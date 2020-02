Comment commander sur AliExpress : nos conseils pour trouver les bonnes affaires

Quelles sont les astuces à connaître pour commander sur AliExpress ? On vous explique comment maîtriser l’interface de ce site d’ecommerce et comment y réaliser de bonnes affaires.

AliExpress est un site de vente en ligne à part dans le web français. C’est une immense marketplace ou des vendeurs de tous les pays du monde proposent de nombreux produits d’importation à des tarifs très intéressants. La première visite peut toutefois se révéler déconcertante. Voici quelques astuces pour s’y retrouver et pour commander des smartphones ou des objets à bon prix.

Première étape : trouver le bon produit au bon prix

Afin de rendre les explications les plus claires possible, nous allons prendre un exemple concret. Partons donc à la recherche d’un Redmi Note 8 Pro sur AliExpress. On commence donc par entrer le nom du smartphone dans le moteur de recherche. On tombe alors sur cette page :

Quelques remarques sur ce moteur de recherche pour vous faciliter la vie :

Passez autant que possible par la version mobile ou l’application mobile d’AliExpress, où l’interface est plus simple d’utilisation

Une fois la recherche lancée, triez toujours par « Commandes » ou « nombre de commandes », ce qui permet d’afficher les meilleurs vendeurs et les produits les plus vendus

N’hésitez pas à activer le tri par notes supérieures à 4 étoiles de façon à éviter les mauvais vendeurs

Si vous avez suivi ces recommandations, vous devriez alors voir s’afficher une série de Redmi Note 8 Pro à des prix très intéressants. De notre côté, nous avons repéré ce Redmi Note 8 Pro, affiché dans une fourchette de prix allant de 199 à 268 euros, chez le vendeur Hong Kong Goldway.

Deuxième étape : décortiquer la fiche produit

En cliquant sur le Redmi Note 8 Pro du vendeur désiré, nous arrivons sur cette page :

La fiche du produit doit être consultée avec attention. Elle permet de consulter les avis sur le produit, mais aussi les vendeurs, le délai de livraison, le prix de la livraison et enfin la description.

La fourchette de prix, c’est l’autre particularité d’AliExpress. Dans notre cas, elle varie de 199 à 268 euros. Pourquoi une telle différence de prix ? Pour le savoir, il suffit de cliquer (sur mobile) sur les boutons « Paquet » et « Couleur ». Une liste d’option va alors apparaître.

Le Paquet :

Le Paquet contient (ou non) des options supplémentaires proposées directement par le vendeur. Dans notre cas il s’agit ici d’un film de protection d’écran (+ 5 euros), une coque de protection (+14 euros), un Xiaomi Mi Band 4 (+ 24 euros) ou encore une paire d’écouteurs (+ 8 euros).

La Couleur :

La couleur ne porte pas très bien son nom puisqu’elle recouvre à la fois le coloris du téléphone, mais aussi les différentes versions en stockage et en RAM. En mettant le Paquet sur standard, les prix varient alors de 199,33 euros (version 6 + 64 Go, en coloris noir) à 244 euros (en version 6 + 128 Go, en coloris bleu).

Pour arriver au tarif le plus bas, il faut donc prendre le paquet standard avec la version de base du téléphone en coloris noir. Prenez soin de vérifier le prix de la livraison — gratuite dans notre cas — ainsi que la durée d’acheminement.

Troisième étape : le paiement et la livraison

Une fois que vous avez sélectionné votre produit dans la gamme de prix et dans le coloris qui vous plaît, il est temps de passer au paiement et au mode de livraison.

La livraison :

Si AliExpress propose des prix aussi bas, c’est parce que les vendeurs qui proposent les produits sont souvent basés en Asie, où les tarifs sont beaucoup moins élevés qu’en France. À ce titre, la livraison peut prendre du temps, entre une et quatre semaines environ. Elle est toutefois souvent gratuite. En revanche, il est possible d’accélérer le délai de livraison en sélectionnant une livraison payante plus rapide.

Les bons de réduction sous forme de coupons:

Les coupons sont l’une des raisons pour lesquelles acheter ses produits sur AliExpress est très intéressant. Les coupons sont des bons de réductions dont on dispose pour réduire le prix d’un article. Ils peuvent être émis aussi bien par AliExpress — pour les nouveaux clients par exemple — que par les vendeurs eux-mêmes pour faire des réductions temporaires sur certains de leurs produits.

Pour utiliser un coupon, rien de plus simple, au moment de payer, sélectionnez un coupon dans la liste qui s’affiche dans la rubrique « Remise » ou entrez un code de réduction donné par un vendeur. Ces coupons permettent alors de baisser le prix de quelques euros jusqu’à – 50 % pour les plus généreux.

Le paiement :

AliExpress supporte la grande majorité des méthodes de paiement actuel, de la carte bancaire classique au compte PayPal. Il est d’ailleurs possible d’enregistrer sa carte pour accélérer ses prochains achats.

À noter que tous les vendeurs présents sur AliExpress ne proposent pas tous les mêmes moyens de paiement. Dans le cas de notre Redmi Note 8 Pro, il n’était pas possible de passer par PayPal. AliExpress propose toutefois des garanties de remboursement en cas de litige avec le vendeur.

Quatrième étape : Attendre son colis

C’est finalement l’étape la plus simple : une fois que vous avez commandé votre produit, vous n’avez plus qu’à attendre qu’il arrive. Le suivi de la livraison dépend alors du vendeur. Dans tous les cas, vous aurez un numéro de suivi du colis qui vous permettra de savoir où il se trouve à un moment donné. Les meilleurs vendeurs envoient automatiquement des emails pour vous prévenir de l’avancée du colis.

En cas de problème (si le produit acheté ne correspond pas à la description ou s’il n’est pas arrivé à la date prévue), AliExpress s’engage alors à vous garantir le remboursement de l’article en question, si le vendeur ou le produit dispose de la mention « Remboursement garanti ».

Sur AliExpress, les litiges se déroulent en trois étapes :

Dans un premier temps, il faut contacter le vendeur du produit pour lui signaler qu’il y a un problème avec le produit ou la livraison du produit. Le vendeur va alors faire une proposition à l’acheteur.

Si l’acheteur n’accepte pas la proposition du vendeur, alors il faut ouvrir une médiation avec AliExpress, 15 jours maximum après avoir reçu le produit. Le site marchand privilégie souvent l’acheteur lorsqu’il y a un litige.

Enfin un remboursement intervient dans les 15 jours qui suivent l’ouverture du litige.

Cinquième étape : trouver les bonnes affaires sur AliExpress

Si vous avez bien suivi toutes les étapes précédentes, l’interface d’AliExpress n’a plus de secret pour vous. AliExpress regorge de bonnes affaires quand on désire acquérir un smartphone ou un accessoire connecté. Voici quelques produits à prix très intéressants. Voici quelques exercices pratiques pour vous entraîner à bien maîtriser l’interface.

Le OnePlus 7T à 441 euros :

AliExpress propose l’un des plus bas prix vu pour le OnePlus 7T. À moins de 450 euros, vous tenez là un smartphone haut de gamme typique de 2020 : un écran 90 Hz, une fiche technique musclée (Snapdragon 855+, 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage) et une interface irréprochable.

Maintenant que vous savez maîtriser l’interface, vous allez pouvoir obtenir facilement ce prix de 440 euros. Il suffit de choisir le « Bundle » Standard et le « coloris » bleu, en version 8 + 128 Go.

Le Huawei P30 Pro (8 + 256 Go) à 589 euros :

Le Huawei P30 Pro est sans conteste le meilleur photophone du moment. C’est aussi l’un des derniers smartphones de Huawei à bénéficier des applications et services de Google. Ajoutez à cela un design premium, une fiche technique capable de durer trois ou quatre ans et une belle batterie de 4200 mAh et vous avez là une excellente affaire.

Le Huawei P30 Pro, dans sa version globale, est disponible au prix 589,49 euros sur AliExpress en sélectionnant le bon « Paquet » et « Couleur ». La livraison est gratuite.

Le Realme 5i à 112 euros

Le Realme 5i est une déclinaison de l’excellent Realme 5 avec plus de mémoire interne (64 Go ici) et un peu plus de mémoire RAM (4 Go, contre 3 Go sur le Realme 5). Mais pour le reste, il s’agit du même téléphone avec un design soigné, une grosse batterie (5000 mAh) et surtout une interface en français.

Le Realme 5i est disponible actuellement sur AliExpress au tarif de 121 euros avec les frais de livraison offerts. Un tarif qu’il est possible de faire baisser d’un peu plus de 9 euros en entrant le code REALME10 au moment de payer.

Le Realme 5i à 112 euros sur AliExpress REALME20

Les Xiaomi Redmi Airdots à 18,71 euros

Les écouteurs sans-fil de Xiaomi et leur boitier de chargement se trouvent à moins de 20 euros sur AliExpress. Attention toutefois à bien choisir la version « Globale ». Notez que pour quelques euros de plus, vous pouvez choisir la couleur du boitier de chargement.

👆 Comment se connecter sur AliExpress ?

Il existe plusieurs moyens de se connecter sur AliExpress. Il est possible aussi bien de passer par un classique email avec un mot de passe, mais AliExpress propose également de se connecter rapidement à son site en passant par ses identifiants Google, Facebook, Twitter ou Instagram.

Si vous rencontrez des problèmes pour vous connecter lorsque vous désirez accéder au service client ou au chat, revenez sur la page d’accueil d’AliExpress et connectez-vous, avant de revenir sur la page du chat. Cela devrait résoudre le problème.

👅 Comment changer la langue d’AliExpress ? Et mettre le prix en euro ?

Par défaut, AliExpress est en français quand vous vous connectez sur le site français (avec une url de type fr.aliexpress.com). Si lors d’une recherche sur un moteur de recherche vous arrivez sur une version dans une autre langue, il faut alors se rendre dans la barre située tout en haut du site (ce que l’on appelle le header) puis de cliquer sur l’icône en forme de drapeau. Vous pourrez alors changer la langue du site, mais aussi la devise (euros, dollars, etc.) dans laquelle vous payez vos achats.

🤔 Pourquoi deux prix différents sur le même produit sur AliExpress ?

C’est l’une des particularités d’AliExpress, les vendeurs proposent souvent des options supplémentaires en plus du produit de base. Le tarif le plus bas correspond alors au produit de base avec les options de bases, tandis que le tarif le plus haut correspond au produit avec toutes les options possibles et l’accessoire le plus cher.

⌚ Quel est le temps de livraison sur AliExpress ?

Le temps de livraison varie en fonction des vendeurs. Certains vendeurs expédient leurs produits depuis l’Asie, ce qui peut demander plusieurs semaines avant de recevoir son article. D’autres disposent d’entrepôts en Europe, ce qui permet d’avoir des délais de livraison plus courts, de quelques jours seulement. Mais généralement, la livraison sur AliExpress est assez lente, entre 15 et 45 jours environ. C’est la contrepartie de tarifs plus bas que sur les autres sites d’ecommerce.

💸 Peut-on payer en plusieurs fois sur AliExpress ? Et passer par PayPal ?

Non, il n’est pas possible de payer en plusieurs fois sur AliExpress. Le site ne le permet pas encore.

AliExpress propose toutefois de nombreux moyens de paiement : carte bancaire, WebMoney, mais aussi PayPal. Attention toutefois, le paiement via PayPal dépend du bon vouloir du vendeur et tous ne l’acceptent pas. Pour vérifier que le vendeur l’accepte, il faut passer une commande du produit désiré et vérifier s’il est possible de payer via PayPal au moment de la finalisation de la commande.