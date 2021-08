Samsung Galaxy Z Fold 3 : il est possible d’économiser jusqu’à 660 euros avec ce bonus et la reprise de votre ancien smartphone

Après une petite période de précommande, le Samsung Galaxy Z Fold 3 est enfin là. Le nouveau smartphone pliant de Samsung, véritable vitrine technologique, profite même de plusieurs avantages, notamment un bonus de reprise de 100 € si vous revendez votre ancien smartphone.

Tout juste sorti, le Samsung Galaxy Z Fold 3 peut déjà être obtenu à un prix réduit, et sur la boutique officielle de Samsung qui plus est. Pour le lancement de son nouveau fleuron, le constructeur sud-coréen propose de nombreux bonus sur sa boutique pour l’achat d’un Samsung Galaxy Z Fold 3.

Le plus intéressant est sans nul doute les 100 euros offerts lors de la reprise de votre ancien smartphone. Il permet donc d’économiser jusqu’à 660 euros (100 € + la reprise de votre ancien téléphone) sur la facture finale du Samsung Galaxy Z Fold 3. Cela signifie qu’au lieu d’être proposé à 1 799 euros, le Samsung Galaxy Z Fold 3 affiche un tarif de 1 119 euros. Une belle réduction valable jusqu’au 30 septembre prochain.

Nouvelle génération, nouvelles améliorations

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 reprend la formule de la précédente génération et lui apporte son lot d’améliorations bienvenues. Sur les deux écrans notamment puisque la dalle externe profite d’un ratio différent et que l’écran pliable interne camoufle désormais le capteur selfie.

La dalle AMOLED extérieure conserve une diagonale de 6,2 pouces et une définition HD+, mais son ratio passe à 24,5:9 au lieu de 25:9. Mieux, le taux de rafraîchissement passe à un 120 Hz adaptatif qui permet de gagner en fluidité dans la navigation.

L’écran intérieur AMOLED pliable offre toujours une grande diagonale de 7,6 pouces avec une définition QXGA+ (1536 × 2152 pixels). Là aussi le taux de rafraîchissement est de 120 Hz. Si la génération précédente remplaçait l’encoche par un poinçon, la nouvelle mouture du Samsung Galaxy Z Fold 3 camoufle désormais la caméra selfie sous l’écran, ce qui permet de ne plus défigurer les vidéos en plein écran.

Cet écran pliable est la principale attraction du Samsung Galaxy Z Fold 3. Il faut dire que voir les applications défiler lorsque le téléphone est semi-ouvert donne ce petit je-ne-sais-quoi futuriste. Tenir le Samsung Galaxy Z Fold 3 en main donne toujours l’impression d’être 10 ans en avance sur les utilisateurs de smartphone classique.

Une fiche technique impressionnante

Pour son Samsung Galaxy Z Fold 3, le constructeur dégaine une fiche technique musclée. Une puce Snapdragon 888 et 12 Go de RAM sont à la manœuvre et assurent des performances optimales, quel que soit l’usage. Vous ne manquerez pas de place non plus puisqu’il mise sur 256 Go de stockage interne.

L’interface One UI est toujours aussi bien pensée et devient compatible avec le S Pen de Samsung. Le gain de productivité est réel puisqu’il est désormais possible d’utiliser son smartphone comme un véritable carnet. Qui plus est, de nombreuses applications comme Instagram ou la suite Google ont adapté leur interface pour s’afficher de manière optimale sur le grand écran.

Quant au niveau de l’autonomie, le Samsung Galaxy Z Fold 3 est capable de tenir une journée grâce à sa batterie de 4 400 mAh.

Les avantages du Samsung Store

En plus d’un bonus de reprise de 100 euros pour la revente de votre ancien smartphone, passer par la boutique officielle de Samsung vous permet d’obtenir quelques avantages supplémentaires.

Un an d’assurance Care+ gratuit

En raison de leur prix élevé, les smartphones premium comme le Samsung Galaxy Z Fold 3 nécessitent une protection constante. Bien conscient de cette pression, Samsung offre un an d’abonnement à son assurance Samsung Care+ pour l’achat d’un Samsung Galaxy Z Fold 3.

Cette assurance protège contre la casse, l’oxydation, les bris d’écran ou les fissures au dos. Facturée 8,99 euros par mois en temps normal, cette assurance permet l’accès à un service de réparation par des techniciens agréés par Samsung. Toutes les réparations se font avec des pièces Samsung d’origine.

150 euros d’ODR pour l’achat d’accessoires

Un Samsung Galaxy Z Fold 3 c’est bien, un Samsung Galaxy Z Fold 3 avec des accessoires c’est mieux. D’autant plus lorsque l’on profite d’un bonus de 150 euros pour s’équiper. En effet, Samsung met en place une ODR grimpant jusqu’à 150 euros si vous décidez d’adjoindre un ou plusieurs accessoires (Galaxy Buds Pro, Buds 2, Galaxy Watch4, S Pen, S Pen Pro, SmartTag+, etc.) lors de la commande de votre Samsung Galaxy Z Fold 3.