellement en promo pour les Prime Day :

Scuba S1 : laissez votre piscine entre de (très) bonnes mains

Avec le Scuba S1, Aiper propose un appareil qui regroupe tout ce que l’on peut espérer d’un bon robot nettoyeur de piscine. Un appareil autonome, efficace et polyvalent avec un positionnement tarifaire très honnête, surtout à l’occasion des Prime Day grâce à une réduction de 150 euros.

Conçu pour évoluer sous l’eau (et non à la surface comme le Surfer S1), le Scuba S1 possède tout un arsenal de technologies matérielles et logicielles qui lui permettent de nettoyer efficacement les piscines qui lui sont confiées. Aspiration puissante (265 L/min), brosse en silicone, système de filtrage efficace (débris jusqu’à 180 microns), grande capacité de récupération (3,5 L), autonomie poussée (150 m2) : Aiper a pensé à tout.

Au-delà des capacités matérielles, c’est sans doute le système de navigation WavePath 2.0 qui permet de faire la différence. Grâce aux différents capteurs installés sur le Scuba S1, ce système permet à l’aspirateur d’emprunter le meilleur chemin possible pour nettoyer l’intégralité de la surface de la piscine, murs compris, grâce à 4 modes de nettoyages différents (automatique, sol, mur et éco). Pour ne rien gâcher, le Scuba S1 est suffisamment flexible pour s’adapter à toutes les formes de piscines, qu’elles soient carrées, rondes, ou toute autre forme tarabiscotée. Idem pour les surfaces : vinyle, béton, mosaïque ou verre, il en fait son affaire.

Enfin, Aiper a misé sur la simplicité d’utilisation pour son Scuba S1. Activable avec un seul bouton, il bénéficie de fonctionnalités assez pratiques comme l’auto-parking ou la libération rapide de l’eau (une fois sorti de la piscine), et s’avère aussi très facile à entretenir au quotidien. Livré avec une garantie de deux ans et une assistance technique à vie, le Scuba S1 est vendu 549 euros pendant les Prime Day chez Amazon ou Aiper.

À noter que cette période est aussi l’occasion pour Aiper de proposer un pack inédit qui regroupe le Scuba S1 et le Surfer S1, un nettoyeur de surface pour 1 399 euros au lieu de 2 049 euros.

Scuba S1 Pro : l’excellence signée Aiper

Version “premium” du Scuba S1, le Scuba S1 Pro se démarque de son modèle sur quelques points. À commencer par une puissance de nettoyage accrue grâce à la présence de quatre moteurs “brushless” qui sont plus puissants et économes en énergie. De quoi obtenir une puissance d’aspiration qui grimpe à 379 L/min qui lui permet de s’occuper du fond de la piscine comme des murs sur une inclinaison de 75 à 105°. Le filtrage a aussi été amélioré puisque ce modèle peut récupérer des impuretés allant jusqu’à trois microns avec son système de filtrage double.

Capable d’éviter les obstacles grâce à un capteur infrarouge absent du Scuba S1, ce modèle Pro se distingue par son excellente mobilité qui lui permet de franchir des éléments jusqu’à 3,8 cm (évacuation ou entrée d’eau). Petit plus de ce modèle, la possibilité d’effectuer une passe de nettoyage horizontal de la ligne des eaux et ainsi éviter les saletés dues à la stagnation.

Côté autonomie, le Scuba S1 Pro se montre aussi plus endurant. Capable de nettoyer jusqu’à 200 m2 grâce à son bac de 5L, il peut tenir jusqu’à 180 minutes sans être rechargé, ce qui est assez impressionnant en la matière. Il reprend enfin à son compte les modes de nettoyage et la polyvalence de son modèle pour une expérience de lavage aussi précise que complète.

Le Scuba S1 Pro de chez Aiper bénéficie actuellement d’une jolie promotion sur Amazon qui fait passer son prix de 1299 à 999 euros. Il est disponible au même prix sur le site d’Aiper.

Surfer S1 : un nettoyage en surface impeccable sur la durée

Contrairement aux modèles de la gamme Scuba, le Surfer S1 est un robot nettoyeur qui opère à la surface de la piscine. Son rôle ? Récupérer toutes les impuretés qui flottent çà et là avant qu’ils ne sombrent pour conserver une eau pure et limpide en toute circonstance.

Son gros avantage : l’endurance. Avec une autonomie fixée à près de douze heures et ce, peu importe la taille du bassin, le Surfer S1 a de la réserve. Mieux, son bac de 5 litres lui permet de poursuivre sa tâche pendant un bon moment sans avoir à vous inquiéter d’une quelconque vidange.

Autre avantage, partagé avec le Scuba S1 Pro, la possibilité de piloter le Surfer S1 avec l’application Aiper. Si pour une raison ou une autre vous souhaitez vous substituer au programme de nettoyage automatisé, vous pouvez très simplement prendre le contrôle de votre appareil pour aller nettoyer un point précis de votre piscine. Cette dernière permet aussi, en un clin d’œil, de gérer les différentes constantes du Surfer S1 comme l’état de charge ou le programme en cours.

Le Surfer S1 est disponible seul pour 439 euros au lieu de 549 euros chez Amazon ou Aiper, ou en pack avec le Scuba S1 pour 2 049 euros.