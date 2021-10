Samsung Galaxy S21 : son prix est en baisse de 170 € grâce à un code promo Bouygues Telecom

Alors qu'il approche doucement de l'année d'existence, le Samsung Galaxy S21 reste le meilleur smartphone compact que l'on puisse trouver sur Android. À l'occasion des « Grands Jours », Bouygues Telecom le propose à 1 € (+8 €/mois pendant 24 mois) avec un forfait Sensation 150 Go avec Avantages Smartphone, et ce jusqu'au 2 novembre seulement.

Avec la disparition de la gamme Note, la gamme Samsung Galaxy S21 est ce qu’il se fait de mieux chez la firme coréenne (si l’on s’en tient à un format traditionnel de smartphone). Dans cette gamme de 3 appareils, le Samsung Galaxy S21 est le smartphone le plus compact, mais aussi le plus accessible.

Disponible depuis 9 mois sur le marché, le Samsung Galaxy S21 affiche maintenant un tarif très attractif chez Bouygues Telecom. En cumulant remise immédiate et code promo, son prix passe à 1 euro seulement (+8 €/mois) lors de la souscription à un forfait Sensation 5G avec Avantages Smartphone de 150 Go. On vous explique comment profiter de ce tarif.

Comment diminuer le prix du Samsung Galaxy S21 à un euro (+8 €/mois) chez Bouygues Telecom ?

Jusqu’au 2 novembre, ce sont deux offres promotionnelles cumulables qui permettent de faire baisser le prix du Samsung Galaxy S21. Ainsi, il tombe à un euro (+8 €/mois) lors de la souscription à un forfait Sensation avec Avantages Smartphone de 150 Go. Pour obtenir ce prix, il suffit :

D’entrer le code LGJ100 pour obtenir 100 euros de remise immédiate sur le smartphone ;

pour obtenir 100 euros de remise immédiate sur le smartphone ; De remplir cette offre de remboursement permettant d’économiser 70 euros supplémentaires.

Samsung Galaxy S21 : le meilleur flagship Android compact de 2021

Beau, puissant, efficace en photo et avec un très bel écran : le Samsung Galaxy S21 est l’un rares smartphones compacts Android avec une fiche technique si musclée. Une référence de premier choix pour les personnes qui désirent utiliser à 100 % leur smartphone avec une seule main.

Un smartphone beau et léger

Avec une diagonale d’écran de 6,2 pouces et un poids de 171 grammes, le Samsung Galaxy S21 est le meilleur smartphone avec un tel gabarit que l’on puisse trouver sur Android. D’autant qu’il arbore un design particulièrement soigné. La firme coréenne a choisi d’utiliser du plastique pour le châssis de l’appareil, et c’est un très bon choix. Celui utilisé est d’excellente facture, et a l’avantage d’imprimer beaucoup moins les traces de doigt ainsi que de peser moins lourd que le verre.

Trois vrais capteurs photo

Le Samsung Galaxy S21 est équipé de trois capteurs photo, et chacun d’eux sert la polyvalence et l’efficacité du téléphone en photographie. Avec un capteur principal, un ultra grand-angle et un zoom hybride, le flagship de Samsung est particulièrement efficace avec toutes ses focales. Les photos en basse luminosité ainsi que le mode portrait sont aussi une belle réussite.

Encore un écran de grande qualité

Cela devient une habitude chez Samsung, mais l’écran utilisé pour le Samsung Galaxy S21 est simplement excellent. La dalle OLED Full HD+ de 6,2 pouces est lumineuse, contrastée et surtout très agréable à l’œil. Le taux de rafraîchissement à 120 Hz met également en valeur la fluidité des animations de l’interface One UI de Samsung.

Un forfait mobile 5G 150 Go très généreux

C’est grâce au forfait Sensation 150 Go avec Avantages Smartphone de Bouygues Telecom que le prix du Samsung Galaxy S21 descend à un tarif si avantageux. Compatible 5G (tout comme le smartphone), il propose des caractéristiques très généreuses. Ainsi, il comprend chaque mois :

150 Go de données mobiles depuis la France, dont 100 Go utilisables en Europe, les DOM, la Suisse, les États-Unis et le Canada ;

Appels et SMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM, la Suisse, les États-Unis et le Canada ;

Une seconde carte SIM internet pour un second appareil (tablette, montre, etc) ;

Internet illimité le week-end (3 mois offerts).

Ce forfait mobile premium est proposé à 34,99 euros par mois la première année, puis 54,99 euros, avec un engagement de 24 mois. Et si vous êtes déjà client Bbox, une remise de 6 euros s’applique sur votre facture mensuelle.