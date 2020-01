Redmi Note 8 Pro : l’une des stars de 2019 dégringole une fois encore sous les 200 euros

Quatre mois après sa sortie, le Redmi Note 8 Pro reste l’une des références du marché en matière de smartphone de milieu de gamme. C’est dire à quel point le constructeur chinois est parvenu à livrer un appareil au rapport qualité-prix efficace. Il est aujourd'hui encore à moins de 200 euros sur Gearbest.

Depuis la fin de l’année dernière, difficile de passer à côté du Redmi Note 8 Pro lorsque l’on cherche un smartphone milieu de gamme à l’excellent rapport qualité-prix. Le Redmi Note 8 Pro ne possède en effet pas de véritables défauts et offre une expérience honorable dans tous les domaines.

Et à tous ces avantages, Gearbest en ajoute un : le prix. En effet, le Redmi Note 8 Pro (6+64 Go, dans sa version bleue) est proposé au tarif de 194 euros sur Gearbest à l’aide du code promo GBNOTE8P8.

L’équilibre comme maître-mot

On vous le disait plus tôt, le Redmi Note 8 Pro brille par bien des aspects. À commencer par le plus visible, son design. Ce dernier jouit de finitions impeccables, ainsi que d’une connectique généreuse (prise jack et port USB Type-C), qui assurent une prise en main confortable. Sous l’écran LCD de 6,53 pouces, à la définition 2 340 × 1 080 pixels, se cache un SoC Mediatek P90T et jusqu’à 8 Go de mémoire vive.

Le Redmi Note 8 Pro reste ainsi fluide et performant, quel que soit l’usage. Histoire de vous faire profiter le plus longtemps possible du contenu en streaming ou de jeux en 3D, le Redmi Note 8 Pro embarque une batterie de 4 500 mAh qui assure une autonomie de plusieurs jours.

Le Xiaomi Mi Band 4 à 23 euros

Xiaomi continue de faire évoluer ses Mi Band. Cette quatrième version reprend globalement le même design et les mêmes fonctionnalités que son grand frère, à ceci près que l’écran OLED est désormais en couleur. Un détail, peut-être, mais qui lui confère un indéniable effet waouh qui le fait monter en gamme. Un bracelet connecté simple et efficace, idéal pour ceux qui voudraient mettre des statistiques sur leurs journées d’efforts.

Le Mi Band 4 est déjà disponible sur Gearbest au prix de 23 euros dans sa version internationale en entrant le code GBBAND4MI.

La balance connectée Xiaomi Mi Scale 2 à 30 euros

Le véritable avantage d’une balance connectée est, comme son nom l’indique, qu’elle peut communiquer avec votre smartphone (via une application dédiée) pour envoyer bien plus de données sur votre masse corporelle qu’un pèse-personne classique. La Xiaomi Mi Scale 2 se place ainsi comme un accessoire indispensable pour les sportifs et les sportives, qui veulent surveiller leur poids, mais aussi la masse osseuse et musculaire.

Dès aujourd’hui, la balance connectée Xiaomi Mi Scale 2 affiche un tarif de 30 euros sur Gearbest. Comptez sur deux à trois semaines pour la livraison.