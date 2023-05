Quand Google et les Pixies s’unissent pour saboter votre réveil

Les Pixies dévoilent leur nouveau super-pouvoir : désactiver les alarmes Android.

Ah, l’assistant vocal sur les appareils Android, si pratique et efficace… sauf quand il s’agit de vous réveiller au son de « Where is my Mind » des Pixies. En effet, il semblerait que cette chanson culte ait le pouvoir de désactiver l’alarme de votre smartphone Android. Pas de panique, ce n’est pas une conspiration des Pixies pour vous faire rater votre réveil, mais plutôt une coïncidence amusante qui vaut la peine d’être partagée.

« Where is my Mind » des Pixies

Commençons par le commencement : un utilisateur d’Android s’est plaint sur Reddit que l’alarme de son smartphone ne sonnait pas certains matins, et qu’il devait compter sur une deuxième alerte de sécurité programmée 30 minutes plus tard. Après une enquête menée par ce Sherlock Holmes des temps modernes, il s’est avéré que le coupable n’était autre que le classique « Where is my Mind » des Pixies.

Pourquoi cette chanson, me demanderez-vous ? Eh bien, tout réside dans l’intro : le fameux Uhhhuhhhhh prononcé par Kim Deal, le bassiste des Pixies, suivi d’un « Stop ! ». Vous voyez où je veux en venir ? L’utilisateur avait défini une liste de lecture Spotify comme tonalité d’alarme pour l’alarme Android, et il se trouve que « Where is my Mind » était souvent la première chanson jouée.

Les assistants vocaux Android, toujours à l’affût des commandes, entendent ce « Stop ! » et, ni une ni deux, éteignent l’alarme. Pas besoin de prononcer « Hey Google », l’assistant est si zélé qu’il obéit à Kim Deal sans poser de questions. Ce phénomène a été confirmé par Android Police, qui a publié une vidéo montrant qu’il faut moins de deux secondes pour éteindre une alarme Android avec la chanson en question. À noter que d’autres chansons contenant le mot « stop » ne désactivent pas l’alarme – la particularité ici, c’est que le mot est prononcé avant que la musique ne commence vraiment, trompant ainsi l’assistant Google.

Les Pixies, très amusés par cette histoire, ont partagé un message à ce sujet sur Twitter, en s’excusant pour les réveils ratés. Alors, si vous êtes fan des Pixies et que vous utilisez un appareil Android, peut-être vaut-il mieux éviter de mettre ce titre comme musique d’alarme, à moins que vous ne souhaitiez jouer à la roulette russe avec votre réveil.

Google Assistant Télécharger Google Assistant gratuitement APK

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.