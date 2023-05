À J-1 avant la fin des French Days, AliExpress dégaine ses dernières offres

Les French Days se terminent demain, et c'est souvent le meilleur moment de réaliser de bonnes affaires. Voici notre sélection des dernières offres à saisir chez AliExpress avant le 11 mai. Attention, les stocks sont limités !

AliExpress prolonge d’une journée les French Days. Jusqu’au 11 mai à 8h59, le site d’e-commerce propose des produits tech de grande marque à prix réduit. Smartphones, équipement informatique, petit électroménager et même générateur électrique, le choix est vaste.

Afin de vous faciliter les recherches et vous éviter de passer à côté des meilleurs bons plans de ces French Days AliExpress, nous avons repéré pour vous les dernières pépites. Les voici :

En plus, vous n’aurez pas à patienter des semaines avant de profiter de votre nouveau matériel, AliExpress propose la livraison gratuite sous trois jours sur la majeure partie de son catalogue.

Realme 9 5G : l’offre à ne pas manquer

Arrivée en France en 2020, la marque Realme est encore peu connue sur notre territoire. Lancée par Oppo en 2010, celle-ci dispose déjà d’une large gamme de smartphones, salués pour leur excellent rapport équipement-prix. Officialisé courant 2022, le Realme 9 5G en est un bel exemple.

Non seulement ce smartphone est beau avec ses lignes fines et arrondies, mais en plus, il est performant. Ne vous fiez pas à son prix, le Realme 9 5G est alimenté par la puce Qualcomm Snapdragon 695. Celle-ci est épaulée par 4 Go de mémoire vive, extensibles virtuellement à 7 Go (en piochant dans la mémoire interne de 64 Go du téléphone). Pensée pour les gamers, cette option offre alors une meilleure réactivité au smartphone durant les phases de jeu.

Pour que la fluidité soit aussi perçue au niveau de l’affichage, Realme a misé sur un large écran FHD+ de 6,6 pouces doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Malgré une telle configuration, le Realme 9 5G affiche une belle autonomie d’une journée en utilisation normale, grâce à sa grosse batterie de 5000 mAh (18 W).

Côté photo, on trouve un capteur de 50 mégapixels, ainsi que deux capteurs de 2 mégapixels dédiés à la macro et à la profondeur de champ.

Jusqu’au 11 mai, AliExpress propose ce smartphone au prix plancher de 138 euros avec le code promo AEFDS12, soit une belle remise de 47 % sur son prix habituel de 259,99 euros.

Retrouver le Realme 9 5G à 138 euros chez AliExpress AEFDS12

Redmi 10A : l’essentiel pour moins de 100 euros

Si vous n’avez que faire de la photographie et des jeux vidéo, ou si vous avez simplement besoin d’un smartphone pour une ligne secondaire, le Redmi 10A constitue une bonne alternative.

Alimenté par une puce MediaTek Helio G25 associée à 2 Go de RAM, ce modèle met avant tout l’accent sur l’autonomie. Celle-ci est estimée à plus d’une journée par Xiaomi en utilisation normale.

Le reste de la fiche technique va à l’essentiel. Le Redmi 10A est doté d’un écran LCD HD+ de 6,53 pouces abritant à son sommet une caméra à selfies de 5 mégapixels. À l’arrière, le bloc photo embarque un capteur principal de 13 mégapixels et un second de 2 mégapixels chargé d’apporter plus de profondeur sur les portraits.

Le Redmi 10A est actuellement disponible sur AliExpress à 90 euros avec le code promo AEFDS06. Difficile de trouver plus abordable.

Retrouver le Redmi 10A à 90 euros chez AliExpress AEFDS06

OnePlus 11 : l’excellence à prix réduit

Dévoilé en février dernier, le OnePlus 11 est immédiatement devenu un incontournable sur le marché des smartphones premium. Sa fiche technique ultra-robuste lui a d’ailleurs valu d’obtenir la note de 9/10 lors du test réalisé par Frandroid.

Le OnePlus 11 s’impose comme l’un des smartphones les plus puissants du moment. La marque chinoise l’a équipé de la toute dernière puce haut de gamme de Qualcomm, la Snapdragon 8 Gen 2, renforcée par 16 Go de mémoire vive.

Et bien que ce SoC soit optimisé pour préserver l’autonomie, le OnePlus 11 bénéficie de la charge ultra-rapide 100 W. Une combinaison idéale pour les gros consommateurs de vidéos et de jeux en ligne.

La partie photo est également impressionnante. Conçu en partenariat avec le spécialiste de l’optique Hasselblad, le bloc arrière accueille trois excellents capteurs, dont un premier de 50 mégapixels avec stabilisateur optique d’image, un second de 48 mégapixels pour la prise de vue en ultra grand-angle et un dernier de 32 mégapixels équipé d’un téléobjectif.

Si le OnePlus 11 performe en photo, il est aussi capable de filmer jusqu’en 8K. Avec une telle configuration, vous pourrez photographier et filmer comme un Pro et épater tous vos abonnés TikTok et Instagram. Mais les qualités du OnePlus 11 ne s’arrêtent pas là ! Doté d’un magnifique écran OLED QHD+ et 120 Hz de 6,7 pouces, c’est aussi un très bon modèle pour regarder des vidéos en streaming et pour jouer en ligne.

Durant les French Days, AliExpress vous permet d’obtenir cet excellent smartphone à seulement 717 euros au lieu de 911 euros grâce au code promo AEFDS24. Mais il faut se dépêcher, car les stocks descendent à vue d’œil.

Retrouver le OnePlus 11 à 717 euros chez AliExpress AEFDS24

EcoFlow River 2 : pour ne jamais manquer de jus

Le spécialiste de l’énergie EcoFlow a lancé fin 2022 un générateur électrique aussi pratique qu’abordable, le River 2. Compacte et légère (3,5 kg), cette mini station portable peut vous accompagner sans encombre dans toutes vos sorties en pleine nature.

Avec une puissance de 300 W pouvant être boostée jusqu’à 600 W, le River 2 vous permet aussi bien de recharger tous vos appareils électroniques (PC portable, smartphone, appareil photo….) que de brancher une lampe ou encore de faire chauffer de l’eau dans une petite bouilloire. Car contrairement aux batteries externes limitées à de simples ports USB-A et USB-C, le River 2 comporte en plus une prise de courant 230 V.

Même en rase campagne, vous ne manquerez jamais d’électricité, sachant que le générateur peut se recharger de différentes manières : chez vous en le branchant à une prise électrique, dans votre voiture, via un autre appareil électronique en USB-C, ou même à l’aide de panneaux solaires.

Et lorsque vous êtes à domicile, le River 2 peut intervenir en secours en cas de panne de courant. Ce générateur vous évite alors de perdre tout le contenu de votre réfrigérateur.

À l’occasion des French Days, AliExpress propose l’EcoFlow River 2 à seulement 252 euros avec le code promo AEFDS24. C’est une belle opportunité pour un générateur aussi récent.

Friteuse Mi Smart Air Fryer : manger sain n’a jamais été facile et abordable

L’été, pour accompagner les grillades cuites à point au barbecue, quoi de mieux qu’une bonne assiette de frites (et pourquoi pas de patate douce !). Une combinaison appréciée des papilles, mais peu recommandée pour garder la ligne et la santé.

C’est là qu’entrent en jeu les friteuses à air. Fini les pommes de terre qui baignent dans l’huile et la culpabilité en fin de repas. La Mi Smart Air Fryer de Xiaomi vous cuisine des frites croustillantes et dorées à souhait avec une infime quantité de matière grasse grâce à sa technologie à air chaud.

Bien plus utile qu’une simple friteuse, cet appareil fait aussi office de four électrique puisqu’il peut faire rôtir des viandes jusqu’à 200 °C. Et grâce à sa fonction de basse température, la Mi Smart Air Fryer vous permet également de réaliser vos propres yaourts.

Petit bonus : totalement hermétique, cette friteuse n’embaumera pas votre appartement d’une désagréable odeur de friture pendant des heures.

Durant les French Days, AliExpress vous permet d’obtenir cette excellente référence à seulement 79 euros au lieu de 129 euros grâce au code promo AEFDS06.