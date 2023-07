Il parait qu'il faut éteindre son smartphone quotidiennement. Le moment privilégié pour cela est bien sûr la nuit, mais le faites-vous ?

« Éteignez chaque nuit votre smartphone pendant 5 minutes », c’est le conseil du Premier ministre australien, Anthony Albanese. Plus précisément, l’idée est de redémarrer son téléphone quotidiennement, sans s’imposer une période précise dans la journée ni une durée, ce que les experts en sécurité — dont la NSA — approuvent.

En faisant cela, vous fermez tous les processus lancés sur votre smartphone, notamment ceux pouvant être lancés par une application malveillante. Certes, ce n’est pas une solution miracle, mais cette technique réduit les risques de voir ses données piratées par de mauvais esprits.

Coupez-vous votre smartphone la nuit ?

Dans tous les cas, un redémarrage ne fait jamais de mal à ces appareils que nous avons pris, pour certains et certaines, l’habitude de ne plus jamais éteindre. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour couper nos téléphones pour toute la nuit ? De quoi en profiter pour déconnecter un peu, ce qui n’est pas un mal non plus.

Sur le sujet, il y a bien sûr plusieurs écoles. La méthode la plus radicale est bien évidemment d’éteindre totalement son smartphone pour la nuit, mais d’autres préfèrent passer en mode avion ou en mode nuit (Ne pas déranger). Et vous, que faites-vous de votre smartphone la nuit ? C’est l’objet de notre sondage de la semaine auquel vous pouvez répondre ci-dessous !

Chargement Éteignez-vous votre smartphone la nuit ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui

Non, pas du tout

Mode avion

Mode nuit / Ne pas déranger

Vous pouvez bien sûr compléter votre réponse dans les commentaires de cet article. Les résultats seront republiés ici même vendredi prochain.

