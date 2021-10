L’Altice e54, le nouveau smartphone « maison » de SFR est disponible à 1 euro avec le forfait 4G+ 80 Go

Depuis quelques années, SFR propose des smartphones maison sous l’égide de la marque Altice. Dernier-né de cette gamme, le Altice e54 est désormais disponible à la vente chez l’opérateur, qui le propose à un euro dans le cadre de ses forfaits avec Bonus Smartphone.

Parmi les nombreux smartphones que propose SFR à ses abonnées se trouvent ses propres appareils regroupés sous la marque Altice. Après les S23 et S33, c’est au tour de l’Altice e54 de débarquer dans le catalogue de l’opérateur. Avec cet appareil, SFR entend proposer un mobile qui va à l’essentiel, tant au niveau des performances que du positionnement tarifaire.

Pour son lancement, SFR propose son Altice e54 à 1 euro seulement grâce à une ODR de 50 euros cumulée à un abonnement au forfait 4G+ 80 Go avec Bonus Smartphone.

Afin de profiter de cette offre, n’oubliez pas de vérifier que vous avez bel et bien sélectionné le forfait 4G+ 80 Go, ainsi que le paiement en une fois.

Le Altice e54 est disponible chez SFR

Conçu par Altice, la maison-mère de SFR, le e54 se présente comme un smartphone abordable, qui mise sur sa simplicité et sa robustesse. Fabriqué avec environ 20 % de plastique recyclé, son boîtier se veut plus résistant que la moyenne, de manière à supporter les petits tracas du quotidien.

Côté matériel, cet e54 est équipé d’une dalle de 5,99 pouces dotée d’une définition de 480 par 960 pixels, d’un processeur Unisoc 9863A 8-Core et de 32 Go de stockage. La photo est assurée par un double capteur arrière 13+2 mégapixels, ainsi qu’un capteur en façade à 5 mégapixels. L’autonomie, pour sa part, est assurée par une batterie 3500 mAh, qui devrait tenir le coup plusieurs jours sans être rechargée compte tenu du reste de la fiche technique.

L’Altice e54 dispose enfin d’un emplacement double SIM très utile. Ce smartphone est actuellement proposé à 1 euro seulement chez SFR. Pour l’obtenir à ce tout petit prix, sélectionnez l’abonnement 24 mois au forfait 4G+ 80 Go avec Bonus Smartphone. Choisissez ensuite le paiement en une fois et profitez de votre ODR de 50 euros.

Le forfait SFR 4G+ 80 Go avec Bonus Smartphone

Les forfaits 4G avec engagement et Bonus Smartphone proposés par SFR se montrent aujourd’hui intéressants, et ce pour plusieurs raisons. À commencer par des prestations premium, qui sont complétées par de nombreux avantages en rapport avec votre smartphone. Chaque mois, vous disposerez ainsi de :

80 Go d’internet mobile en 4G en France métropolitaine ;

80 Go d’internet mobile depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France vers les fixes et mobiles en France Métropolitaine et les DOM ;

Appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

Bonus smartphone.

En optant pour ce type de forfait, vous pourrez bénéficier de plusieurs avantages en lien avec votre terminal. Outre un sérieux rabais sur l’achat de votre téléphone, vous pourrez aussi obtenir divers bonus si jamais vous souhaitez changer d’appareil, ou le faire reprendre, de sorte que vous ayez toujours votre smartphone au meilleur prix.

Les forfaits 4G+ avec Bonus Smartphone vous permettent également d’accéder à un service de prêt de mobile dans le cas où il vous arriverait un souci, que ce soit une panne, un vol, ou un accident menant à la casse de votre appareil.

Le forfait 4G+ 80 Go avec Bonus Smartphone est disponible avec un engagement de 24 mois au tarif de 30 euros par mois la première année, puis 45 euros par mois l’année suivante. Et si vous êtes déjà client Box chez SFR, vous pourrez bénéficier d’une réduction de 10 euros par mois la première et la deuxième année.