Samsung Galaxy Z Flip3 : une remise de 50 euros le rend plus accessible avec un forfait 5G SFR

Sorti dans le courant du mois de septembre, le Galaxy Z Flip3 bénéficie d’ores et déjà de nombreuses promotions permettant de se l’offrir à bas prix. C’est par exemple le cas chez SFR qui le propose à 279 euros (+8 €/mois) dans le cadre de son forfait 5G 120 Go avec Bonus Smartphone. Une aubaine pour tous ceux qui souhaiteraient passer au smartphone pliant sans se ruiner.

Lancé en même temps que son grand frère le Galaxy Fold 3, le Galaxy Z Flip3 se positionne comme un nouveau standard en matière de smartphone pliant. Doté d’une plastique irréprochable et d’une fiche technique particulièrement solide, il se positionne comme l’un des meilleurs smartphones de cette fin d’année.

Habituellement proposé à plus de 1 000 euros, ce terminal est désormais accessible pour 279 euros et 24 mensualités de 8 euros chez SFR. Un tarif qu’il est possible d’obtenir en souscrivant un engagement de deux ans au forfait 5G 120 Go avec Bonus Smartphone proposé par l’opérateur. À cela il faut ajouter une ODR de 50 euros, accessible lors de la commande.

Samsung Galaxy Z Flip 3 : le smartphone pliable alliant puissance et élégance

Avec cette nouvelle itération de son smartphone pliable, Samsung propose un appareil très abouti, aussi réussi sur le fond que sur la forme. Ce n’est pas pour rien qu’il a raflé la note de 8/10 dans nos colonnes.

Qu’il soit plié ou non, le Galaxy Z Flip 3 ne laissera personne indifférent. À commencer par sa coque en aluminium teintée et à son revêtement de Gorilla Glass Victus, le plus résistant à l’heure actuelle. L’œil s’arrête également sur son écran AMOLED à la pliure presque indécelable ou encore sur son form-factor élégant et compact. Soyons honnêtes, le Galaxy Z Flip 3 est visuellement très réussi.

Cette élégance se double en outre d’une ergonomie et d’une robustesse revue et corrigée. Pour l’occasion Samsung nous propose un Z Flip certifié IPX8 lui permettant de résister à l’eau et aux éclaboussures, et doté d’une charnière renforcée afin d’éviter tout désagrément. Avec seulement 2 cm d’épaisseur une fois replié, il se glisse aisément et sans risque dans toutes les poches.

À l’intérieur, on retrouve un Snapdragon 888 pour la puissance, épaulé par 8 Go de RAM. De quoi assurer des performances exemplaires quelle que soit l’utilisation, et mettre en valeur sa dalle AMOLED de 6,7 pouces.

Le Galaxy Z Flip 3 est actuellement proposé à 279 euros chez SFR. Un tarif qu’il est possible d’obtenir en souscrivant un abonnement de 24 mois au forfait 5G 120 Go avec Bonus Smartphone et en profitant de l’ODR de 50 euros proposée par l’opérateur.

Jusqu’à 150 euros d’accessoires offerts

Jusqu’au 31 octobre prochain, le Samsung Galaxy Z Flip 3 bénéficie d’une offre de lancement particulièrement intéressante qui vous permettra d’obtenir un remboursement pouvant s’élever jusqu’à 150 euros.

Comment en profiter ? Il vous suffit de sélectionner et acheter des accessoires pour votre smartphone en même temps que votre Z Flip 3. De nombreux produits sont éligibles, et parmi eux l’on retrouve par exemple les écouteurs Galaxy Buds 2, les Watch 4 et Watch 4 Classic ou encore des chargeurs sans fil.

Que propose le forfait SFR 5G 120 Go ?

En choisissant ce forfait 5G 120 Go proposé par SFR, vous aurez l’assurance d’obtenir des prestations premium, parfaitement adaptées aux terminaux les plus en vue du moment. Chaque mois, vous pourrez ainsi profiter de :

120 Go d’Internet mobile en 4G et 5G en France métropolitaine ;

100 Go d’Internet mobile depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France vers les fixes et mobiles en France Métropolitaine et les DOM ;

Appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

Des bonus smartphone (tarifs préférentiels, prix de reprise garanti, prêt d’un smartphone en cas de problème, etc.).

Choisir les forfaits avec Bonus Smartphone, c’est obtenir de nombreux avantages supplémentaires en lien avec votre smartphone. Outre le fait que vous pourrez obtenir votre terminal à un prix avantageux, sachez que vous pourrez aussi le renouveler, ou le faire reprendre au meilleur prix. Et en cas de panne, casse, ou vol, vous bénéficierez d’un service de prêt de mobile gratuit sans frais supplémentaires.

Le forfait 5G 120 Go avec engagement de 24 mois est disponible pour 35 euros par mois la première année, puis 50 euros par mois l’année suivante.

Grâce au Bonus Smartphone inclus dans ce forfait, vous bénéficierez d’une ribambelle d’avantages liés à votre terminal. À la forte réduction consentie sur le prix d’achat de votre mobile, vous pourrez aussi compter sur divers bonus liés au renouvellement ou la reprise de votre ancien mobile. Et si jamais vous souffrez d’un vol, d’une panne ou d’un accident, sachez que SFR vous prêtera un mobile le temps que durent les réparations.

Proposé avec un engagement de 24 mois, ce forfait 5G 120 Go vous coûtera 35 euros par mois la première année, puis 50 euros par mois les 12 mois suivants.